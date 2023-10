Lê Hoàng Phương vướng tin trục trặc với Phương Nhi trước thềm Miss International vì một chi tiết

Vào tối 10/10, Á hậu Phương Nhi đã lên đường sang Nhật Bản chinh chiến đấu trường Miss International (Hoa hậu Quốc tế). Trong ngày tiễn Phương Nhi lên đường đi thi, dàn hậu trong showbiz Việt như Hoa hậu Mai Phương, Bảo Ngọc, Á hậu Kiều Loan, Phương Anh, Minh Kiên... đã xuất hiện để chúc mừng và cổ vũ cô.

Sự vắng mặt của Hoa hậu Lê Hoàng Phương khiến netizen xôn xao cho rằng mối quan hệ của cô với Phương Nhi gặp trục trặc. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1995 mới đây đã lên tiếng làm rõ trong livestream. Cụ thể, Lê Hoàng Phương cho biết cô đang tham gia cuộc thi Miss Grand International 2023 nên không thể có mặt. "Khó trả lời quá. 'Có ra sân bay tiễn chị Phương Nhi không?'. Là sao ấy nhỉ. Tại giờ mình đang thi, xong về tiễn rồi xong mình vào thi lại. Hay đó chứ. Good Idea (Ý kiến hay - PV). Có những tình cảm không cần thể hiện, chỉ cần cảm nhận thôi, mọi người hiểu không?", Lê Hoàng Phương cho hay.

Sáng 3/10 vừa qua, Lê Hoàng Phương đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để đến Hà Nội bắt đầu tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2023 . Trước khi đến với cuộc thi này, Lê Hoàng Phương chỉ có hơn 1 tháng để rèn luyện các kỹ năng.

Cuộc thi Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) do Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 3 đến 25/10. Ngoài các đêm thi bán kết và chung kết, thí sinh các nước sẽ tham gia các phần thi phụ như phỏng vấn kín, Best In Swimsuit (trang phục áo tắm), National Costume (trình diễn trang phục dân tộc), show thời trang Vietnam Beauty Fashion Show… Lịch trình dành cho thí sinh trải dài từ Bắc vào Nam, đi qua nhiều tỉnh, thành như: Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh), Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Huế (Thừa Thiên Huế) và TP.HCM. Đêm chung kết sẽ được diễn ra vào ngày 25/10 tại TP.HCM.