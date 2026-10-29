Hoa hậu mở họp báo ly hôn đại gia vì chồng ngoại tình với con gái người giúp việc

Sáng 29/10, tờ Naewna đưa tin, Hoa hậu Thái Lan 2000 - Boom Panadda vừa bất ngờ mở họp báo tuyên bố ly hôn đại gia bất động sản God Atip. Ngay tại đây, nàng hậu kiêm diễn viên đình đám xứ chùa vàng đã òa khóc nức nở vạch tội ông xã đại gia với hàng loạt cáo buộc từ ngoại tình cho tới trộm két sắt.

Theo lời Boom Panadda, mối quan hệ giữa vợ chồng cô đã rạn nứt từ năm 2024. Vào thời điểm sắp sinh bé Alex, Boom đã phát hiện ông xã đưa con gái của 1 người bảo mẫu trong nhà đi uống bia, thậm chí sau đó còn đem về bao nuôi. Đáng nói, tiểu tam này có tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới khoảng 17-18 tuổi vào thời điểm đó.

Ngay sau sự việc, Boom - God Atip đã ly thân, nhưng vì các con nên cô vẫn cố diễn sâu, giữ hình ảnh 1 gia đình trọn vẹn trước truyền thông và công chúng suốt 2 năm qua.

Chưa dừng lại ở đó, Boom còn phát hiện ông xã đi ngoại tình với 1 người phụ nữ khác nữa. Đáng nói, tiểu tam thứ 2 lại chính là người chị em tốt mà Boom tin tưởng nhất, thậm chí cô gái này còn đồng hành cùng nàng Hoa hậu trong công việc suốt thời gian dài. Cô tiểu tam thứ 2 vô cùng trơ trẽn, từng lén ghi âm cảnh Boom và chồng cãi nhau rồi đe dọa sẽ tung clip lên mạng nhằm vu khống nàng Hoa hậu ngoại tình.

Boom mở họp báo tuyên bố ly hôn đại gia God Atip, đồng thời tố đàng trai phản bội. Ảnh: Line Today

Cũng trong buổi họp báo, Boom đã phẫn nộ tố cáo đại gia God Atip lấy trộm số tiền 7 triệu baht Thái (5,4 tỷ đồng) trong két sắt. Theo lời Hoa hậu Thái Lan 2000, đây là khoản tiền mặt mà 1 nhãn hàng xà phòng nổi tiếng tặng khi 2 bé Alex, Arthur (con chung của Boom - God) chào đời. Khi gặng hỏi chồng, Boom chỉ nhận được câu trả lời gọn lỏn từ đàng trai: “Tiêu hết rồi”.

Thời gian qua, có rất nhiều chủ nợ liên tục gọi điện đòi tiền chồng Boom. Vào ngày 12/10 vừa qua, God gọi điện đòi Boom đưa 12 triệu baht Thái (9,2 tỷ đồng) nhưng cô nhất quyết không chấp thuận. Sau đó, God vẫn tiếp tục gọi điện đòi tiền khiến Boom vô cùng uất ức vì cảm thấy bản thân giống như “chiếc máy ATM” phải 1 mình gồng gánh mọi thứ.

Thứ 3 tuần trước, God lẻn vào nhà định mở két sắt nhưng Boom đã đổi mật khẩu. Khi thấy cảnh tượng ông xã đại gia lục lọi giấy tờ, cô đã quyết định ôm các con trốn đến ngủ ở khách sạn.

Tới hôm 13/10, đại gia God Atip đã lén đưa các con rời khỏi nhà, khiến Boom phải nhờ tài tử Num Kanchai phối hợp tìm kiếm. Cuối cùng, cô phát hiện bọn trẻ bị đưa đến 1 tiệm rửa xe do God làm chủ. Đáng nói, phải tới tận giờ phút này, Hoa hậu Thái Lan mới biết hóa ra bấy lâu nay ông xã lén lút mở cơ sở kinh doanh này mà không thông báo cho cô 1 tiếng.

Cũng trong buổi họp báo, Boom tuyên bố rằng cô sẽ tự mình chăm sóc 2 bé Alex và Arthur vì không muốn để các con sống trong môi trường bị chủ nợ bủa vây.

Boom còn vạch trần luôn chuyện chồng đại gia trộm két sắt, đang nợ ngập đầu. Ảnh: X

Nhiều năm trước, Boom từng tham gia phỏng vấn God, từ cơ duyên này mà 2 người đã dần tiến tới gần nhau. Sau lần đó, bạn của God đứng ra làm ông mai, tiết lộ rằng vị đại gia này đã thầm thích Boom từ lâu. Từ đây, Boom - God bắt đầu trò chuyện và tìm hiểu nhau 1 cách nghiêm túc.

Vào dịp Valentine năm 2021, có thông tin cho hay God đã tặng Boom 1 mảnh đất làm quà thay cho hoa. Đến năm 2022, Boom hạnh phúc thông báo rằng God đã mua tặng cô 1 chiếc ô tô để thuận tiện cho việc đi lại.

Tới tháng 11/2022, cặp đôi chính thức tổ chức 1 lễ cưới riêng tư và giản dị. Khi đó, Boom có bé Anda từ cuộc hôn nhân trước, còn God đang nuôi 3 cô con gái sau khi ly dị người vợ đầu. Trong thời gian chung sống, cặp đôi có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu là bé Alex và bé Arthur.

Cuộc hôn nhân của Boom - God đang chiếm sóng truyền thông và MXH xứ Thái. Ảnh: Line Today

Boom Panadda sinh năm 1976, đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Thái Lan khi vừa tròn 24 tuổi. Nhờ danh hiệu có được, cô thuận lợi dấn thân vào showbiz và thành công ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình như Law-less, Ton Ruk Dok Ngiew,...

Trong khi đó, God Atip là đại gia bất động sản kiêm vận động viên thể hình nổi tiếng xứ chùa vàng. Theo truyền thông Thái Lan, anh hiện đảm nhận chức danh giám đốc tại 1 công ty và là cổ đông trong 3 công ty.