Lê Công Hoàng, Phương Anh Đào rạng rỡ ở Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2022

Đoàn phim Tro tàn rực rỡ

Đoàn phim Tro tàn rực rỡ còn có đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, các diễn viên Juliet Bảo Ngọc Doling, Ngô Quang Tuấn...

Tro tàn rực rỡ (tiếng Anh: Glorious Ashes) là phim Việt Nam đầu tiên được chọn vào hạng mục tranh giải chính thức của Liên hoan phim quốc tế Tokyo.

Phim có suất chiếu ngay trong ngày khai mạc 24-10 cũng như các suất khác dành cho công chúng và báo chí trong những ngày tới. Phim chiếu khai mạc chính thức sau nghi lễ thảm đỏ là Fragment of the last will (của đạo diễn Nhật Bản Takahisa Zeze).

Trailer "Tro tàn rực rỡ" (Glorious Ashes)

Các nhà sản xuất Tro tàn rực rỡ Trần Thị Bích Ngọc, Andy Võ, Cao Trung Hiếu cũng có mặt trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Tokyo diễn ra ở khu trung tâm Hibiya.

Sau đó, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và cả đoàn phim đến rạp Marunouchi TOEI để giao lưu với khán giả xem suất chiếu đầu tiên của phim.

Trên bản tin Liên hoan phim quốc tế Tokyo ngày 24-10, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết lý do ông làm phim Tro tàn rực rỡ là vì "yêu tính lãng mạn của câu chuyện".

Khi được hỏi khó khăn nhất khi thực hiện bộ phim, vị đạo diễn cho hay đó là phải làm thế nào để khắc họa những tình yêu phi lý cũng như giai đoạn thời gian kéo dài trong câu chuyện.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng tiết lộ ông ấn tượng nhất về nước Nhật là trong khi thế giới rối bời với đại dịch COVID-19 lẫn chiến tranh, thì người Nhật vẫn luôn yêu thích những câu chuyện tình yêu.

Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 35 - 2022 tái tổ chức sự kiện thảm đỏ sau hai năm 2020 và 2021 hạn chế vì COVID-19.

Có 169 phim chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo năm nay (năm ngoái là 126 phim). Tro tàn rực rỡ nằm trong số 15 phim tranh giải Tokyo Grand Prix - được chấm bởi ban giám khảo gồm trưởng ban Julie Taymor (đạo diễn sân khấu, nhạc kịch và phim người Mỹ) và các thành viên: diễn viên Hàn Quốc Shim Eun-kyung, đạo diễn Bồ Đào Nha João Pedro Rodrigues, đạo diễn hình ảnh nước chủ nhà Yanagijima Katsumi và bà Marie-Christine de Navacelle (cựu giám đốc Viện Pháp ở Nhật).

Liên hoan phim quốc tế Tokyo công bố giải thưởng và kết thúc ngày 2-11, đồng thời chiếu phim bế mạc Living của đạo diễn Oliver Hermanus, ngôi sao kỳ cựu Bill Nighy đóng chính.

Một số hình ảnh của Tro tàn rực rỡ trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF) 2022 đêm 24-10 - Ảnh: TRUNG NGHĨA