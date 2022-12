Leonardo DiCaprio đi chơi riêng với "chàng thơ mới" của Hollywood

Tối qua, Leonardo DiCaprio đã bị bắt gặp đi chơi riêng với Timothee Chalamet. Cả hai cùng nhau tới một quán bar nổi tiếng ở California (Mỹ) có tên là Birds Street Club. Ngay sau khi bị bắt gặp, chủ nhân giải thưởng Oscar và nam diễn viên đã cúi mặt nhằm lẩn tránh mọi sự chú ý của cánh săn ảnh cũng như của các khán giả có mặt tại đây.

Thực tế, ngôi sao điện ảnh Hollywood và Timothee (26 tuổi) từng có cơ hội hợp tác hung trong dự án phim điện ảnh Don't Look Up. Leo có vẻ như cũng đánh giá cao "chàng thơ mới" của Hollywood này và đây là lí do khiến anh quyết định tiếp tục giữ liên lạc với Timothee dù dự án phim đã kết thúc.

(Ảnh: Just Jared)

Ngôi sao Titanic từng chỉ dạy và đưa ra những lời khuyên cho "đàn em" để có thể có chỗ đứng trong ngành công nghiệp điện ảnh này. "Leo đã khuyên tôi rằng đừng dùng chất kích thích và đừng tham gia các phim thuộc thể loại siêu anh hùng", nam diễn viên sinh năm 1995 chia sẻ.

Việc Leo và Timothee thân thiết với nhau khiến khán giả vô cùng hào hứng khi Timothee từng được giới phê bình kì vọng sẽ trở thành "người kế nghiệp" của Leonardo DiCaprio và trở thành ngôi sao điện ảnh hàng đầu tiếp theo. Để làm được điều này, Timothée sẽ còn phải tiếp tục khẳng định bản thân qua nhiều vai diễn thuộc nhiều thể loại khác nhau, không gắn mình với bất kì một dạng vai diễn nào.