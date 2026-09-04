Lễ khai giảng đặc biệt của những học sinh 'ngồi một chút là mệt'

Lớp học của những bệnh nhi

Sáng 4/9, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) tổ chức lễ khai giảng cho khoảng 20 bệnh nhi tham gia "Lớp học vui vẻ". Dù ở các độ tuổi khác nhau và mắc những căn bệnh nặng như ung thư hay các bệnh lý mạn tính, các em vẫn có mặt đầy đủ để bắt đầu một năm học mới ngay tại nơi điều trị.

Ngọc Trâm chăm chú lắng nghe và làm theo hướng dẫn của cô giáo tại "Lớp học vui vẻ"

Ngồi ở bàn đầu, bé Thạch Thị Ngọc Trâm (6 tuổi, quê Vĩnh Long) chăm chú lắng nghe lời cô giảng. Chuẩn bị bước vào lớp 1, Ngọc Trâm đã có sẵn quần áo mới và sách vở, nhưng căn bệnh viêm mạch máu buộc em phải cùng mẹ lên TPHCM điều trị đúng thời điểm năm học mới bắt đầu.

“Ở trong phòng con buồn lắm. Ra lớp học con được dạy chữ, học vẽ, được các cô tặng gấu bông nên con rất vui. Con mong sớm khỏi bệnh để về quê và được đi học”, Ngọc Trâm nói.

Mẹ của bé, chị Ngọc Mây (26 tuổi), cho biết những ngày đầu mới nhập viện, bé Trâm chỉ lủi thủi ngồi một mình trong phòng, liên tục hỏi mẹ về chuyện khi nào được đi học. Từ khi có lớp học, mỗi ngày Trâm đều nhờ mẹ dẫn ra đây ngồi chơi, tập vẽ, tập đánh vần từng chữ với các cô. Nhờ vậy, những đợt tiêm truyền cũng bớt đau đớn với cô bé.

Buổi khai giảng năm học mới tại "Lớp học vui vẻ"

Ở một góc khác của lớp học, chị Đặng Thị Tiên (quê Cà Mau) theo sát con trai 6 tuổi. Bé bị thận ứ nước bẩm sinh từ trong bụng mẹ, đến năm 2 tuổi thì chuyển sang suy thận mạn và đã gắn bó với bệnh viện suốt 4 năm qua. Hiện mỗi ngày bé phải lọc màng bụng 5 lần, mỗi lần kéo dài khoảng 3 giờ. Đợt này, do nhiễm trùng đường ống lọc, bé phải nằm viện liên tục 4-5 tháng.

“Mỗi tiết học, mỗi câu chuyện, mỗi nụ cười tại lớp học hôm nay sẽ giúp các em vơi đi phần nào những lo lắng, đau đớn trong bệnh tật, tiếp thêm nghị lực để các em kiên cường điều trị và sớm trở về với mái trường, với thầy cô, với bạn bè”, TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh- Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Giữa những ngày tháng phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn trong bệnh viện, việc có một lớp học ngay tại đây khiến chị Tiên mừng không nói nên lời. Cậu con trai của chị vốn hiếu học, năng động nên lớp học không chỉ giúp bé tiếp tục việc học mà còn mang đến niềm vui, giúp những ngày điều trị bớt dài hơn.

"Ở lớp học, con tôi cười nhiều hơn, bớt mệt mỏi trong những ngày điều trị dài hạn. Bé bớt tủi thân vì cũng có lễ khải giảng như bạn bè", chị Tiên nói.

Ngồi học một chút là các em mệt

Trực tiếp đứng lớp và đồng hành cùng các em là cô Bùi Minh Anh, nhân viên công tác xã hội tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Cô cho biết lớp học được duy trì đều đặn khoảng 3 buổi mỗi tuần, nhưng mỗi buổi chỉ kéo dài khoảng 30 phút để đảm bảo phù hợp với thể trạng của bệnh nhi.

“Các em đều mắc bệnh nặng nên chỉ ngồi học một chút là mệt. Do vậy, các giáo viên ở đây cố gắng thiết kế bài giảng cho phù hợp với các em”, cô Minh Anh nói.

Theo cô Minh Anh, "Lớp học vui vẻ" được triển khai từ năm 2023 và duy trì thường xuyên tại 2 điểm học. Mỗi điểm đón khoảng 20 lượt bệnh nhi tham gia mỗi buổi với các môn chính như Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh và kỹ năng sống. Lớp học do các thầy cô tình nguyện từ các trung tâm, trường học cùng nhân viên công tác xã hội luân phiên giảng dạy.

"Lớp học vui vẻ" được duy trì đều đặn khoảng 3 buổi mỗi tuần

Vì sức khỏe của học trò không đồng đều, người đứng lớp phải chuẩn bị giáo án linh hoạt. Có những em khi mới đến lớp chưa từng đi học, chưa biết mặt chữ. Bằng sự kiên trì, cô Minh Anh cùng các tình nguyện viên dạy từng con chữ, giúp các em biết đánh vần và ghép câu.

Tuy nhiên, lớp học giữa bệnh viện cũng đối mặt với nhiều khoảng lặng. Cô Minh Anh ngậm ngùi nhắc đến những trường hợp học trò phải chia tay lớp khi tròn 16 tuổi để chuyển sang viện người lớn tiếp tục điều trị hoặc những em vì diễn tiến bệnh quá nặng mà không thể quay trở lại.

Dẫu vậy, với cô giáo trẻ, mỗi ngày được nhìn thấy học trò tiến bộ là một niềm hạnh phúc. “Lớp học giúp các phụ huynh biết được khi nằm viện thì các con và cả bản thân phụ huynh không ai một mình. Ở đây, ai cũng được yêu thương”, cô Minh Anh nói.

Lớp học vui vẻ tràn đầy những lời chúc ấm áp dành cho bệnh nhi

Chia sẻ về ý nghĩa của mô hình này, TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 bày tỏ niềm vui khi tổ chức buổi lễ khai giảng cho các bệnh nhi điều trị nội trú.

Bác sĩ Minh nói thêm, trong khi hàng triệu học sinh cả nước háo hức đến trường thì tại bệnh viện vẫn còn nhiều em nhỏ phải ở lại điều trị, trải qua những đợt phẫu thuật, hóa trị hay hồi phục chức năng. Thay vì tiếng trống trường, các em phải làm quen với tiếng máy theo dõi và thuốc men.