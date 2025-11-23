Vừa hoàn tất lễ cưới, cô dâu "cuỗm" sạch trang sức, cao chạy xa bay cùng người tình

Tại một diễn biến gây sốc, một đám cưới ở quận Barabanki, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã kết thúc trong bi kịch khi cô dâu bỏ trốn cùng người tình và toàn bộ trang sức quý giá chỉ vài giờ sau khi các nghi lễ chính thức hoàn tất.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 19/11. Chú rể, người đàn ông đến từ làng Ghughantar, và gia đình nhà trai đã chờ đợi để thực hiện lễ vidai (nghi lễ đưa dâu về nhà chồng) với cô dâu ở Banki, Kotwali Nagar. Tuy nhiên, buổi lễ bị nhà gái trì hoãn liên tục, và sau đó, sự thật kinh hoàng được tiết lộ: cô dâu đã trốn thoát vào lúc nửa đêm.

Gia đình cô dâu thừa nhận cô đã bỏ đi cùng một chàng trai trẻ và mang theo tất cả đồ trang sức cùng các vật phẩm giá trị được trao tặng trong lễ cưới.

Chú rể và gia đình đã vô cùng bàng hoàng và lập tức đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát về hành vi trộm cắp và lừa đảo đối với cô dâu.

Trước đó, vào ngày 18/11, mọi nghi lễ cưới đã diễn ra suôn sẻ, thậm chí còn có cả video ghi lại cảnh cặp đôi mới cưới vui vẻ nhảy múa ăn mừng.

Đại diện cảnh sát Banki, Mithlesh Chauhan, tiết lộ một chi tiết gây sốc: cô gái này đã từng bỏ trốn cùng một chàng trai trẻ khác trước đây. Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành điều tra dựa trên đơn khiếu nại, tập trung vào việc truy tìm vị trí điện thoại di động và kiểm tra các đoạn phim giám sát để làm rõ vụ việc.