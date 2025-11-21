Gia đình 3 người đều bị dị ứng khi trời chuyển lạnh - bác sĩ nhắc nhở: Cẩn thận “quần áo xếp đáy tủ” chính là thủ phạm gây bệnh

Đợt không khí lạnh gần đây đã khiến nền nhiệt nhiều hôm giảm mạnh. Nhà bạn đã lạnh chưa? Bạn đã lôi những bộ đồ "đông nhất" ra mặc chưa?

Nhưng khoan hãy vội! Một số người vừa mặc quần áo mùa đông lấy từ đáy tủ đã… đổ bệnh rồi đấy!

Theo thông tin đưa trên trang QQ của Trung Quốc, mới đây, gia đình chị Vương ở Hàng Châu (Trung Quốc) - gồm ba người - lần lượt bị hắt hơi, chảy nước mũi loãng, ngứa họng. Dù uống thuốc cảm 3 ngày, tình trạng của cả nhà vẫn không cải thiện.

Cả nhà chị Vương quyết định đến khám tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Kết quả alf cả ba đều mắc viêm mũi - họng dị ứng, nguyên nhân đến từ bọ mạt bụi (bụi nhà) và tồn dư long não trong quần áo để lâu.

Thì ra, năm ngoái chị Vương đã giặt sạch quần áo mùa đông rồi cất vào tủ, kèm theo long não như thói quen mỗi năm. Năm nay thời tiết chuyển lạnh đột ngột, lại mưa kéo dài nên chị không phơi lại quần áo mà cho cả nhà mặc luôn. Theo bác sĩ Hồ Vị Minh - Phó khoa Tai Mũi Họng tại bệnh viện thì chính điều này là tác nhân gây dị ứng cho cả gia đình 3 người nhà chị.

Cảnh giác với "kẻ thù vô hình" trong quần áo để lâu

- Vi sinh vật và chất chuyển hóa

Tủ ẩm thấp rất dễ sinh bọ mạt bụi, nấm mốc. Phân bọ mạt và bào tử nấm bám chặt vào sợi vải. Khi mặc, những hạt li ti này bay lên không khí và đi vào mũi - họng, kích hoạt phản ứng miễn dịch quá mức, gây ngứa mũi, hắt hơi liên tục, ngứa họng.

Trong nhà gần như lúc nào cũng có mạt bụi. Chúng ăn tóc rụng, vụn đồ ăn, kích thước chỉ 0,3–1 mm nên mắt thường khó thấy.

- Hóa chất tồn dư

Long não, băng phiến hay chất chống mốc thường chứa naphtalene hoặc p-dichlorobenzene. Khi bảo quản chung với quần áo, hơi hóa chất bám vào sợi vải. Nếu mặc ngay sau khi lấy ra, hơi này dễ bốc lên, đi vào đường thở và kích ứng niêm mạc mũi - họng, gây phản ứng dị ứng.

Lỡ mặc quần áo mùa đông và bị dị ứng, phải làm sao?

Khi đổi sang quần áo dày mùa đông, nên vệ sinh tủ trước và mở cửa tủ cho thông gió ít nhất 30 phút. Nếu có máy lọc không khí, bật chế độ mạnh để lọc bào tử bụi mạt, hơi hóa chất.

Khi đã có triệu chứng dị ứng, cần xử lý tạm thời bằng các cách sau:

- Tránh ngay tác nhân: Thay bộ quần áo nghi ngờ; ưu tiên đồ cotton sạch, không mùi.

- Ngứa da: Bôi lotion kẽm oxit (calamine); không dùng nếu da trầy xước.

- Ngứa mũi, ngứa họng: Rửa mũi bằng nước muối sinh lý 37°C (200–300 ml/lần), súc miệng bằng nước ấm để giảm tồn dư dị nguyên.

- Sau đó sắp xếp thời gian đi khám càng sớm càng tốt.

Cách cất quần áo để tránh mạt bụi và dị ứng

- Giặt sạch: Quần áo nên được giặt kỹ trước khi cất giữ, có thể giặt bằng bột giặt khử trùng và loại bỏ ve và nước ấm trên 30°C.

- Phơi đủ nắng: Nên phơi nắng hơn 6 giờ sau khi giặt (tia cực tím diệt ve và ngăn ngừa nấm mốc), vỗ nhẹ sau khi sấy khô, giũ sạch xác mạt bụi.

- Dùng thuốc chống côn trùng: Chọn loại thuốc chống côn trùng tự nhiên phù hợp và bọc trong túi vải thoáng khí và đặt ở góc tủ quần áo, không nên đặt gần quần áo.

- Chống ẩm: Tủ quần áo phải chống ẩm và có thể đặt hộp hút ẩm để giữ độ ẩm dưới 50%。

Đừng xem nhẹ dị ứng!

triệu chứng dị ứng không chỉ là ngứa da và ngứa họng, và một khi phản ứng dị ứng nghiêm trọng xảy ra, nó có thể dẫn đến sốc phản vệ. Nếu bạn gặp các triệu chứng sau, bạn nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức:

- Dùng thuốc dị ứng mà vẫn khó thở, nói đứt quãng.

- Sưng môi, mí mắt, khàn tiếng, nuốt khó.

- Ho nhiều kèm nhiều đờm trắng như bọt, đau ngực – dấu hiệu co thắt phế quản hoặc phù phổi.

- Mề đay lan rộng, tụt huyết áp, lơ mơ – cảnh báo sốc phản vệ.