Quen nhau tại Úc, về Việt Nam tổ chức lễ cưới: Ái nữ gia tộc tổ chức lễ rước dâu tại nhà thờ tổ khiến bao người xuýt xoa

Nếu như trong các đám cưới truyền thống của người Việt, nghi lễ rước dâu thường được tổ chức tại không gian nhà riêng của nhà gái, thì lễ rước dâu của cô dâu Khánh Linh lại mang một dấu ấn đặc biệt khi được cử hành tại nhà thờ tổ của dòng họ.

Đây không chỉ là sự khác biệt về địa điểm tổ chức mà còn thể hiện chiều sâu văn hóa, sự trân trọng cội nguồn và tinh thần tôn kính tổ tiên của gia đình hai bên.

Theo phong tục xưa, lễ rước dâu là nghi thức quan trọng, đánh dấu thời khắc cô dâu chính thức theo chồng về nhà trai, khép lại quãng đời son rỗi. Nghi lễ thường bao gồm các bước: trao mâm quả, trình sính lễ, cô dâu ra mắt hai họ, thắp hương gia tiên, trao nhẫn - quà cưới, dâng trà và lại quả. Mỗi nghi thức đều mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện sự tôn trọng, gắn kết giữa hai gia đình cũng như lời báo cáo thành kính với tổ tiên.

Trong lễ rước dâu của Khánh Linh, toàn bộ nghi thức được thực hiện trang trọng tại không gian nhà thờ tổ - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống lâu đời của dòng họ. Bên cạnh dinh thự bề thế, sang trọng của gia đình nhà gái, nhà thờ họ hiện lên với vẻ đẹp cổ kính, uy nghiêm.

Công trình mang kiến trúc truyền thống, mái ngói vuốt cong, những cột gỗ chạm trổ tinh xảo cùng không gian thờ tự trang nghiêm, tạo nên bầu không khí linh thiêng, trầm mặc, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi choáng ngợp và xúc động.

Từng nghi lễ được thực hiện chỉn chu, trang trọng, thể hiện sự thành kính, lòng biết ơn và sự trân trọng đối với truyền thống gia đình. Không gian linh thiêng ấy càng làm nổi bật ý nghĩa sâu sắc của nghi thức cưới hỏi, nơi không chỉ gắn kết hai con người mà còn kết nối hai dòng họ, hai gia đình trong sự chứng giám của tổ tiên.

Không chỉ mang màu sắc truyền thống, lễ rước dâu còn trở nên rộn ràng và sống động với sự xuất hiện của cặp múa lân rực rỡ. Tiếng trống lân vang dội, những động tác uyển chuyển, mạnh mẽ tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc trọn vẹn mà hai gia đình gửi gắm cho đôi uyên ương.

Đội múa lân biểu diễn khi nhà trai đến làm lễ và trong khoảnh khắc đón dâu về, mang ý nghĩa xua đuổi điều không may, cầu chúc cuộc sống hôn nhân viên mãn, đủ đầy.

Cô dâu và chú rể quen nhau tại Úc, nhưng cả hai vẫn luôn một lòng hướng về cội nguồn Việt Nam. Khi trở về quê hương, họ mong muốn gìn giữ những giá trị truyền thống giàu bản sắc của văn hóa Việt Nam. Chính vì vậy, lễ thề nguyện của họ đã được tổ chức trang trọng trong khuôn viên nhà thờ tổ dòng họ, nơi lưu giữ qua nhiều thế hệ những giá trị và truyền thống gia đình.

Từng khung hình ghi lại không gian nhà thờ tổ và dinh thự nhà gái tạo nên một thước phim cưới đầy cảm xúc - nơi vẻ đẹp xa hoa, sang trọng hòa quyện hài hòa cùng những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời.

Lễ rước dâu của Khánh Linh không chỉ là dấu mốc thiêng liêng trong hành trình hôn nhân mà còn là minh chứng cho sự gìn giữ và tôn vinh nét đẹp văn hóa cưới hỏi của người Việt, để truyền thống tiếp tục được lan tỏa qua từng thế hệ.

