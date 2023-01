Leonardo DiCaprio bên bạn gái kém 25 tuổi

Theo Page Six, Leonardo DiCaprio và người mẫu trẻ Victoria Lamas đón năm mới 2023 tại St. Barts. Theo nguồn tin, tài tử Titanic và bạn gái kém 25 tuổi cùng đón giao thừa, tiệc tùng trên du thuyền đắt đỏ.

Tại buổi tiệc, DiCaprio mặc giản dị với áo phông trắng, mũ bóng chày và quần tối màu. Những người bạn của nam diễn viên có mặt trên du thuyền là Drake và Tobey Maguire cũng mặc giản dị trước thềm năm mới.

Theo nguồn tin, Leonardo DiCaprio và Victoria Lamas ngày càng khắng khít. Tuy khẳng định chỉ là bạn bè, đây là lần đi chơi thứ tư của hai người trong vòng chưa đầy một tháng.

Leonardo DiCaprio và Victoria Lamas đón năm mới trên du thuyền.

Lần đi chơi gần nhất của DiCaprio và Victoria Lamas hồi tháng 11. Cả hai được ghi lại hình ảnh cùng đi ăn tối tại nhà hàng. Tài tử Don't Look Up và bạn gái cũng được ghi lại cảnh thân mật tại Casa Cipriani ở New York, Mỹ.



Thời điểm đó, một người bạn của DiCaprio nói với Page Six: "Họ chưa hẹn hò, chỉ đi chơi với nhóm bạn. DiCaprio và Lamas chỉ đi chơi riêng một vài lần".

Trong cuộc phỏng vấn của The Post, nam diễn viên Lorenzo Lamas - cha của Victoria Lamas - nói: "Tôi biết con mình rất thích DiCaprio. Hai người gặp nhau tháng trước. Tôi không chắc con tôi gặp Leo trong hoàn cảnh nào nhưng đó là những gì con gái nói với tôi".

Tuy nhiên, người mẫu 23 tuổi nói cô không hẹn hò Leo. Victoria Lamas trách bố vì chia sẻ chuyện riêng của cô trên báo.

Theo Page Six, Leonardo DiCaprio nổi tiếng với tình trường toàn hẹn hò phụ nữ nhỏ hơn nhiều tuổi. Nhưng thời điểm gặp Victoria Lamas, họ không có ý định hẹn hò.

Victoria Lamas - bạn gái mới của Leo - là con của tài tử Lorenzo Lamas.

"Cả hai không ngồi cạnh nhau trong buổi gặp đầu. Họ đi chơi cùng nhóm bạn chung", một người bạn nói sau khi ảnh ăn tối của Leo xuất hiện trên mạng.



Sau khi chia tay người tình lâu năm Camila Morrone hồi tháng 8, tài tử Sói già phố Wall vướng tin hẹn hò siêu mẫu Gigi Hadid. Cả hai được cho là có thời gian ngắn yêu nhau sau khi cùng xuất hiện tại bữa tiệc hậu Tuần lễ thời trang New York.

Victoria Lamas sinh năm 1999 và là con gái thứ 6 của nam diễn viên Lorenzo Lamas. Cô tham gia phim The Last Thing the Earth Said, Two Niner và A Virtuous Role và một số tác phẩm truyền hình. Ngoài ra, cô còn theo đuổi sự nghiệp người mẫu.