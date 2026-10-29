Lê Dương Bảo Lâm bị trầm cảm

Lê Dương Bảo Lâm là một trong những gương mặt hài quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua chương trình 2 Ngày 1 Đêm. Mỗi lần xuất hiện, nam diễn viên thường mang đến bầu không khí sôi động bằng những màn tung hứng duyên dáng, biểu cảm hài hước và khả năng tạo tiếng cười liên tục. Hình ảnh hoạt ngôn, luôn tràn đầy năng lượng cũng trở thành dấu ấn riêng của anh trong mắt công chúng.

Lê Dương Bảo Lâm mang đến nhiều tiếng cười khi góp mặt trong 2 Ngày 1 Đêm

Mới đây, nam diễn viên bất ngờ thu hút sự chú ý khi để lại bình luận dưới bài đăng của một cư dân mạng. Người này chia sẻ rằng bản thân từng trải qua giai đoạn trầm uất sau sinh, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh khiến việc đi lại và gặp gỡ mọi người bị hạn chế. Tuy nhiên, những nội dung giải trí của Lê Dương Bảo Lâm đã giúp người này cảm thấy vui vẻ, phấn chấn hơn. Sau đó, người này tiếp tục theo dõi 2 Ngày 1 Đêm và dành nhiều tình cảm cho nam diễn viên.

Đáng chú ý, khi nhận được lời chia sẻ đầy tình cảm, Lê Dương Bảo Lâm đáp lại bằng một câu nói khiến nhiều người bất ngờ: “Ok bà cái cục trầm cảm của bà nó nhảy qua bên tui nè thấy vậy thôi chớ đang bị trầm cảm tuổi trung niên nè bà ơi”.

Phát ngôn của nam diễn viên nhanh chóng được chú ý trên mạng xã hội. Một số người cho rằng đây có thể chỉ là cách nói đùa quen thuộc của Lê Dương Bảo Lâm khi trò chuyện với khán giả. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bày tỏ sự quan tâm liệu nam diễn viên có đang trải qua những áp lực riêng hay không.

Nam diễn viên bất ngờ thừa nhận đang bị trầm cảm

Khán giả lo lắng cho sức khoẻ tinh thần của Lê Dương Bảo Lâm

Cuộc sống hiện tại của Lê Dương Bảo Lâm

Ngoài những lúc đi quay gameshow, tham gia sự kiện hay xuất hiện trên truyền hình, cuộc sống thường ngày của Lê Dương Bảo Lâm khác với hình ảnh hoạt náo quen thuộc. Nhiều khán giả phát hiện nam diễn viên dành phần lớn thời gian ở một căn chòi nhỏ do chính anh dựng phía sau khuôn viên biệt thự. Dù sở hữu căn biệt thự khang trang, hiện đại với đầy đủ tiện nghi, Lê Dương Bảo Lâm lại đặc biệt yêu thích không gian nhỏ nằm sát con suối phía sau nhà. Nam diễn viên tự tay trang trí nơi này bằng nhiều cây xanh, hoa lá, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Đây cũng là "góc ruột" được Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên sử dụng để livestream, trò chuyện với khán giả hoặc tiếp bạn bè. Thậm chí, nhiều bữa ăn của gia đình và những người thân thiết cũng diễn ra tại đây thay vì trong căn biệt thự phía trước. Không chỉ gây chú ý bởi nơi ở yêu thích, những thói quen sinh hoạt của Lê Dương Bảo Lâm cũng khiến dân tình tò mò. Trong một số video đời thường gần đây, nam diễn viên thường xuyên đeo găng tay khi làm vườn hoặc sinh hoạt ngoài trời. Có thời điểm, anh còn che kín mặt bằng khẩu trang, kính và các dụng cụ bảo hộ khi livestream, chỉ để lộ đôi mắt.

Nam diễn viên lộ sự bất ổn trên livestream

Sự thay đổi ấy cũng khiến không ít người tò mò về cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu của nam diễn viên. Tuy nhiên, qua những video anh chia sẻ, có thể thấy Lê Dương Bảo Lâm đơn giản đang lựa chọn một nhịp sống chậm rãi hơn khi ở nhà. Việc sử dụng găng tay, khẩu trang hay các dụng cụ bảo hộ cũng được nhiều người cho rằng xuất phát từ thói quen bảo vệ làn da, đôi tay khi thường xuyên làm vườn và tiếp xúc với nắng, đất cát, thay vì liên quan đến bất kỳ vấn đề bất thường nào về sức khỏe.

Bên cạnh cuộc sống đời thường, tổ ấm của Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cả hai đã đồng hành gần một thập kỷ và hiện có ba người con là Bảo Nhi, Bảo Ngọc và bé Phin. Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình mỗi khi không có lịch trình. Bà xã Lê Dương Bảo Lâm được nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu mến bởi lối sống giản dị, chịu thương chịu khó.

Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ anh khá trầm lặng, ít nói trong cuộc sống riêng tư

Ảnh: FBNV