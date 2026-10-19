Dàn cast 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 náo loạn Yên Bái: Lê Dương Bảo Lâm nằm làm đạo cụ, Dương Domic được đồng đội “hồi sinh” liên tục

Tour khám phá Yên Bái của “Công ty du lịch 2 Ngày 1 Đêm” tiếp tục mang đến loạt thử thách vừa hài hước vừa căng thẳng. Từ màn khởi động với luật chơi mới, cuộc đấu trí giữa rừng trúc đến những trận đối kháng dưới nước, các thành viên không chỉ phải vận dụng sự nhanh nhạy mà còn cần phối hợp ăn ý để giành chiến thắng. Đặc biệt, khi đêm xuống, chương trình bất ngờ tung ra nhiệm vụ ẩn dành cho ba khách mời, mở ra những toan tính mới cho cuộc đua “Tổng tài”.

Lê Dương Bảo Lâm xả thân làm đạo cụ, mở màn chuỗi hình phạt

Trước khi bắt đầu hành trình, “Tổng tài” Cris Phan thông báo thay đổi luật chơi: Công ty sẽ không còn nhiệm vụ tăng ca. Thay vào đó, thành viên không hoàn thành thử thách sau mỗi trò chơi sẽ phải nhận hình phạt do chính “Tổng tài” đưa ra. Thông tin khiến các “giám đốc” vừa vui mừng vì thoát cảnh tăng ca, vừa thấp thỏm trước những hình phạt chưa biết sẽ ra sao.

Trong phần khởi động tour “nghỉ dưỡng không sao”, dàn cast cùng ba khách mời thưởng thức rượu ngô đặc sản địa phương. Tuy nhiên, vận may lại không đứng về phía Cris Phan. Vừa nhậm chức “Tổng tài”, anh đã uống phải ly rượu khác biệt và nhận nhiệm vụ đeo “Gien-nỳ” suốt hành trình.

Trò chơi tiếp theo do Cris Phan chuẩn bị yêu cầu các thành viên nghe nhịp đếm rồi nhảy vào những ô khác nhau trong khung tre. Ai nhảy trùng vị trí với “Tổng tài” sẽ bị loại. Khi cuộc chơi đang diễn ra sôi nổi, khung tre bất ngờ bị gãy. Không để tình huống làm gián đoạn cuộc vui, Lê Dương Bảo Lâm lập tức nằm xuống thay thế khung tre, trở thành đạo cụ bất đắc dĩ khiến các anh em bật cười. Sau hai lượt đấu, Lê Dương Bảo Lâm và “Anh trai” Dương Domic là những người bị loại sớm nhất, chính thức mở màn chuỗi hình phạt của “Tổng tài” Cris Phan.

Đấu trí giữa rừng trúc, đội Kiều Minh Tuấn giành chiến thắng

Tại rừng trúc Púng Luông, hai đội “Đồng Tâm Tính Toán” gồm Cris Phan, buitruonglinh, Dương Domic và Lê Dương Bảo Lâm đối đầu với đội “Never Give Up” gồm Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Nicky và HIEUTHUHAI trong trò chơi giải toán.

Sau hai lượt đầu, mỗi đội đều giành được một điểm, khiến màn so tài cuối cùng trở thành cuộc cạnh tranh quyết định. Đại diện tính toán của hai đội là Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm liên tục thể hiện tốc độ, không quên tranh thủ những màn hơn thua đầy hài hước. Tuy nhiên, cả hai đều đưa ra kết quả chưa chính xác.

Cuối cùng, sự tập trung và quyết tâm của Kiều Minh Tuấn giúp đội “Never Give Up” giành chiến thắng, qua đó có được phần thưởng là bữa trưa. Trò chơi cho thấy tốc độ chưa phải yếu tố quyết định tất cả, bởi sự bình tĩnh và chính xác mới là điều giúp các thành viên tiến gần hơn đến chiến thắng.

Trên đường đến địa điểm ăn trưa, các thành viên tiếp tục thử thách khả năng truyền đạt thông tin. Một người phải đeo dụng cụ ở miệng và đọc câu văn để đồng đội nghe, hiểu rồi nhắc lại chính xác. Chiếc đạo cụ khiến việc phát âm trở nên khó khăn, biến những câu nói tưởng chừng đơn giản thành màn đoán ý đầy tiếng cười. Nhờ khả năng phối hợp ăn ý, buitruonglinh và Cris Phan đã giành chiến thắng thuyết phục.

Nicky hóa “thủy quái hồ nước”, Dương Domic được đồng đội cứu liên tục

Sau bữa trưa, dàn cast bước vào thử thách đối kháng một chọi một dưới nước. Mỗi người phải giữ thăng bằng trên phao, tìm cách đánh rơi những quả bóng gắn trên nón đối thủ. Mỗi quả bóng bị đánh rơi đồng nghĩa với việc người chơi phải tháo một mảnh phao; ai mất hết bóng hoặc rơi khỏi phao sẽ thua cuộc.

Cuộc đối đầu giữa Nicky và Lê Dương Bảo Lâm diễn ra ngang tài ngang sức. Với sự nhanh nhẹn và khả năng ứng biến linh hoạt, Nicky liên tục tìm cách hóa giải những pha tấn công của đối thủ. Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng không dễ dàng chịu thua. Sau nhiều tình huống giằng co, Nicky cuối cùng giành chiến thắng, xứng đáng với biệt danh “thủy quái hồ nước” trong màn so tài này.

Trận đấu giữa Dương Domic và Ngô Kiến Huy cũng không kém phần gay cấn. Dù ban đầu rơi vào thế bất lợi, Dương Domic vẫn nỗ lực phản công và quyết tâm bám trụ trên phao. Đáng chú ý, mỗi khi nam ca sĩ có nguy cơ rơi xuống nước, các thành viên trong đội lại nhiệt tình hỗ trợ, đưa anh trở lại vị trí để tiếp tục cuộc chiến.

Màn “hồi sinh” liên tục của đồng đội tạo nên những khoảnh khắc vừa hài hước vừa thể hiện tinh thần gắn kết. Tuy nhiên, sự cổ vũ và hỗ trợ ấy vẫn không đủ giúp Dương Domic lật ngược tình thế. Ngô Kiến Huy là người giành chiến thắng chung cuộc. Ở hai cặp đấu còn lại, Kiều Minh Tuấn và Cris Phan cũng lần lượt đánh bại đối thủ nhờ kinh nghiệm cùng chiến thuật hợp lý.

Khi buổi tối đến, cuộc đua “Tổng tài” xuất hiện tình tiết mới. Ba khách mời được chương trình giao nhiệm vụ bí mật: Mỗi người lựa chọn một thành viên trong dàn cast chưa từng đảm nhận vai trò “Tổng tài” để âm thầm hỗ trợ trong hành trình tiếp theo.

Nicky lựa chọn Lê Dương Bảo Lâm, trong khi buitruonglinh quyết định hỗ trợ Ngô Kiến Huy. Hai lựa chọn này mở ra những khả năng mới cho cuộc chơi, bởi sự giúp sức từ khách mời có thể tạo ra khác biệt trong những thử thách sắp tới.

Trong khi đó, Dương Domic vẫn đang cân nhắc người sẽ được mình “chọn mặt gửi vàng”. Quyết định của nam ca sĩ trở thành dấu hỏi đáng chú ý, nhất là khi nhiệm vụ ẩn có thể ảnh hưởng đến cục diện cuộc đua.

Ai sẽ là người được Dương Domic lựa chọn? Những nhiệm vụ bí mật còn có thể tạo ra bất ngờ nào trong tour du lịch “không” sao? Hành trình khám phá Yên Bái của 2 Ngày 1 Đêm mùa 5 tiếp tục hứa hẹn những màn tranh tài quyết liệt, những tình huống khó đoán và loạt khoảnh khắc hài hước giữa các thành viên.