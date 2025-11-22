Lên mạng chia sẻ chuyện con bị viêm tai giữa, mẹ trẻ được mách cách chữa "lạ lùng": Mẹ phải "cười tươi - đóng phí - nhận quà" thì con sẽ khỏi

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người khi chia sẻ chuyện dở khóc dở cười liên quan đến bệnh viêm tai giữa của con. Câu chuyện là, con bị viêm tai giữa tái đi tái lại, người mẹ này có đăng lên mạng xã hội với hi vọng có thể nhận được những ý kiến và kinh nghiệm chữa bệnh của các mẹ khác. Thế nhưng, bên cạnh những lời khuyên y tế từ phụ huynh có kinh nghiệm hoặc từ chuyên gia, người mẹ trẻ này còn được một người nhiệt tình chủ động hướng dẫn cách chữa bệnh cho con theo cách rất là... lạ lùng.

"Phương pháp bên chị rất đặc biệt là không dùng thuốc mà dùng cách tâm lý để trị... và mẹ học. Có một nhóm các chị dạy em học chứ không phải con em, và con em tự hết. Học online, có mẹ đã học và con đã khỏi. Cụ thể là nếu em được nhận thì có 1 nhóm khoảng 8-10 anh chị giúp em cách để con em khỏi bệnh và sau đó em đi giúp lại người khác..." , người đó nói.

Ảnh chụp được mẹ bỉm chia sẻ về đoạn trao đổi với một thành viên trong nhóm "chữa bệnh"

Không những thế, người này còn nói thêm các "điều kiện" để chữa bệnh, bao gồm: Trên 28 tuổi; Hằng ngày cười tươi và hiện diện bằng cách chụp ảnh cười tươi gửi lên nhóm và tương tác khi được hỏi.

Thậm chí, sau khi cảm thấy nhận được sự tin tưởng của "khách hàng", người này bắt đầu nói đến "học phí": "Khi vào sâu bên trong (đến khi con em có kết quả thay đổi) thì bài học sẽ càng khó hơn, bắt đầu có phí nhé. Học phí tùy tâm theo thu nhập". Người này còn nhấn mạnh "được đóng học phí chứ không phải bị đóng... thu nhập thấp có thể tăng thu nhập để đủ sống..." và sau đó là "mời vào nhóm để tiện chia sẻ".

Đoạn trao đổi này khiến người mẹ có con bị viêm tai giữa "há hốc mồm" vì không những không liên quan, mà còn giống một lời mời gọi mơ hồ, mang màu sắc tâm linh – dịch vụ – tuyệt nhiên chẳng dính dáng gì đến bệnh lý của trẻ nhỏ.

Chính chủ bài đăng cũng bối rối: "Tôi hỏi cách chữa viêm tai giữa cho con mà cứ như đang được rủ rê tham gia một thứ gì đó kỳ lạ…" .

Câu chuyện ngay lập tức gây tranh luận, vì nó phản ánh tình trạng ngày càng phổ biến: Nhiều người lên mạng xin lời khuyên y tế nhưng lại nhận phải những chỉ dẫn phản khoa học, chẳng liên quan, thậm chí nguy hiểm. Nhiều người còn để lại những bình luận châm biếm, vui đùa: "Xin link zalo tầm sư học đạo để vui tươi hơn mỗi ngày mom ơi ", "con bị viêm tai giữa, mẹ bị rót mật vào tai"...

Cảnh báo: Đừng nghe theo lời khuyên "mù quáng" mà bỏ qua khám chữa đúng cách

Câu chuyện trên mạng khiến nhiều người lo ngại: Nếu cứ lắng nghe những lời khuyên không căn cứ, phụ huynh có thể vô tình gây hại cho con. Một số "bí quyết dân gian" tưởng an toàn, thực ra có thể trì hoãn việc điều trị đúng hoặc gây nhiễm trùng nặng hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo: Không nên tự ý "tự chữa" viêm tai giữa bằng cách truyền miệng mà không có chẩn đoán y tế. Việc điều trị bừa bãi — bỏ thuốc, dùng mẹo không rõ nguồn gốc — là rất nguy hiểm. Theo các chuyên gia, khám sớm và điều trị theo phác đồ là cách chắc chắn nhất để bảo vệ thính lực và sức khỏe lâu dài của trẻ.

Viêm tai giữa - bệnh tưởng nhẹ nhưng có thể gây biến chứng nặng

Viêm tai giữa là một trong những bệnh lý thường gặp nhất ở trẻ, đặc biệt sau cảm cúm hoặc viêm mũi họng. Đây là tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng vùng tai giữa, nơi nằm sau màng nhĩ.

Mục Nội dung chi tiết Nguyên nhân - Nhiễm vi khuẩn (phổ biến: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae).

- Nhiễm virus sau cúm, cảm lạnh, viêm mũi họng.

- Tắc nghẽn vòi nhĩ khiến dịch không thoát được.

- Trẻ bú bình nằm, khói thuốc lá, dị ứng, viêm xoang làm nguy cơ tăng cao. Triệu chứng - Đau tai, trẻ hay kéo tai hoặc khóc khi chạm vào tai.

- Sốt nhẹ hoặc sốt cao.

- Quấy khóc, ngủ kém, chán ăn.

- Nghe kém, ù tai, phản ứng kém với âm thanh.

- Chảy mủ vàng/hôi từ tai (dấu hiệu màng nhĩ thủng). Cách điều trị - Khám bác sĩ Tai - Mũi - Họng để soi tai và đánh giá mức độ.

- Thuốc giảm đau - hạ sốt (paracetamol, ibuprofen).

- Kháng sinh nếu viêm do vi khuẩn hoặc kéo dài >48–72 giờ.

- Thuốc điều trị kèm theo: giảm nghẹt mũi, chống viêm.

- Theo dõi 1-3 ngày với trường hợp nhẹ.

- Trường hợp dịch ứ kéo dài: xem xét đặt ống thông khí. Biến chứng - Nghe kém kéo dài, ảnh hưởng phát triển ngôn ngữ của trẻ.

- Viêm xương chũm (nhiễm trùng xương sau tai).

- Thủng màng nhĩ tái diễn.

- Áp-xe não, viêm màng não (hiếm nhưng nguy hiểm).

- Nhiễm trùng lan rộng nếu không điều trị đúng.

Phụ huynh nên làm gì khi trẻ bị viêm tai giữa?

1. Đưa trẻ đi khám nếu:

Sốt cao

Đau tai dữ dội

Quấy khóc nhiều

Chảy dịch từ tai

Nghe kém

Các triệu chứng kéo dài hơn 48 giờ

2. Những việc tuyệt đối không làm:

Nhỏ nước lạ vào tai

Đắp bất kỳ thứ gì lên tai

Tự ý mua thuốc theo lời khuyên mạng

Tin vào các phương pháp "năng lượng – tâm linh – đóng phí để chữa bệnh"

3. Đưa con đi khám ở những cơ sở y tế tin cậy

4. Học cách "lướt qua" những lời khuyên kỳ quặc

Không phải ai trả lời trên mạng cũng là người có chuyên môn.

Phụ huynh cần tỉnh táo để phân biệt giữa: Kinh nghiệm thật, kiến thức y khoa, lời khuyên vô căn cứ và những lời mời gọi núp bóng "giúp đỡ".

Câu chuyện người mẹ hỏi cách chữa viêm tai giữa nhưng lại nhận được chỉ dẫn "hiện diện – cười tươi - đóng phí - nhận quả" tưởng chừng hài hước, nhưng lại là hồi chuông cảnh báo về thực trạng chữa bệnh mù quáng trên mạng xã hội.

Cha mẹ có thể chia sẻ, học hỏi, tham khảo, nhưng quyết định điều trị cuối cùng phải dựa vào y khoa. Bởi lẽ: Sai một bước hôm nay, trẻ có thể phải trả giá bằng tính mạng hoặc sức khỏe ngày mai.