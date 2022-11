Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu vụ tai nạn thứ nhất xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 14-11. Bà Đ.T.C. (SN 1976, trú xóm Long Nam, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), điều khiển xe máy mang BKS 37P7-17.xxx lưu thông trên quốc lộ 48E, hướng xã Đồng Thành - thị trấn Yên Thành.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bà C. tử vong (Ảnh: Facebook)

Khi đến đoạn cầu Khe Cấy, đoạn giáp ranh giữa xã Đồng Thành và xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, xe máy do bà C. điều khiển xảy ra va chạm với một chiếc xe tải (chưa rõ BKS, danh tính lái xe). Cú va chạm khiến bà C. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Chiều cùng ngày, tại tuyến đường qua xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô và xe đạp, hậu quả người phụ nữ đi xe đạp tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi 2 vụ tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.