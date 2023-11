Lễ hội Thiết kế và sáng tạo Hà Nội 2023: Nhiều hoạt động đặc sắc tại khu Ẩm thực

Trong chương trình có màn trình diễn Pizza sáng tạo với sự đồng hành của Công ty Truyền thông Megalink, Trung tâm dạy nấu ăn Sao Mai, Liên chi hội đầu bếp Việt Nam.

Chef Trương Anh Tuấn và con trai trình diễn ẩm thực Pizza sáng tạo

Tasteofvietnam.vn là website truyền cảm hứng về Ẩm thực, cung cấp những thông tin hữu ích, thú vị về các đặc sản Ẩm thực của các vùng miền của Việt Nam, giới thiệu ẩm thực của các nước trên thế giới, thực đơn của các đầu bếp danh tiếng, các nhà hàng, khách sạn. Tasteofvietnam cũng sẽ cuốn hút người xem qua các câu chuyện, những thông tin mang tính giải trí, ứng dụng thực tiễn về các món ăn, thức uống, các gu thưởng thức ẩm thực của những người sành ăn, KOLs ở các vùng miền của Việt Nam và trên thế giới.

Tại lễ công bố cũng diễn ra chương trình trình diễn Ẩm thực Pizza sáng tạo của Chef Trương Anh Tuấn, xuất thân từ trường dạy nấu ăn Sao Mai, từng tu nghiệp tại Hàn Quốc, hiện là chủ của chuỗi nhà hàng La's Pizza & Steak ở Hà Nội. Phần biểu diễn tung hứng bạt bánh đã khiến người xem vô cùng thích thú. Chef Tuấn đã giới thiệu 5 loại nhân sáng tạo với ý tưởng phối giữa nền là đế bánh pizza của Ý với các loại nhân là theo phong cách ẩm thực của Việt Nam bao gồm: nhân pate; nhân cá trắm kho; nhân Giò chả; nhân thịt quay giòn bì; nhân sốt vang.



Chiến dịch "Món ăn của tôi, Bản sắc của tôi - Việt Nam ơi!" ( My Food, My Indentity Vietnam) là một trong những sáng kiến do Slow Food Community in Hanoi khởi xướng. Chiến dịch mời gọi tất cả các Cộng đồng ăn chậm ở Việt Nam, cộng đồng hướng đến thực phẩm ngon-sạch lành, xanh, thân thiện với môi trường, các cộng đồng ăn chay, các khu vườn của trường học và vườn cộng đồng, các nhà sản xuất và những cá nhân yêu nấu nướng, chế biến những món ăn mang đậm bản sắc của mình, của địa phương mình, của cộng đồng mình với tiêu chí ngon-sạch lành và công bằng cho mọi người.

Ra mắt website www.tasteofvietnam.vn- chuyên về ẩm thực Việt

Mọi người sẽ nấu nướng, sáng tạo các món ăn dựa trên những nguyên vật liệu bản địa theo cách cổ truyền và truyền thống hoặc kết hợp với kiến thức dinh dưỡng khoa học ăn uống hiện đại để gợi nhớ và kể về những thực phẩm bị lãng quên và có nguy cơ "tuyệt chủng" trên bàn ăn.