Lễ tưởng niệm trùm sòng bạc Macau: Dự kiến hàng chục ngàn người từ 4 tập đoàn lớn tham dự, loạt casino treo cờ rủ

Truyền thông Hong Kong đưa tin, ngày 26/5, trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân qua đời vì bệnh năng, hưởng thọ 98 tuổi, để lại đế chế huy hoàng cùng trận chiến tranh gia sản khiến công chúng căng thẳng theo dõi.

Ở thời điểm hiện tại, gia tộc nhà họ Hà đang bận rộn tổ chức lễ tang. Theo thông tin mới nhất, lễ tưởng niệm trùm sòng bạc đã được tổ chức tại Macau để người hâm mộ có thể tới nói lời tiễn biệt lần cuối với ông Hà - người có tầm ảnh hưởng trong giới kinh tế, chính trị của Hong Kong và Macau.

Trang Sina cho biết thêm, nơi tổ chức lễ tưởng niệm là sảnh phía Đông của khách sạn Grand Lisboa (Macau). Theo thông tin, lễ tưởng niệm bắt đầu từ ngày 2/6, từ 9h sáng tới 8h tối, dự kiến đón hàng chục ngàn lượt người viếng thăm bởi ông Hà có tới hơn 20.000 nhân viên dưới quyền (bao gồm cả những người đã nghỉ hưu). Hình ảnh bên trong khu tưởng niệm ngày đầu tiên đã được truyền thông chia sẻ.

Hình ảnh bên trong lễ tưởng niệm ông Hà Hồng Sân. Di ảnh của ông Hà cũng được tiết lộ

Trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân có vô số sòng bạc, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn tại Macau, nổi tiếng nhất có thể kể đến các công trình tổ hợp nhà hàng - khách sạn - sòng bạc Grand Lisboa, Sofitel Macau At Ponte 16, New Yaohan,... Tất cả các khách sạn đều đăng tin về lễ tưởng niệm tại màn hình lớn của toà nhà, không dừng lại ở đó, các tập đoàn lớn do Hà Hồng Sân đứng đầu như Úc Bác, Úc Ngu, Tin Đức,... đều treo cờ rủ 3 ngày để tỏ lòng tiếc thương.



Đoàn người xếp hàng vào viếng ông trùm sòng bạc ngày đầu tiên

Rất nhiều người để lại lưu bút tri ân ông Hà

Nhiều tập đoàn, sòng bạc lớn treo cờ rủ, thông báo về lễ tưởng niệm sự ra đi của ông Hà trên màn hình điện tử lớn

Nguồn: Sina