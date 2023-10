Lê Hoàng Phương liên tục ghi điểm tại Miss Grand International, có loạt hành động chu đáo với các thí sinh nước bạn

Vào ngày 7/10, Lê Hoàng Phương đã đăng tải đoạn video mới trên mạng xã hội. Người đẹp sinh năm 1995 xuất hiện rạng rỡ trong bữa tiệc tối với dàn thí sinh Miss Grand International. Tại đây, Lê Hoàng Phương còn chia sẻ quá trình học tiếng Anh trước khi tham gia chinh chiến cuộc thi nhan sắc. Đại diện Việt Nam được các người đẹp khác khen ngợi về khả năng tiếp thu tiếng Anh nhanh, nói lưu loát. Lê Hoàng Phương cho biết cô học cùng với 2 người thầy và luyện tập giao tiếp cùng bạn bè, dịch thuật, học phát âm.

Bên cạnh khả năng ngoại ngữ, Lê Hoàng Phương còn ghi điểm với người đẹp khác vì sự hiếu khách, luôn quan tâm các đại diện nước bạn. "Chúng tôi nghĩ bạn là một đại diện chủ nhà tuyệt vời. Tôi luôn tự nghĩ rằng cô ấy giống như một người mẹ ân cần. Cô ấy luôn hỏi mọi người ổn không. Cô ấy thật sự là một cô gái ngọt ngào, dù cô ấy không cần thiết phải như vậy nhưng vẫn muốn đảm bảo rằng mọi người đều ổn", một người đẹp dành lời khen cho Lê Hoàng Phương.

Đặc biệt, Lê Hoàng Phương còn chuẩn bị bánh và hát chúc mừng sinh nhật đại diện Paraguay và Lào. Hành động chu đáo này của người đẹp sinh năm 1995 đã được cư dân mạng khen ngợi: "Tinh tế quá luôn", "Chủ nhà quá ấm áp", "Hiếu khách quá luôn", "Tự hào quá Hoàng Phương ơi"...

Có thể thấy Lê Hoàng Phương đang làm rất tốt vai trò là nước chủ nhà. Người đẹp luôn tích cực quảng bá về văn hóa, giới thiệu đến bạn bè quốc tế về những nét đẹp truyền thống của đất nước Việt Nam.

Cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023 do Việt Nam đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 3/10 đến 25/10. Ngoài các đêm thi bán kết và chung kết, thí sinh các nước sẽ tham gia các phần thi phụ như phỏng vấn kín, Best In Swimsuit (trang phục áo tắm), National Costume (trình diễn trang phục dân tộc), show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest…

Theo lịch trình công bố, các người đẹp tham gia trải nghiệm văn hóa, bước vào nhiều vòng thi phụ, tổ chức tại các thành phố lớn khắp ba miền gồm Hà Nội, Hạ Long, Huế, Hội An, Đà Nẵng. Chung kết cuộc thi diễn ra vào ngày 25/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM. Đương kim hoa hậu Isabella Menin sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.