Lễ cưới của ái nữ "ông trùm" đóng tàu Tiền Giang: Không gian tiệc rộng lớn nhưng tư gia nhà gái mới là điểm nhấn

Lễ cưới của cô dâu Thiên Kim - ái nữ của ông chủ xưởng đóng tàu lớn nhất Tiền Giang ,đã khiến nhiều người ấn tượng không chỉ bởi quy mô, mà còn bởi sự chỉn chu, tinh tế trong từng chi tiết.

Để có được ngày trọng đại hoàn hảo, toàn bộ ê-kíp của lễ cưới đã được chuẩn bị suốt hai năm , từ những ý tưởng đầu tiên cho đến khâu thi công, hoàn thiện từng hạng mục nhỏ nhất.

Lễ cưới được tổ chức trong khuôn viên rộng hơn 50ha, một diện tích hiếm thấy đối với các buổi tiệc cưới thông thường. Không gian rộng lớn ấy được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng cổ điển pha lẫn hiện đại, tạo nên một khung cảnh vừa sang trọng, vừa lãng mạn giữa thiên nhiên sông nước.

Ánh đèn, hoa tươi, sân khấu và bàn tiệc hòa quyện với nhau, mang lại cảm giác lộng lẫy nhưng vẫn ấm áp, tinh tế. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ khu vực như được thắp sáng bởi hàng trăm ánh đèn, phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng.

Cô dâu Thiên Kim tuy là ái nữ của một gia đình doanh nghiệp nổi tiếng trong vùng, nhưng không gian nhà gái và lễ gia tiên lại vô cùng giản dị và gần gũi. Ngôi nhà cấp 4 truyền thống vẫn được giữ nguyên, không có sự thay đổi hay phô trương. Bên trong nhà, bộ bàn ghế gỗ khảm trai quen thuộc - hình ảnh thường thấy trong những ngôi nhà miền Tây, vẫn được đặt trang trọng như một phần của nếp nhà xưa.

Chính sự đối lập thú vị giữa không gian tiệc cưới hoành tráng bên ngoài và sự giản dị trong ngôi nhà gia đình đã tạo nên dấu ấn đặc biệt cho lễ cưới này. Nó không chỉ thể hiện sự đầu tư, đẳng cấp của gia đình cô dâu, mà còn cho thấy sự trân trọng đối với những giá trị truyền thống.

Trong suốt ngày cưới, từ lễ gia tiên, lễ rước dâu cho đến tiệc chiêu đãi khách mời, mọi nghi thức đều diễn ra trọn vẹn và ấm cúng. Không khí buổi lễ không chỉ tràn ngập niềm vui của đôi uyên ương mà còn mang lại cảm giác gần gũi, thân tình cho tất cả những người tham dự.

Nguồn: @thanhliem.event66