Người đàn ông bị loét ruột, chảy máu ồ ạt sau khi ăn hải sản: “Tôi vẫn còn rất may mắn…”

Một người đàn ông đến từ Thượng Hải (Trung Quốc), ông Su, đã ăn một lượng lớn hải sản sống ướp gia vị trong chuyến du lịch nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi trở về nhà, sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng, xuất hiện các vết loét ruột lan rộng, chảy máu ồ ạt tái phát và sốc nhiễm trùng, thậm chí có lúc đe dọa đến tính mạng. Sau khi được bệnh viện tiến hành xét nghiệm chi tiết, người ta xác nhận bệnh nhân bị nhiễm *Entamoeba histolytica* (thường được gọi là "amip ăn não").

Theo báo cáo, ông Su đã ăn một lượng lớn hải sản sống ướp gia vị và vô tình uống phải đồ uống bị hỏng trong một chuyến công tác nước ngoài cách đây một tháng. Ban đầu, ông chỉ bị khó chịu ở đường tiêu hóa và không chú ý nhiều đến nó. Tuy nhiên, sau khi trở về, tình trạng của ông xấu đi nhanh chóng, với các triệu chứng bao gồm loét ruột lan rộng, xuất huyết nghiêm trọng tái phát và sốc nhiễm trùng.

Ban đầu, các bác sĩ đã tiến hành nhiều ca phẫu thuật cho ông Su, nhưng tình trạng của ông không được cải thiện. Vào thời điểm đó, các chỉ số sinh tồn của ông vô cùng nguy kịch, toàn thân ông bị phản ứng viêm nặng, chức năng đông máu bị rối loạn nghiêm trọng, lượng hemoglobin giảm xuống dưới 6g (cho thấy tình trạng thiếu máu nặng), khoang bụng và thành ruột non, ruột già đều bị loét, nguy cơ thủng ruột và xuất huyết ồ ạt rất cao. Hơn nữa, thể trạng của ông không thể chịu đựng được ca phẫu thuật thứ hai.

Ông Su sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị khẩn cấp. Đội ngũ y tế đã lập kế hoạch điều trị toàn diện cho ông, và sau hơn 30 ngày điều trị tích cực liên tục, tình trạng xuất huyết toàn thân và nhiễm trùng nặng của ông đã được kiểm soát hiệu quả, và cuối cùng ông đã hồi phục khỏi nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ điều trị chỉ ra rằng thủ phạm gây ra tình trạng nguy kịch của ông Su là "Entamoeba histolytica", một loại ký sinh trùng thường thấy ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Bệnh nhân có triệu chứng nhẹ sau khi nhiễm bệnh thường bị nhầm lẫn với bệnh viêm dạ dày ruột thông thường và tự ý dùng thuốc chống tiêu chảy, làm trì hoãn thời điểm điều trị tốt nhất.

Tuy nhiên, bệnh viêm ruột do amip cấp tính nặng có tỷ lệ tử vong cực kỳ cao. Ký sinh trùng đơn bào liên tục ăn mòn thành ruột, gây loét và hoại tử ruột trên diện rộng. Bệnh nhân bị tiêu chảy ra máu nghiêm trọng và sốt cao kéo dài, có thể dẫn đến sốc nhiễm trùng trong trường hợp nặng. Hơn nữa, tác nhân gây bệnh có thể lan đến gan qua đường máu, hình thành áp xe gan. Trường hợp nặng có thể cần phải cắt bỏ một phần ruột và thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng.

Các chuyên gia đặc biệt cảnh báo rằng thời tiết hè nóng bức tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh nhiễm trùng đường ruột bùng phát nếu không chú ý đến chế độ ăn uống. Khi đi du lịch nước ngoài, người dân phải hết sức chú ý đến vệ sinh thực phẩm và nước uống để phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng có thể gây tử vong. Nếu xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như đau bụng, tiêu chảy hoặc nôn mửa, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức để tránh trì hoãn điều trị.

Các loại ký sinh trùng thường gặp trong hải sản bao gồm giun tròn, sán dây và sán lá gan. Hầu hết các loại ký sinh trùng gây ra cảm giác khó chịu từ nhẹ đến trung bình, và bệnh nhân cũng có thể gặp các phản ứng dị ứng như phát ban và ngứa. Trong một số trường hợp nghiêm trọng và phức tạp hơn, ngoài việc gây tiêu chảy và khó chịu ở bụng, một số loại ký sinh trùng (như sán lá phổi) thậm chí có thể xâm nhập vào các cơ quan quan trọng (như phổi), gây ra các biến chứng nghiêm trọng.

Ngoài ra, giun tròn Anisakis ký sinh trên cá biển, động vật giáp xác (như tôm) và động vật thân mềm (như mực), và là một trong những loại giun tròn quan trọng mà con người có thể mắc phải khi ăn cá. Con người có thể mắc các bệnh ký sinh trùng (như bệnh giun Anisakis) nếu ăn cá hoặc hải sản sống hoặc chưa chín kỹ bị nhiễm ký sinh trùng.

Nguồn và ảnh: TOPick