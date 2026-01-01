Vừa qua, MXH lan truyền một đoạn clip được cắt từ camera hành trình, ghi lại cảnh một nữ TikToker N.T.M.H lái xe tải. Trong quá trình di chuyển, nữ TikToker đã dừng xe giữa đường để tranh luận với một tài xế đi chiều ngược lại về việc liên tục nháy đèn.

Nữ tài xế nói trong clip: "Anh nháy đèn làm gì đây? Anh thích nháy, em mời anh lên trên mạng thôi". Sau đó, cô cũng tự đăng tải đoạn clip này lên trang cá nhân và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Không chỉ các tài xế, phần đông cộng đồng mạng đều cảm thấy không cách ứng xử của nữ TikToker này không khéo léo, thậm chí có thể gây ra mất an toàn khi tham gia giao thông.

Khoảnh khắc chặn đầu xe của nữ tài xế xe hạng nặng gây tranh cãi (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người cho rằng, việc điều khiển phương tiện có tải trọng lớn, không nên tùy tiện dừng xe giữa đường. Hay một số ý kiến khác cho rằng, khi tham gia giao thông nên bỏ qua những vấn đề nhỏ, hạn chế “hơn thua”, tranh cãi.

Trước những tranh luận trên MXH, theo thông tin trên báo Vietnmanet, nhận chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc, xác minh vụ việc.

Cũng theo thông tin đăng tải trên báo Vietnamnet, cảnh sát xác định vào 22h ngày 29/12/2025, chị N.T.M.H. (SN 1999, trú tại Trung Hội, Thái Nguyên) lái xe tải biển số 20C-237.XX vi phạm lỗi dừng xe không sát mép lề đường bên phải theo chiều đi ở nơi có lề đường hẹp hoặc không có lề đường. Sự việc xảy ra tại tuyến đường ở xã Ngàn Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Báo điện tử VOV đưa tin, N.T. M. H được xác định vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 6 Nghị định 168/NĐ-CP của Chính phủ; bị xử phạt 700.000 đồng. Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị N.T.M.H. vào chiều 31/12/2025.

Mới đây nhất, trên trang Fanpage Thông tin Chính phủ cũng đã có bài đăng về sự việc của nữ TikToker này. Trong bài đăng cũng phân tích rõ, quá trình tham gia giao thông nhường nhịn nhau là một nét đẹp văn hóa, đừng thay thế cho một lỗi nhỏ của người khác bằng một vi phạm pháp luật của mình.

Fanpage Thông tin Chính phủ thông tin về vụ việc

N.T.M.H là nữ TikToker được nhiều người theo dõi, biết đến trên MXH (Ảnh MXH)

Trường hợp của N.T.M.H nếu tiếp tục thiếu kiềm chế sẽ rất dễ gây đến hành vi vi phạm pháp luật phức tạp hơn như: cản trở giao thông đường bộ; gây rối trật tự công cộng…

Trước đó, N.T.M.H được nhiều người biết đến vì là nữ tài xế hiếm hoi lái xe tải đường dài. Tài khoản TikTok của cô có hơn 660.000 lượt theo dõi cùng khoảng 13,8 triệu lượt thích. Nữ TikToker thường xuyên đăng tải những video lái xe tải, xe container trên các cung đường và nhận nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.