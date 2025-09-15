Lee Young Ae hé lộ ảnh hiếm quá khứ, "quốc bảo nhan sắc" xứ Hàn đây sao?

Vào ngày 13/9, Lee Young Ae đã xuất hiện trên chương trình Immortal Songs: Singing the Legend và hé lộ những hình ảnh hiếm thời thơ ấu của mình. Trong những bức hình này, Lee Young Ae lúc nhỏ sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng cùng nụ cười dịu dàng. Nhiều khán giả nhận xét rằng "Nàng Dae Jang Geum” đã bộc lộ thần thái đặc biệt ngay từ bé, với đường nét xinh đẹp gần như không thay đổi so với hiện tại.

Dù chỉ là ảnh đời thường, không trang điểm hay chỉnh sửa, Lee Young Ae vẫn toát lên vẻ trong sáng, tinh khôi. Điều này càng chứng minh danh xưng “quốc bảo nhan sắc” của cô hoàn toàn xứng đáng, khi vẻ đẹp tự nhiên đã theo nữ diễn viên suốt từ thời thơ ấu cho đến tuổi trung niên.

Lee Young Ae đã bộc lộ thần thái đặc biệt ngay từ bé, với đường nét xinh đẹp gần như không thay đổi so với hiện tại

MC Shin Dong Yup đã hỏi nữ diễn viên rằng: "Bạn nhận ra mình đặc biệt xinh đẹp từ năm bao nhiêu tuổi?". Đáp lại, mỹ nhân sinh năm 1971 nói: "Hình như tôi nhận ra điều đó khá sớm, khoảng 6, 7 tuổi gì đó. Thỉnh thoảng trên phố, người nước ngoài còn gọi tôi lại. Tôi không chắc có phải vì tôi xinh đẹp hay không".

Lee Young Ae chia sẻ thêm rằng cô đã làm người mẫu từ nhỏ. "Hồi lớp 3, tôi từng làm người mẫu cho 1 công ty sách giáo khoa. Một số phụ huynh làm việc ở đó đã đến xin chụp ảnh tôi. Tôi không chắc có phải vì tôi xinh đẹp hay không", cô nói, khiến khán giả bật cười. Nữ diễn viên cũng vui vẻ chia sẻ về bí quyết chăm sóc da: "Điều độ rất quan trọng trong mọi việc, bao gồm cả ăn uống, tập thể dục và cả stress. Khi rửa mặt, tôi lau từ dưới lên trên để nâng da".

Trước khi đóng phim, Lee Young Ae làm người mẫu cho 1 công ty sách giáo khoa

Lee Young Ae sinh năm 1971, được mệnh danh là “quốc bảo nhan sắc” và là một trong những biểu tượng điện ảnh lớn nhất của Hàn Quốc từ những năm 1990 đến nay. Lee Young Ae là cử nhân tiếng Đức tại Đại học Hanyang và thạc sĩ về Hàn Quốc học tại Đại học Chung-Ang.

Lee Young Ae đặc biệt được biết đến với vai diễn Dae Jang Geum trong bộ phim truyền hình đình đám Nàng Dae Jang Geum. Bộ phim đạt hơn 50% tỉ suất người xem tại Hàn Quốc, và gây sốt toàn châu Á, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc và Trung Đông, biến Lee Young Ae thành "minh tinh quốc dân".

Lee Young Ae đặc biệt được yêu mến bởi nhan sắc thanh tao, cổ điển, được ví như "quốc bảo" của Hàn Quốc. Nữ diễn viên có lối sống kín đáo, không scandal, hình tượng “người phụ nữ chuẩn mực", tham gia nhiều hoạt động từ thiện, tài trợ học bổng cho sinh viên quốc tế, và từng quyên góp lớn cho các nạn nhân thiên tai. Ở tuổi ngoài 50, Lee Young Ae có gia đình hạnh phúc bên chồng doanh nhân và cặp song sinh 1 trai 1 gái. Lee Young Ae vẫn giữ được vẻ đẹp rạng ngời và khí chất sang trọng. Cô rất ít khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí nhưng mỗi lần xuất hiện đều thu hút truyền thông.

Lee Young Ae là mỹ nhân xinh đẹp đến mức được mệnh danh là "quốc bảo xứ Hàn"

Nguồn: Allkpop