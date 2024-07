Lee Min Ho và tình trường toàn mỹ nhân

Lee Min Ho là một trong những cái tên đình đám hàng đầu Kbiz. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2022. Tên tuổi của nam tài tử gắn liền với loạt phim ăn khách như Vườn sao băng, Thợ săn thành phố, Những người thừa kế, Thần y, Nỗi buồn Gangnam, Chuyện tình biển xanh, Pachinko… Lee Min Ho cũng là gương mặt thương hiệu cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Nam diễn viên điển trai từng hai lần công khai chuyện hẹn hò là với nữ diễn viên Park Min Young, ca sĩ Suzy và chia tay trong êm đẹp. Cho đến nay, Lee Min Ho chưa có mối quan hệ tình cảm nào khác.

Một trong những mối tình lãng mạn nhất của nam tài tử Lee Min Ho là hẹn hò với nữ diễn viên Park Min Young. Năm 2011, Lee Min Ho và Park Min Young hợp tác trong bộ phim “City Hunter”. Sự tương tác ngọt ngào của cặp đôi trong phim được người hâm mộ ủng hộ và “đẩy thuyền” cả ngoài đời.

Lee Min Ho và Park Min Young trong "City Hunter"

Tuy nhiên, đến khi Dispatch tiết lộ thông tin Lee Min Ho và Park Min Young hẹn hò bí mật sau khi nảy sinh tình cảm trên phim trường “City Hunter”, cặp đôi mới lên tiếng thừa nhận. Công ty quản lý của nữ diễn viên cho biết cả hai có tình cảm với nhau và đang tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng chỉ vài tháng sau, Lee Min Ho và Park Min Young chia tay với lý do lịch trình bận rộn khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Ngoài Lee Min Ho, Park Min Young từng sánh đôi với nhiều nam diễn viên của Hàn Quốc trên màn ảnh, trong các bộ phim “Healer” đóng cùng Ji Chang Wook, “Thư ký Kim sao thế?” đóng cùng Park Seo Joon, “Bí mật nàng fan girl” ghép đôi cùng Kim Jae Wook.

Sau khi bộ phim truyền hình ăn khách The Heirs đạt được nhiều thành công, cặp đôi diễn viên chính Lee Min Ho và Park Shin Hye luôn được truyền thông chú ý. Hai người còn nhận được không ít tin đồn phim giả, tình thật. Vào thời điểm đó, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đưa tin Lee Min Ho và Park Shin Hye đã hẹn hò với nhau hơn 2 tháng. Để dập tắt tin đồn đang nở rộ tại Trung Quốc, đại diện từ phía công ty của hai nghệ sĩ đã lên tiếng phủ nhận.

Lee Min Ho và Park Shin Hye

Đại diện phía Park Shin Hye cho biết: "Thông tin này hoàn toàn sai sự thật, đây là câu chuyện vô căn cứ. Chúng tôi không biết vì sao họ lại truyền tải thông tin như vậy. Chúng tôi sẽ thông qua đại diện của mình tại Trung Quốc để làm rõ vấn đề này".

Tháng 1/2022, Park Shin Hye kết hôn với nam diễn viên Choi Tae Joon. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào tháng 5/2022. Từ đó đến nay, cặp đôi khá kín tiếng và ít khi xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng.

Năm 2015, Lee Min Ho gây chú ý khi hẹn hò với "tình đầu quốc dân" Bae Suzy. Suzy và Lee Min Ho có hơn 2 năm hẹn hò bí mật và trở thành một trong những cặp đôi quyền lực của làng giải trí Hàn Quốc. Trước đó, Suzy chia sẻ rằng Lee Min Ho một người rất quan tâm và ấm áp, chính điều này đã thu hút nữ ca sĩ. Có thời điểm vào năm 2016, người hâm mộ phát hiện Suzy đeo nhẫn, làm dấy lên tin đồn cô và Lee Min Ho đính hôn. Tuy nhiên, đến năm 2017, cả hai xác nhận chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Suzy và Lee Min Ho có hơn 2 năm hẹn hò bí mật

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo, Suzy được khán giả ưu ái dành tặng danh xưng "tình đầu quốc dân". Cô là thành viên của nhóm nhạc Miss A. Suzy đạt nhiều thành công trong con đường diễn xuất với các vai chính trong Dream High (2011), Uncontrollably Fond (2016), Start-up (2020), Anna (2022) và mới nhất là Doona! (2023).

Tháng 8/2021, Dispatch tung tin Lee Min Ho và Yeon Woo đang có quan hệ tình cảm. Tờ báo săn tin hàng đầu của Hàn Quốc tiết lộ cặp đôi đã hẹn hò hơn 5 tháng. Dispatch cũng chia sẻ những bức ảnh riêng của hai người và cho rằng họ đã đi xem phim cùng nhau. Ngay sau đó, công ty quản lý của Yeon Woo phủ nhận tin đồn. Họ khẳng định Yeon Woo và Lee Min Ho chỉ là tiền bối, hậu bối thân thiết. Công ty quản lý của Lee Min Ho đưa ra phản hồi tương tự. Yeon Woo là cựu thành viên nhóm nhạc Momoland. Sau khi rời nhóm, cô phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Sau "The King: Eternal Monarch" (Quân vương bất diệt), người hâm mộ đồn đoán Lee Min Ho hẹn hò Kim Go Eun. Trong hậu trường Quân vương bất diệt, cả hai có nhiều khoảnh khắc vui đùa bên nhau. Lee Min Ho thường xuyên xoa đầu, nắm tay, trêu đùa bạn diễn.

Khán giả bắt đầu suy đoán rằng cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2022. Sau đó, xuất hiện tin đồn hai người đính hôn vào tháng 10/2023, khi cả Lee Min Ho và Kim Go Eun đều đeo nhẫn. Tuy nhiên, Kim Go Eun nói rằng chiếc nhẫn là món quà sinh nhật của mẹ cô. Cả công ty đại diện của Lee Min Ho và Kim Go Eun đều không đưa ra bất kỳ phản hồi nào về mối quan hệ giữa hai người.

Kim Go Eun sinh năm 1991, nổi lên với vai Han Eun Gyo trong phim 19+ A Muse. Sau đó, cô tham gia các phim Yêu tinh, Bẫy tình yêu, Quái vật, Hoa cải vàng,...