Lee Do Hyun chính thức "hồi sinh" để đòi công lý, tỷ suất người xem muốn giảm cũng khó

Tập 11 của The Good Bad Mother - Người Mẹ Tồi Của Tôi chắc chắn sẽ khiến người xem hồi hộp đến phút cuối khi có quá nhiều tình tiết kịch tính diễn ra. Nhờ một loạt phân đoạn hồi hộp nối đuôi nhau, tỷ suất người xem của tập 11 đã tiếp tục tăng lên đến mức 10,257% toàn quốc, lần đầu đưa thành tích của bộ phim đạt cộc mốc 2 con số. Lần này, Lee Do Hyun tiếp tục toả sáng với vai trò trung tâm, mang đến cảnh kết đầy hấp dẫn.



Trước đó ở tập 10, Mi Joo (Ahn Eun Jin) đã quyết định đến nhà Young Soon (Ra Mi Ran) để thông báo việc 2 đứa trẻ sinh đôi chính là con ruột của Kang Ho (Lee Do Hyun). Nào ngờ đâu, Mi Joo chưa kịp thông báo thì Young Soon đã ngất xỉu. May nhờ có cô vợ Việt tên Hoàng xuất hiện, cả nhà mới kịp đưa bà vào bệnh viện.

Đương nhiên một khi đã vào viện, bí mật về căn bệnh của Young Soon cũng bại lộ. Kang Ho đã thất thần khi nghe tin dữ từ mẹ, buộc Mi Joo phải đứng ra an ủi. Sự thân mật của cặp đôi trẻ The Good Bad Mother cũng đã "dọa" cô Hoàng chạy mất.

Cô Hoàng chạy mất vì nghĩ Mi Joo và Kang Ho yêu nhau

Kang Ho và mẹ con Mi Joo biết tin Young Soon bị ung thư

Sau khi về nhà, Young Soon đã vô cùng dằn vặt, song Kang Ho cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh quyết định trở thành "người giám hộ" của mẹ, cùng mẹ làm những việc mà bà mong muốn.

Trong khi 2 mẹ con của The Good Bad Mother đang an vui thì những nhân vật khác trải qua hàng loạt biến cố. Anh bạn Sam Sik (Yoo In Soo) bất ngờ tìm được thẻ nhớ trong túi xách mà vốn dĩ Kang Ho tặng Young Soon năm xưa. Trong thẻ nhớ là đoạn ghi âm tiết lộ kế hoạch thủ tiêu cô gái Hwang Soo Hyun của chủ tịch Song - nghị sĩ Oh và việc đổ hết tội lỗi lên đầu Kang Ho.

Mẹ con Young Soon cùng nhau thực hiện mọi mong muốn của bà

Kang Ho và Sam Sik nghe đoạn ghi âm

Biết chuyện, Sam Sik dùng thẻ nhớ để tống tiền con gái Ha Young của nghị sĩ Oh nhưng thất bại, còn bị bắt cóc. May mắn thay, hai anh chàng trợ lý của chủ tịch Song kịp xuất hiện, cứu Sam Sik một mạng.

Sam Sik bị bắt cóc

Chi tiết này đóng vai trò quan trọng trong việc bước đầu lật đổ nghị sĩ Oh. Việc biết được Kang Ho còn sống đã khiến Ha Young sốc, thậm chí bỏ cả lễ cưới để đi tìm anh. Sau khi quay về, cô bị cha mắng chửi, đánh đập vì làm ông mất mặt.

Ha Young bật khóc khi thấy Kang Ho còn sống

Ở đoạn cuối, nghị sĩ Oh sai thuộc hạ làm một việc bí ẩn. Sau đó, chuồng heo nhà Young Soon bị cháy. Sau khi vào kiểm tra, cả hai mẹ con bị khóa chặt bên trong, buộc Kang Ho phải đập cửa. Young Soon thành công thoát ra nhưng Kang Ho bị một cú nổ hất ngã bất tỉnh. Tuy nhiên chính cú ngã này đã đưa Kang Ho "7 tuổi" rời đi, và Kang Ho công tố viên chính thức trở lại.

Kang Ho chính thức tỉnh dậy khỏi căn bệnh "7 tuổi"

Nam chính của The Good Bad Mother đã chính thức "hồi sinh" sau chuỗi ngày dài ngủ quên. Liệu tiếp theo đây, cuộc chiến giữa anh và phe chủ tịch Song - nghị sĩ Oh sẽ ra sao?

Ảnh: JTBC