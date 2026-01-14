Lên xe muộn 20 phút, nữ TikToker văng tục và đòi xuống xe khi bị tài xế phàn nàn về "ý thức"

Mới đây, MXH xôn xao trước đoạn clip được ghi lại qua camera trên xe ô tô, quay cảnh 2 cô gái tranh cãi với nam tài xế. Theo đó, 2 cô gái này lên xe muộn khoảng 20 phút so với giờ hẹn ban đầu với tài xế.

Từ khi xếp đồ đến khi lên xe, 2 cô gái liên tục gửi lời xin lỗi vì trễ hẹn. Tuy nhiên trong quá trình xe bắt đầu di chuyển, nam tài xế chủ động nhắc nhở 2 cô gái vì chuyện đi muộn và “ý thức” gây ảnh hưởng đến công việc chung khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng.

Hai nữ hành khách cảm thấy bị xúc phạm, liên tục lớn tiếng, thậm chí chửi bới và đòi xuống xe vì không thể tiếp tục hành trình.

Đáng chú ý, 1 trong 2 hành khách nữ trong đoạn clip nói trên là TikToker Linh Le Te (tên thật Lê Thị Linh, SN 1995, Thanh Hoá), cô sở hữu 2,4 triệu người theo dõi trên TikTok.

Camera ghi lại cuộc cãi vã giữa TikToker Linh Le Te và nam tài xế đang viral trên MXH

Được biết sau khi sự việc gây ồn ào trên MXH, Linh Le Te cũng đã lên tiếng chia sẻ chi tiết về câu chuyện. Nữ TikToker thừa nhận, bản thân đã sai khi đến muộn dù không cố tình. Cô cho biết trước đó gặp sự cố về phương tiện di chuyển nên không thể đến đúng giờ. Vì vậy khi gặp tài xế, Linh Le Te cho hay đã liên tục xin lỗi nhưng không nhận được phản hồi.

“Đầu tiên bạn tài xế im lặng không nói gì nhưng sau đó bạn ‘dạy đạo đức’ cho mình. Bạn nói chúng mình phải có ý thức, nhiều thứ nữa nên mình có phần nóng tính và văng tục. Một chuyến đi dài từ Hà Nội về Thanh Hoá, người ta đã có thái độ như vậy với mình, mình không thể nào tiếp tục được nên mình quyết định xuống xe, không đi nữa.

Mình cũng biết bản thân sai khi nói chuyện thiếu kiểm soát nhưng mình không có ý định thách thức ai. Mình xin lỗi vì đã nói tục, chửi bậy nhưng nếu để lựa chọn vào tình huống đấy một lần nữa, mình vẫn sẽ xuống xe, không tiếp tục hành trình. Chỉ là mình sẽ ứng xử điềm đạm, bình tĩnh hơn” , Linh Le te nói trong clip cô mới đăng tải trên các nền tảng MXH.

TikToker Linh Le Te cũng đã làm clip xin lỗi vì nóng giận và chia sẻ rõ về sự việc

Mặc dù vậy, câu chuyện này hiện tại vẫn đang khiến cộng đồng mạng chia ra thành nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều người khẳng định, việc khách hàng đến muộn quá giờ xe hẹn sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng khác sau đó. Ngoài ra, cộng đồng mạng cho rằng nếu chỉ trong khoảng thời gian 5 - 10 phút thì có thể thông cảm. Tuy nhiên, thời gian chờ lên tới 20 phút cũng phần nào khiến tài xế bức xúc, làm chậm tiến độ công việc chung.

Chưa kể, việc nói chuyện to tiếng, thậm chí còn văng tục của nữ TikToker càng khiến nhiều người lên án, không đồng tình với cách cô ứng xử. Một số người cũng nhìn nhận đây là tình huống bị đẩy quá giới hạn, khi không kìm chế được cơn nóng giận. Về phía tài xế, dân mạng mong anh hoan hỉ bỏ qua, vì dù sao nghề dịch vụ cũng là "làm dâu trăm họ" nếu thắng thua với khách dễ dẫn tới những tình huống bất lợi cho cả 2.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đây không phải là xe taxi mọi người à, là xe đưa đón, trung chuyển ra xe lớn. Vậy nếu trễ 20 phút thì đoàn xe còn bao nhiêu người chờ nữa, nên bác tài bực bội cũng là điều dễ xảy ra”.

- “Thường công việc lái xe cần chuẩn từng phút vì họ còn khách hàng khác đang đợi. Nên nếu sai thì mình cứ xin lỗi và lịch sự nói chuyện với nhau thôi”.

- “Chuyện thực ra cũng nhỏ nhưng cả hai bên không ai nhịn ai 1 câu, thành ra um sùm không đáng. Bạn Linh đúng là nóng tính, nói chuyện văng tục thì sai rõ ràng rồi. Còn bác tài cũng nên hoan hỉ hơn chút, dù sao mình cũng làm dịch vụ”.

- “Khách hàng cũng đã có xin lỗi thì mong bác tài bỏ qua, nếu bác tài cũng nóng giận theo thì chuyện sau đó thành ra rất dở”.

- “Mình thấy ai cũng có phần nóng giận. Cứ bình tĩnh, ứng xử lịch sự, nhẹ nhàng với nhau thì tốt hơn” .

Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận được nhiều quan tâm trên MXH.