Sáng sớm 17/10 (theo giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về vụ việc nam ca sĩ Liam Payne qua đời ở tuổi 31. Theo báo cáo, Liam Payne đã ngã từ tầng ba của phòng khách sạn tại Khách sạn CasaSur Palermo ở Buenos Aires, Argentina. Cú ngã gây ra những chấn thương cực kỳ nghiêm trọng, Liam Payne không qua khỏi.

Sự ra đi đột ngột của Liam Payne khiến fan nhạc trên toàn thế giới bàng hoàng. Với những người hâm mộ One Direction lúc này, không có nỗi đau nào tả thấu.

Nổi tiếng toàn cầu với One Direction, đồng thời bị "vắt kiệt sức"

Năm 2010, One Direction ra mắt khán giả toàn cầu. Cơ duyên đến từ The X Factor, 5 mẩu gồm Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan và Zayn Malik được ông bầu Simon Cowell tập hợp, lập nên One Direction. 5 chàng trai như "hoàng tử trong mộng" của các cô gái lập tức tạo nên cơn sốt âm nhạc mới.

Sau cuộc thi, One Direction tiếp tục hoạt động với tư cách một nhóm nam mới. Năm 2011, One Direction ra album đầu tiên, với bản hit tỷ views What Makes You Beautiful gây bão làng nhạc. Màu sắc tươi mới, tràn đầy năng lượng của 5 chàng trai Anh Quốc "đốn gục" trái tim thiếu nữ. One Direction trở thành nhóm nhạc thành công nhất thế giới những năm 2010s.



One Direction - What Makes You Beautiful

Từ What Makes You Beautiful, One Direction tiếp tục "đánh chiếm" làng nhạc với những bản hit như One Thing, Midnight Memories, Best Song Ever,... và hàng loạt tour diễn cháy vé. Nhưng, One Direction đồng hành với nhau hơn nửa thập kỷ thì đường ai nấy đi.

Năm 2015, fan của One Direction nhận cú sốc khi thành viên Zayn Malik tuyên bố tách nhóm. Một năm sau, 4 mảnh ghép còn lại của nhóm tan rã. Dù chỉ bên nhau 6 năm, One Direction đã trở thành hiện tượng toàn cầu. One Direction được coi như một trong những hình mẫu điển hình về nhóm nhạc thần tượng, với cộng đồng fangirl đông đảo, "máu chiến", sẵn sàng làm mọi thứ vì idol.



Trong đội hình One Direction, Liam Payne là một trong những nhân tố hút fan nhất. Visual điển trai, nụ cười ấm áp và tính cách chân thành là những yếu tố khiến fangirl mê mẩn. Liam Payne rất tài năng. Giọng ca ấm áp và khả năng sáng tác luôn giúp anh giữ sức hút trong nhóm. Nhờ sự thành công của One Direction, Liam Payne có lượng người hâm mộ hùng hậu, trở thành ngôi sao nhạc pop nổi bật của thế hệ.

Từng có một Liam Payne "đốn tim" thiếu nữ trong MV What Makes Me Beautiful thế này

Ngoại hình, tài năng có đủ, Liam Payne từng là nhân tố hút fan của nhóm

Song, lịch trình dày đặc của One Direction từng khiến Liam Payne cảm thấy kiệt sức đến mức ngã quỵ. Thời gian hỗn loạn với những chuyến lưu diễn kéo dài, thời gian đứng trước ống kính, trên sân khấu còn nhiều hơn ở nhà. Cuộc sống của ngôi sao nhạc pop "giày vò" Liam Payne. Đây cũng là lý do khiến Zayn Malik rời nhóm để tìm cuộc sống riêng, từ đó dẫn đến kết cục tan rã của One Direction.

Lịch trình dày đặc của One Direction từng khiến Liam Payne cảm thấy kiệt sức đến mức ngã quỵ

Liam Payne từng chia sẻ về điều này trong một cuộc phỏng vấn: "Cả nhóm chúng tôi đều làm việc quá sức. Tôi không có cuộc sống cá nhân, tôi không học được gì về bản thân cả. Có lần tôi đi trị liệu và người ta hỏi: 'Bạn thích làm gì?'. Tôi cũng chẳng biết mình muốn làm gì. Tôi đã ẩn trong vỏ bọc của ngôi sao nhạc pop quá lâu. Tôi thấy mình cần phải dừng lại bởi nếu không, nó chắc chắn sẽ giết tôi."

Sự nghiệp solo hậu rời nhóm

Rời One Direction vào năm 2016, Liam Payne bắt đầu sự nghiệp solo năm 2017. Anh khởi đầu thành công ca khúc cá nhân đầu tay Strip That Down (hợp tác cùng Ed Sheeran) từng giữ vị trí thứ ba trên UK Singles Chart và xếp hạng 10 ở BXH Billboard 100. Tuy vậy, sau đó Liam không thể bứt phá lên tầm ngôi sao hàng đầu như kỳ vọng. Giới chuyên môn cho rằng Liam khá hời hợt trong việc phát triển sự nghiệp solo.

Liam Payne - Strip That Down ft. Quavo

Năm 2019, Liam Payne ra album đầu tay nhưng không bùng nổ về mặt thương mại. Tính đến nay, kho âm nhạc của cựu thành viên 1D có một vài ca khúc nổi bật như Bedroom Floor, For You (ft. Rita Ora), Stack It Up (ft.A Boogie Wit Da Hoodie),...

Liam không thể bứt phá lên tầm ngôi sao hàng đầu như kỳ vọng

Ngoài sự nghiệp với One Direction, Liam còn hay được nhắc đến qua những mối tình nổi tiếng với Naomi Campell hay Cheryl. Năm 2017, Cheryl và Liam đón con trai đầu lòng. Tháng 7/2018, cặp đôi chính thức công bố chia tay.

Liam và Cheryl Cole

Giấc mơ One Direction tái hợp dở dang...

Gần 1 thập kỷ từ khi One Direction tan rã, fan vẫn nuôi hi vọng nhóm tái hợp. Sau khi "đường ai nấy đi", 4 thành viên vẫn luôn ủng hộ, nhắc đến nhau, chỉ trừ Zayn Malik - người đầu tiên rời đi. Bản thân ông bầu Simon Cowell - người sở hữu thương hiệu One Direction còn sẵn sàng tổ chức tour diễn tái hợp mà không cần sự đồng ý của tất cả thành viên.

Những năm gần đây, truyền thông liên tục đồn đoán về việc 1D sẽ tái hợp, nhưng chưa có cơ may nào thành hiện thực.

Giấc mộng về nhóm nhạc thanh xuân tái hợp chính thức dở dang

Khi tin tức Liam Payne qua đời nổ ra, fan như vỡ tan. Từ nay, giấc mộng về nhóm nhạc thanh xuân tái hợp chính thức dở dang. Người hâm mộ trên toàn thế giới đau lòng trước sự ra đi của nam thần một thời, tiếc nuối về những kỷ niệm đã qua. Có người, không muốn tin vào hiện thực trước mắt. Sau nhiều biến cố, Liam Payne và One Direction vẫn là phần kí ức tươi đẹp nhất mà người hâm mộ giữ gìn.