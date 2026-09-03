Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức vào ngày 5/9, kết nối trực tuyến tới các cơ sở giáo dục trên cả nước. Đây là một trong những điểm đáng chú ý của lễ khai giảng năm nay, khi chương trình được tổ chức thống nhất từ điểm cầu trung tâm tới các địa phương.

Điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Từ điểm cầu này, chương trình được truyền trực tiếp tới các tỉnh, thành phố và các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Theo kế hoạch, mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính để kết nối với điểm cầu trung tâm. Bên cạnh đó, tùy điều kiện thực tế, một số cơ sở giáo dục đại diện cho các cấp học, loại hình trường và vùng miền có thể được lựa chọn để tham gia trực tiếp chương trình.

Những điểm cầu đã được các địa phương xác định

Tại Lào Cai, Trường Phổ thông nội trú Mường Khương vừa là điểm cầu trung tâm của chương trình toàn quốc, vừa là nơi diễn ra các hoạt động khai giảng và khánh thành trường theo kế hoạch.

Tại Lạng Sơn, điểm cầu chính của tỉnh được bố trí tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Mẫu Sơn. Một số trường phổ thông nội trú liên cấp khác trên địa bàn như Kiên Mộc, Khuất Xá, Quốc Khánh sẽ kết nối về điểm cầu này.

Lai Châu lựa chọn Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Pa Tần làm điểm cầu chính. Các cơ sở giáo dục nội trú được bố trí kết nối để cùng tham gia chương trình khai giảng.

Tại Hà Nội, điểm cầu chính đặt tại Trường THCS Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa. Đây là một trong những điểm cầu được lựa chọn tại khu vực đô thị, kết nối với chương trình khai giảng chung trên toàn quốc.

Tại Bắc Ninh, điểm cầu chính được đặt trường Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Trong khi đó, Hưng Yên có 2 trường là điểm cầu truyền hình trực tiếp lễ khai giảng, bao gồm Trường THPT Văn Giang (xã Phụng Công) và Trường Tiểu học Lương Bằng (xã Lương Bằng).

Ở Phú Thọ, Trường THPT chuyên Hùng Vương được xác định là điểm cầu chính của tỉnh.

Tại Thanh Hóa, địa phương lựa chọn Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy làm điểm cầu chính. Trong khi đó, Nghệ An bố trí điểm cầu tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Anh Sơn.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức vào ngày 5/9 (Ảnh minh hoạ)

Ở khu vực miền Trung, Đà Nẵng lựa chọn Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Tây Giang làm điểm cầu chính để kết nối với chương trình chung. Điểm cầu chính của tỉnh Quảng Ngãi trong lễ khai giảng năm học 2026-2027 kết hợp khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp đặt tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Dục Nông.

Ia Púch (Gia Lai) được chọn là điểm cầu kết nối trực tiếp với chương trình Lễ khai giảng năm học mới của Trung ương. Điểm cầu chính của tỉnh Khánh Hòa đặt tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc.

Tại Đắk Lắk, điểm cầu chính được đặt tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Buôn Đôn. Các trường nội trú tại Ia Lốp, Ia Rvê và Ea Rốk được tổ chức kết nối về điểm cầu này.

Ở phía Nam, TP.HCM xác định Trường THPT Trần Khai Nguyên là điểm cầu chính. Đồng Tháp lựa chọn Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, phường Mỹ Tho, trong khi Vĩnh Long bố trí điểm cầu tại Trường THPT Lương Thế Vinh, xã An Qui.

Điểm cầu chính tổ chức lễ Khai giảng ngày 5/9 của TP Cần Thơ được đặt tại Trường THCS&THPT Ngã Sáu, xã Châu Thành. Tại An Giang, điểm cầu chính được đặt tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Giang Thành, nơi cũng diễn ra các hoạt động liên quan đến khánh thành trường theo kế hoạch của địa phương.

Như vậy, danh sách các điểm cầu đã được nhiều tỉnh, thành phố công bố cho thấy cách tổ chức năm nay có sự kết hợp giữa các trường phổ thông thông thường và hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp, đặc biệt tại các địa phương biên giới.

Khai giảng đồng thời tại các trường

Một điểm mới đáng chú ý trong chương trình năm nay là nghi thức khai giảng được tổ chức theo hướng đồng bộ giữa điểm cầu trung tâm và các cơ sở giáo dục.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường trên cả nước sẽ kết nối với chương trình chung. Sau các nội dung của chương trình, nghi thức đánh trống khai giảng được thực hiện tại từng cơ sở giáo dục, tạo không khí thống nhất nhưng vẫn bảo đảm lễ khai giảng diễn ra trực tiếp tại mỗi trường.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1, giúp học sinh, giáo viên và phụ huynh trên cả nước có thể theo dõi.

Bên cạnh lễ khai giảng, ngày 5/9 năm nay còn gắn với hoạt động khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Những điểm cầu có công trình đủ điều kiện sẽ thực hiện nghi thức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng, đồng thời kết nối với điểm cầu trung tâm.

Việc lựa chọn nhiều trường phổ thông nội trú liên cấp làm điểm cầu cũng phản ánh một trong những trọng tâm của chương trình năm nay: tăng cường đầu tư cơ sở vật chất giáo dục tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, cả nước hiện có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính để tham gia chương trình chung.

Tuy nhiên, tên trường được lựa chọn làm điểm cầu chính tại từng địa phương được công bố theo kế hoạch triển khai của mỗi tỉnh, thành phố. Vì vậy, danh sách điểm cầu có thể tiếp tục được cập nhật khi các địa phương ban hành hoặc điều chỉnh phương án tổ chức.

Với cách tổ chức này, lễ khai giảng năm học 2026-2027 không chỉ là hoạt động mở đầu năm học tại từng trường mà còn trở thành một chương trình kết nối giáo dục trên quy mô toàn quốc, từ điểm cầu trung tâm tại Lào Cai tới các địa phương, vùng miền trên cả nước.

Ngày 5/9, hàng triệu học sinh sẽ cùng bước vào năm học mới trong một chương trình chung, nhưng vẫn giữ nghi thức khai giảng trực tiếp tại chính ngôi trường của mình.

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