HIEUTHUHAI đã chạm tay vào ghế Tổng tài thì bị "người anh" Lê Dương Bảo Lâm chơi một vố đau

Màn công bố cuối tập khiến cả đoàn chưng hửng. Trong phần bình chọn tìm "Muỗi chúa", Cris Phan nhận tới 6 phiếu nghi ngờ, trong khi chỉ 2 người chỉ tên Lê Dương Bảo Lâm. Thế nhưng kẻ "lây nhiễm" thật sự lại chính là Lê Dương Bảo Lâm, với hành động bí mật là nhéo đối phương. Suốt hành trình, anh liên tục điều hướng nghi ngờ sang người khác và dựng sẵn một lá chắn khó ai xuyên thủng: hình ảnh một người "không giỏi tính toán". Nhờ đánh lừa thành công phần lớn anh em, Lê Dương Bảo Lâm trở thành một trong những ứng viên cho ghế Tổng tài chặng sau.

Tuy nhiên, có hai cái tên sở hữu điểm số quá trình cao hơn anh là Cris Phan và HIEUTHUHAI, chỉ cần không bị vô hiệu hóa điểm vì "vết chích". HIEUTHUHAI là người lỡ cơ hội trước, bởi anh đã bị "Muỗi chúa" chích từ trước đó nên mất toàn bộ điểm. Ghế Tổng tài "Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm" cuối cùng gọi tên Cris Phan, hoàn tất cú ngược dòng hiếm có của anh. Lê Dương Bảo Lâm dù đã dốc sức vẫn phải ngậm ngùi về nhì, lần thứ ba liên tiếp trong cuộc đua Tổng tài.

"Cô Tấm" đeo mặt nạ và chàng tiều phu HIEUTHUHAI

Trước khi đến màn lật mặt, tập phát sóng đã kịp mang đến nhiều khoảnh khắc gây cười. Buổi tối đầu tiên, hai đội bước vào phần thi diễn xuất để giành bữa ăn ngon, với yêu cầu chọn một câu chuyện cổ tích, sáng tạo thêm tình huống và lồng ghép hợp lý chi tiết vắt nước cam.

Đội "Chuột Xạ" chọn "Tấm Cám" và dồn toàn lực cho tiếng cười. Lê Dương Bảo Lâm vào vai Tấm với chiếc mặt nạ che kín mặt, giữ nguyên một biểu cảm cứng đờ từ đầu đến cuối khiến HIEUTHUHAI cùng các anh em không nhịn nổi cười. Pháp Kiều duyên dáng trong vai Cám, tung hứng tự nhiên với "dì ghẻ" Kiều Minh Tuấn và "ông Bụt" Ngô Kiến Huy. Kịch bản bỏ qua khá nhiều logic, nhưng đổi lại là những tràng cười liên tục.

Đội "Mèo Mã Gà Rồng" đi hướng chỉn chu hơn với "Cây tre trăm đốt". Cody Nam Võ bật chế độ "diễn viên trăm tỷ", vào vai ông phú hộ nghiêm khắc rất mượt. CONGB lần đầu đóng vai thiếu nữ, hóa thân thành cô con gái phú hộ nền nã, hay e thẹn trước nhan sắc của "chàng tiều phu" HIEUTHUHAI.

Dưới phần dẫn truyện của Cris Phan, cả đội gắn những đoạn cao trào cảm xúc vào việc vắt nước cam một cách khéo léo. Sau khi xem xét nhiều tiêu chí, ekip chọn "Mèo Mã Gà Rồng" là đội thắng cuộc. Đội "Chuột Xạ" vẫn được thưởng món hủ tiếu Sa Đéc nhờ hoàn thành thử thách phụ.

Tăng ca hái lục bình và màn đọ dẻo bất ngờ của CONGB

Đội trẻ "Mèo Mã Gà Rồng" tiếp tục thắng trò chơi giành chỗ ngủ. Vòng xoay tăng ca gọi tên Lê Dương Bảo Lâm, và theo giao kèo trước đó với CEO Kiều Minh Tuấn, anh được chọn thêm HIEUTHUHAI đi cùng. Tờ mờ sáng hôm sau, hai anh em chèo xuồng thu hoạch lục bình, nhiệm vụ lấy cảm hứng từ làng nghề đan lát lục bình địa phương, vừa làm vừa hò đối đáp. Đủ số ký lục bình tươi ekip yêu cầu, cả hai đổi được 3 gợi ý về "Muỗi chúa".

Buổi sáng, HIEUTHUHAI mang về chiến thắng cho đội ở trò "Trốn tìm" nhờ kế hoạch ẩn mình khéo léo. Ở trò giữ thăng bằng trên dây, CONGB gây bất ngờ khi đánh bại Lê Dương Bảo Lâm bằng sự dẻo dai, trở thành cái tên thứ hai sau Tiến Linh khiến "Muỗi chúa" phải dè chừng. Dù vậy, "Chuột Xạ" thắng áp đảo cả ba lượt còn lại. Sau các trò chơi, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Pháp Kiều và Cody Nam Võ lần lượt được "xịt thuốc khử trùng" để an toàn, dồn mọi nghi ngờ về bốn người còn lại.

Điểm dừng cuối của hành trình là Khu di tích quốc gia Xẻo Quýt. Tại đây, các nghệ sĩ hóa thân thành chiến sĩ du kích, vừa tham quan vừa giải mật thư để tìm thông điệp trong rương kho báu, lời nhắc các thế hệ người Việt trân trọng hòa bình mà cha ông đã đánh đổi bằng xương máu.