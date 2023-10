Miss Grand International 2023: Một thí sinh bất ngờ rút lui

Miss Grand International 2023 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 đã diễn ra vài ngày qua với những hoạt động đầu tiên tại Hà Nội. Tuy nhiên, mới đây một thí sinh bất ngờ rút lui khỏi cuộc thi là đại diện đến từ Sri Lanka.

Trên trang Miss Grand International đăng tải: "Tổ chức Miss Grand International xin thông báo, Miss Grand Sri Lanka 2023 sẽ không thể tham dự Miss Grand International 2023 do sự mất mát đột ngột của thành viên trong gia đình. Tổ chức Miss Grand International muốn gửi lời chia buồn và động viên sâu sắc nhất đến Sayuri Jayarathne - Miss Grand Sri Lanka 2023 và gia đình cô".

Miss Grand Sri Lanka phải rút khỏi cuộc thi vì lý do gia đình dù đã có mặt tại Hà Nội

Đêm 5/10 vừa qua, các thí sinh Miss Grand International 2023 cũng chính thức được tham gia tiệc chào đón đậm chất "GRAND" tại Việt Nam.

Xuất hiện với trang phục lộng lẫy mang đậm dấu ấn cá nhân, các nàng hậu sải bước đầy tự tin và thần thái khi tên đất nước của mình được giới thiệu bởi MC. Mỗi thí sinh đều trình diễn những kỹ năng catwalk điêu luyện, đã mắt.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương - đại diện Việt Nam cũng chọn cho mình trang phục tone xanh và lối make up sắc sảo hơn so với ngày đầu nhập cuộc. Nàng hậu được dịp thể hiện khả năng catwalk của mình và hoàn toàn đáp lại được sự mong đợi của người hâm mộ những ngày qua.

Đáng chú ý, buổi tiệc còn có màn trở lại của Lona Kiều Loan - Top 10 Miss Grand International 2019 - hiện tại là ca sĩ, rapper. Cô nàng mang đến buổi tiệc bài hát của những buổi tiệc - Cheap thrill. Dàn thí sinh cũng hòa mình vào ca khúc và nhún nhảy gợi cảm cùng Lona trong tiết mục này.

Cũng trong đêm qua, trên fanpage Miss Grand International cập nhật phần thi Best in Áo dài (Vietnam National Costume). Đây là lần đầu tiên phần thi này xuất hiện tại cuộc thi và được bình chọn trực tiếp thông qua nền tảng mạng xã hội Instagram. Thí sinh được bình chọn nhiều nhất sẽ chiến thắng giải thưởng Best in Áo dài. Bức ảnh đăng tải của đại diện Việt Nam Lê Hoàng Phương đang nhận được phản hồi tích cực từ khán giả trong và ngoài nước.