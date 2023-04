Hôn lễ của Lee Seung Gi và con gái “Mama Chuê': Han Hyo Joo cùng dàn khách mời đình đám có mặt

Chiều nay (7/4), hôn lễ giữa Lee Seung Gi và Lee Da In đã chính thức diễn ra tại khách sạn Grand Intercontinental Seoul Parnas ở Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc.

Hôn lễ của Lee Seung Gi được tổ chức một cách riêng tư với sự xuất hiện của người thân 2 bên gia đình cùng bạn bè, đồng nghiệp thân thiết với cô dâu - chú rể. An ninh bên ngoài sảnh tổ chức hôn lễ được thắt chặt với đầy đủ các vệ sĩ, bảo an.

Đám cưới Lee Seung Gi chứng kiến màn đổ bộ của dàn sao đình đám showbiz xứ Hàn như: Han Hyo Joo, Lee Se Young, Kyuhyun (Super Junior), Kim Yong Gun, Kim Mi Sook, Lee Hee Jun và Lee Hye Jung, MC Kang Ho Dong...

Han Hyo Joo - cô bạn thân lâu năm của Lee Seung Gi có mặt từ sớm để chúc mừng cô dâu - chú rể

Trong đám cưới của Lee Seung Gi, MC Quốc dân Yoo Jae Suk được mời trở thành chủ hôn cho cô dâu chú rể. Lee Seung Gi và Lee Da In thừa nhận hẹn hò vào tháng 5/2021. Tuy nhiên, mối quan hệ này lại không nhận được sự ủng hộ từ các fans của Lee Seung Gi.

Họ không muốn thần tượng có quan hệ với Lee Da In - con gái "Mama Chuê" Kyun Mi Ri. Bởi gia đình Lee Da In từng vướng vào lùm xùm lừa đảo tài chính. Bất chấp sự phản đối từ công chúng, vào tháng 2/2023, Lee Seung Gi và Lee Da In đã chính thức tuyên bố về chuyện kết hôn.

Hình ảnh của cô dâu Lee Da In trong phòng chờ

Không gian hội trường đám cưới được hé lộ

Cô dâu - chú rể rơi nước mắt trong hôn lễ

Lee Se Young từng có 2 lần hợp tác với Lee Seung Gi

Lee Dong Wook

Kyuhyun (Super Junior) có mặt chúc mừng Lee Seung Gi

MC Kang Ho Dong tới chúc mừng đàn em thân thiết

Nam diễn viên gạo cội Kim Jong Gun

Lee Hee Jun và Lee Hye Jung

MC Quốc dân Yoo Jae Suk và MC Lee Kyung Gyu

Nữ diễn viên Kim Mi Sook

"Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae

Cha Eun Woo

Nam diễn viên Yoo Yeon Suk