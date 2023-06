Lee Do Hyun thắng phản diện nhưng vẫn nhận kết buồn, tỷ suất người xem bùng nổ ấn tượng

The Good Bad Mother - Người Mẹ Tồi Của Tôi chính thức bước vào tập cuối, kết thúc hành trình đòi lại công lý cho cha của Kang Ho (Lee Do Hyun). Tiếp nối đoạn kết của tập 13, Kang Ho đã đến gặp nghị sĩ Oh nhưng thực chất là để lôi kéo y về phe mình. Anh muốn y trở thành nhân chứng vạch tội chủ tịch Song tại phiên toà sắp tới.

Để đường đường chính chính áp giải nghị sĩ Oh ra toà, Kang Ho đã nhờ trợ lý của hắn (một trong hai anh chàng đến ấp Jou ở) để giả vờ quay về, đợi hắn xử tội vì không thể trừ khử được Kang Ho. Mọi lời đe doạ của tên Song đều bị điện thoại ghi âm lại, cũng là chứng cứ buộc hắn phải ra toà xét xử.

Tại phiên toà, nam chính The Good Bad Mother cung cấp nhiều chứng cứ quan trọng, trong đó có USB chứa dữ liệu những việc làm xấu của tên Song mà cô gái Hwang Soo Hyun từng trao lại cho anh. Ngoài ra, sự xuất hiện làm chứng tại toà của nghị sĩ Oh cũng khiến ai nấy bất ngờ.

Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy. Xuất hiện ngay sau nghị sĩ Oh là nhân chứng thứ 2 - con gái của y Ha Young. Nếu Oh làm chứng chống lại tên Song, thì Ha Young làm chứng để vạch trần bố của mình. Ha Young thú nhận mọi chuyện và khai rằng bố mình và tên Song có liên quan, nhưng nghị sĩ Oh lại chơi "chiêu bài" Ha Young bị bệnh tâm lý.

Tưởng như mọi thứ rơi vào bế tắc thì Kang Ho tung ra "át chủ bài" cuối cùng. Hoá ra năm xưa, chỉ có Hwang Soo Hyun qua đời còn con của cô vẫn còn sống (do cô đã lén giấu con trên thuyền). Chỉ cần xét nghiệm ADN, danh tính người cha thật sự của đứa bé sẽ bại lộ. Đến đây, nghị sĩ Oh và chủ tịch Song chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận thua cuộc.

Đứa con của Hwang Soo Hyun là "chứng cứ" quan trọng nhất

Hai phản diện của The Good Bad Mother nhận sự trừng phạt thích đáng, và Kang Ho đã đòi lại sự trong sạch cho bố mẹ. Về lại ấp, anh cùng dân làng tổ chức sinh nhật cho Young Soon (Ra Mi Ran), cũng là phân đoạn đầy cảm động.

Sau đó, Young Soon trao của hồi môn là nhẫn cưới cho Kang Ho và Mi Joo (Ahn Eun Jin) rồi chúc phúc cho cả hai. Đến tối, Kang Ho sang ngủ cùng mẹ, hát cho mẹ nghe để rồi nhận ra bà đã nhắm mắt, xuôi tay từ lúc nào.

Young Soon qua đời trong giấc ngủ

Young Soon không qua khỏi, không có phép màu nào xảy ra ở kết cục của The Good Bad Mother. Tại lễ tang, Kang Ho nhớ lời mẹ tập dợt trước kia, sau đó có một màn hát hò trong nụ cười và nước mắt cùng mọi người.

Sự ra đi của Young Soon đã tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Kang Ho, Mi Joo và 2 đứa trẻ sinh đôi cùng xây dựng tổ ấm. Cô vợ "đắp mặt" chính thức lộ diện, hoá ra là tiểu thư tài phiệt Nhật đúng như dự đoán. Cảnh kết của The Good Bad Mother là khi Kang Ho đọc lá thư mẹ để sau tấm ảnh gia đình, rơi nước mắt hi vọng mẹ sẽ bảo vệ mình từ xa, rồi có màn tỏ tình dễ thương đối với cô gái mà mình yêu nhất.

Vợ trưởng thôn lộ mặt

Sam Sik và Ha Young nảy sinh tình cảm

Bé Ye Jin có bạn mới

Kang Ho cầu hôn Mi Joo

Nhìn chung, The Good Bad Mother đã làm tốt vai trò của một bộ phim dân dã, đời thường nhưng cũng tràn đầy cảm xúc. Phim đi hơi nhanh ở tuyến câu chuyện đối đầu phản diện, thế nhưng làm tốt ở yếu tố chính - tình mẹ con của Kang Ho và Young Soon. Kết thúc tập 14, tỷ suất người xem toàn quốc đạt 12,032%, cũng là con số cao nhất từ đầu phim và giúp phim đạt hạng 8 về tỷ suất người xem cao nhất đài JTBC từ trước đến nay.

Ảnh: JTBC