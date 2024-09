Lịch sử tình trường của ngôi sao 'Love Next Door' Jung So Min

Trong thế giới K-drama đang sôi động, "Love Next Door" đang trở thành hiện tượng, đưa Jung Hae In và Jung So Min lên hàng siêu sao. Jung Hae In, với vẻ ngoài đẹp trai và lối diễn xuất cuốn hút, đã trở thành chàng hoàng tử mới của làn sóng Hallyu. Trong khi đó, Jung So Min, với vai Bae Seok Ryu đáng yêu, đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2010, nữ diễn viên đã trở thành một ngôi sao Hallyu nổi tiếng với các dự án như Playful Kiss, Alchemy of Souls, Love Reset và nhiều dự án khác.

Nữ diễn viên thể hiện sự ăn ý đáng kinh ngạc trên màn ảnh với các bạn diễn nam. Nhiều cư dân mạng tinh mắt liên tục tung ra những tin đồn về người nổi tiếng trên internet – Jung So Min cũng đã vướng vào tin đồn hẹn hò với các bạn diễn của mình bao gồm Lee Joon và Lee Jae Wook.

Nữ diễn viên của "Love Next Door" luôn giữ kín tiếng về đời tư nhưng từng tiết lộ những thông tin hiếm hoi về mẫu người lý tưởng của mình. Khi làm khách mời trong chương trình "My Little Old Boy" của đài SBS TV, Min chia sẻ cô mong muốn gặp được một người đàn ông nhạy cảm và chu đáo. Cô đặc biệt thích những người giao tiếp nhẹ nhàng và tôn trọng không gian riêng tư. "Tôi tin rằng thời gian riêng tư rất cần thiết để chúng ta khám phá lại bản thân và trưởng thành về mặt cảm xúc".

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Jung So Min và công ty quản lý đều không xác nhận bất kỳ tin đồn hẹn hò nào. Trước đó, cô từng có mối quan hệ ổn định kéo dài ba năm với bạn diễn trong Father Is Strange là Lee Joon. Cô cũng từng có mối quan hệ với bạn diễn trong Alchemy of Souls là Lee Jae Wook.

Mối tình lãng mạn của Jung So Min và Lee Joon từng gây chú ý trong làng giải trí Hàn Quốc. Họ nảy sinh tình cảm khi đóng chung trong bộ phim gia đình Father Is Strange năm 2017. Tình yêu của họ được xác nhận bởi Jellyfish Entertainment và cả hai đã duy trì mối quan hệ ngay cả khi Lee thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Lee dành phần lớn thời gian nghỉ phép của mình cho Jung So Min, thể hiện sự chiều chuộng và quan tâm của mình. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2020, cặp đôi đã tuyên bố chia tay. Nguồn tin cho biết cả hai đã dành nhiều thời gian xa nhau và cuối cùng trở nên xa cách. "Cuối cùng họ quyết định tập trung nhiều hơn vào công việc cá nhân của mình", nguồn tin nói thêm. Dù mối tình của Jung So Min và Lee Joon đã kết thúc, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và ủng hộ nhau như những người bạn diễn.

Mặc dù bộ phim Alchemy Of Souls không gây được tiếng vang lớn như mong đợi, nhưng nó đã tạo nên một tình bạn đẹp giữa các diễn viên, đặc biệt là giữa Jung So Min và Lee Jae Wook. Sự ăn ý và tương tác trong phim của cả hai trên màn ảnh lẫn ngoài đời đã khiến người hâm mộ thích thú.

Tuy nhiên, những tin đồn tình cảm giữa hai người đã nhanh chóng tan biến khi không có bất kỳ xác nhận nào. Việc Jung So Min không tiếp tục tham gia phần tiếp theo của bộ phim cũng góp phần làm dịu đi những đồn đoán liên quan đến mối quan hệ của họ. Dù vậy, người hâm mộ vẫn trân trọng khoảnh khắc đẹp của cặp đôi này trong bộ phim và hy vọng được thấy họ hợp tác trong tương lai.