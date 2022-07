Thiên tai cướp đi sinh mạng của 68 người, gây thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Ngày 1/7, tại tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống thiên tai cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh, TP có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt năm 2022.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai phát biểu tại hội nghị

Hội nghị có hơn 500 đại biểu tham dự, chủ yếu là lực lượng chuyên trách quản lý đê điều của 21 tỉnh, TP có đê.



Mục tiêu của hội nghị nhằm nâng cao năng lực, tính chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, kiểm tra ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và hộ đê phòng chống thiên tai cho lượng lượng chuyên trách quản lý đê điều - lực lượng trực tiếp chỉ đạo triển khai xử lý sự cố đê ngay từ giờ đầu, hạn chế thiệt hại do lũ, bão gây ra, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đất nước và phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Thông tin tại hội nghị, Tổng cục Phòng, chống thiên tai cho biết từ đầu năm 2022 đến hết tháng 6, cả nước đã xảy ra 74 trận mưa lớn, sạt lở đất, 77 trận giông lốc, sét, 26 vụ sạt lở bờ sông, 113 trận động đất (trong đó có 95 trận tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), và 2 đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng. Hậu quả, đã làm 68 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế hơn 4.000 tỉ đồng.

Các đại biểu dự hội nghị

Đối với việc xây dựng, quản lý đê điều, Tổng cục Phòng, chống thiên tai cho biết cả nước hiện có 2.741 km đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt, nhưng vấn đề đáng lo ngại hiện nay là còn 242 trọng điểm xung yếu, và hơn 7.600 vụ vi phạm pháp luật về đê điều chưa được xử lý dứt điểm. Các điểm xung yếu và các vụ vi phạm pháp luật về đê điều đã và đang làm ảnh hưởng đến hệ thống đê điều, trong khi thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp.



Tại Hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Tổng cục Phòng chống thiên tai và các đơn vị trực thuộc thông tin khái quát nhận định về diễn biến bão, lũ thiên tai những tháng cuối năm 2022; Công tác phòng chống thiên tai, quản lý đê điều năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 – một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

Lãnh đạo Tổng cục Phòng, chống thiên tai nhận định 6 tháng cuối năm 2022 khả năng sẽ xảy ra những cơn bão mạnh, trận lũ lớn, đe dọa đến an toàn hệ thống đê điều.

Quang cảnh hội nghị diễn ra tại Thanh Hóa

Do đó, để đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, sẵn sàng cho những tình huống bất lợi, các đơn vị quản lý đê điều cần thực hiện nghiêm công tác tuần tra canh gác, phát hiện và xử lý ngay từ giờ đầu những sự cố đe dọa an toàn đê...



Nhân dịp này, hội nghị cũng tiến hành trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng đê kiểu mẫu" giai đoạn 2016-2020 và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2021.