Những hình ảnh về diện mạo mới hiện đại, khang trang của trường THPT Việt Đức - ngôi trường giàu truyền thống tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Bước vào năm học mới 2026 - 2027, thầy và trò nhà trường chính thức đón nhận hệ thống cơ sở vật chất mới được đầu tư đồng bộ, bao gồm các khối nhà học, khối hiệu bộ, khu thí nghiệm - thực hành và nhà thể chất.

Công trình mới gây ấn tượng bởi sự kết hợp nhịp nhàng giữa hơi thở đương đại và nét kiến trúc bán cổ điển đặc trưng. Xuyên suốt mặt đứng là hệ thống ô vòm cuốn mềm mại ở hành lang và cửa sổ, vừa tiếp nối ngôn ngữ kiến trúc Pháp cổ vốn gắn liền với lịch sử của ngôi trường, vừa tạo nên vẻ thanh lịch, hài hòa. Điểm nhấn nổi bật tại khu vực sân trong là chiếc cầu thang xoắn ốc lộ thiên với những đường cong uyển chuyển nối liền các tầng, đóng vai trò như một điểm xuyết thị giác phá vỡ sự vuông vức của các khối phòng học thông thường.

Một số hình ảnh về diện mạo mới của nhà trường

Không gian công trình được tổ chức mở, tận dụng tối đa ánh sáng và gió trời tự nhiên. Nghệ thuật phối màu tương phản cũng được ứng dụng tinh tế khi các tầng học bên dưới mang tông be sáng nhã nhặn, tôn lên khối tầng trên cùng rực rỡ với sắc cam đỏ kết hợp hệ lam đứng chắn nắng khỏe khoắn. '

Sự đồng điệu này tiếp tục hiện diện ở dãy nhà vòm phụ trợ tại tầng trệt, tạo nên một tổng thể vừa năng động, tươi mới nhưng vẫn giữ được nét trầm lắng, hoài niệm giữa trung tâm Thủ đô. Cùng với đó, khu nhà thể chất được thiết kế dạng bán hầm giúp tối ưu hóa diện tích mặt bằng sân chơi, tăng cường lưu thông không khí và bổ sung hành lang quan sát tiện lợi cho học sinh.

Ý tưởng thiết kế và phối cảnh ban đầu. Nguồn ảnh: Sunjin Vietnam

Trước đó, sau hàng chục năm sử dụng qua nhiều lần sửa chữa chắp vá, trường THPT Việt Đức đã bộc lộ những bất cập khi cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu đồng bộ và không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo dục hiện đại. Năm 2024, dự án xây dựng và cải tạo trường với quy mô hơn 1,13 ha chính thức được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn, thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2027 nhằm mang đến diện mạo hoàn chỉnh, đáp ứng kỳ vọng dạy và học.

Nhiều năm qua, THPT Việt Đức luôn nằm trong nhóm các trường THPT có chất lượng đào tạo hàng đầu Thủ đô, liên tục góp mặt trong top các trường có điểm đầu vào cao nhất thành phố. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 gần đây, trường tiếp tục giữ mức điểm chuẩn nằm trong top 5 toàn Hà Nội, là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều học sinh có năng lực học tập xuất sắc và toàn diện. Việc hoàn thiện các khối nhà mới không chỉ giải quyết bài toán không gian mà còn tiếp thêm động lực cho ngôi trường hơn 70 năm tuổi tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu.