Lên mạng mua thuốc nổ tự chế làm pháo, cậu bé lớp 9 phải cắt cụt bàn tay

Người nhà người bệnh cho biết: D. đã xem cách chế thuốc nổ trên Youtube sau đó lên mạng tìm mua thuốc nổ tự chế KCl03, lưu huỳnh về làm theo. Trong quá trình nghiền, thuốc phát nổ bất ngờ khiến cho D. bị chấn thương nghiêm trọng.

D. nhập viện với đa chấn thương: Dập nát cẳng bàn tay phải, vết thương cẳng tay trái, đứt gân duỗi cổ tay quay và đa vết thương phần mềm cẳng chân hai bên.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Tài - Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: Người bệnh đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay phải đồng thời cắt lọc, nối gân, làm sạch và khâu vết thương phần mềm.

Sau mổ tình trạng D. đã ổn định, tỉnh táo, hiện đang được theo dõi và điều trị tại khoa Phẫu thuật Chấn thương chung.

Tự chế thuốc nổ là hiểm họa có thể dẫn đến các chấn thương nghiêm trọng. Đa số bản thân những người tự chế thuốc nổ chưa am hiểu về các chất, quy trình vận chuyển cũng như sử dụng cho hoạt động thực tế. Do đó, để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, trong dịp Tết Canh Tý 2020 sắp tới, người dân cần tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo nổ.