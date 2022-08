Phương Anh Đào: “Tự thực hiện 80% các cảnh hành động, chấn thương là không thể tránh khỏi”

"Vô diện sát nhân", bộ phim kinh dị do Hàm Trần đạo diễn với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên: Phương Anh Đào, Hiếu Nguyễn, Oanh Kiều, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Tuyên, Ngọc Thuận... sẽ chính thức ra rạp vào ngày 26/8 tới.

Theo tiết lộ từ ê-kíp làm phim, "Vô diện sát nhân" là hành trình trốn chạy, bảo vệ mạng sống của bác sĩ Phương Anh (Phương Anh Đào thủ diễn). Phim được làm theo phong cách rượt đuổi đầy nghẹt thở, hứa hẹn mang đến cho khán giả trải nghiệm mới lạ về dòng phim kinh dị Việt.

Nhân dịp này, nữ chính trong phim – diễn viên Phương Anh Đào đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện xung quanh hậu trường bộ phim kinh dị Việt đang được mong chờ này.

Vì dịch Covid 19 mà "Vô diện sát nhân" phải lùi lịch công chiếu tới tận bây giờ. Trong suốt thời gian chờ đợi "đứa con tinh thần" của mình đến với công chúng, cảm giác của Phương Anh Đào thế nào?

Đào biết là vì lý do khách quan nên tới tận hôm nay, sau hơn 2 năm bấm máy thì phim mới ra mắt được. Đào cảm thấy hồi hộp và vui lắm. Mỗi một dự án, mỗi một đứa con tinh thần được ra mắt thì ai cũng vậy thôi, đều nghĩ không biết mọi người sẽ đón nhận nó thế nào. Nói chung, đó là cảm giác rất khó tả. Hồi hộp có. Háo hức có. Vui có. Đào hy vọng mọi người sẽ đón nhận bộ phim.

Vào vai một cô gái bị truy sát từ trong mơ tới đời thực, cảm giác của bạn thế nào? Trong thời gian quay và cả sau khi phim đóng máy, Phương Anh Đào có bị ám ảnh không?

Chắc chắn có. Cái màu tâm lý của nhân vật này ám ảnh Đào rất lâu. Thậm chí những người xung quanh khi tiếp xúc với Đào đều cảm thấy Đào bị đơ mất khoảng 2 tuần rồi từ từ 1, 2 tháng sau, mọi thứ mới trở lại bình thường.

Bình thường đi quay xong dự án nào, Đào sẽ ở yên trong nhà hoặc tới một chỗ nào đó ở yên trong phòng 1, 2 tuần. Đào bị quen lịch làm việc, giờ giấc ngủ nghỉ trên phim trường nên rất khó để 1,2 ngày trở về nhịp sống bình thường.

Phương Anh Đào có hài lòng với vai diễn này của mình không?

Đào nghĩ, ai đi làm việc cũng cần phải tập trung để hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Đó là trách nhiệm và đam mê. Đào luôn cố gắng, làm sao tốt nhất cả về tinh thần, sức khỏe, tập trung để làm cho tốt công việc vì nếu kết thúc rồi thì mình không thể làm lại. Mình chỉ sống 1 lần trong giây phút đó thôi.

Vì lúc nào cũng nghĩ thế nên mỗi lần ra hiện trường, dù đuối cỡ nào Đào cũng cố gắng làm tốt nhất, không để ai phàn nàn về công việc của mình.

Nghề diễn xuất là một món quà. Khi bạn trải qua càng nhiều thăng trầm trong cuộc sống, dĩ nhiên là không ai mong điều đó nhưng nó là hành trang cho con đường diễn xuất của mình. Cho nên Đào trân quý từng trải nghiệm, nỗi buồn, niềm vui trong cuộc sống. Ngoài ra, Đào cũng quan sát xung quanh, chia sẻ nói chuyện với ê-kíp, đạo diễn để hoàn thành vai diễn tốt nhất có thể.

Đào biết là mình không thể làm được giống như mình mong muốn nhưng chỉ cần có tinh thần cầu thị, được 80, 90% thì đó là sự cố gắng không chỉ của Đào mà còn của cả ê-kíp.

Được biết, để quay "Vô diện sát nhân", Phương Anh Đào đã gặp khá nhiều chấn thương. Lần chấn thương nào khiến bạn nhớ và sợ nhất?

Ngày nào quay của Đào cũng đáng nhớ, nhớ bầm dập, nhớ lắm vì chưa bao giờ, Đào nhận một kịch bản nào mà cả về tâm lý lẫn hành động đều nặng như vậy. Ngày nào làm việc cũng mệt vì các phân đoạn quá nặng.

Hầu như 80% đến 90% các cảnh hành động là Đào tự làm. Chấn thương là không thể tránh khỏi. Mỗi lần xong một dự án như vậy, Đào thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Có một lần quay, Đào bị chấn thương hơi nặng. Thời điểm đó, tinh thần thì Đào có nhưng sức khỏe thể chất thì không quá khỏe, cộng với có vấn đề về cột sống nên bữa đó quay, Đào bị trật cổ, không thể nào quay lại được, rất đau nhức. Tuy nhiên, Đào vẫn ráng quay tiếp, đau tới mức nước mắt cứ rơi. Sau đó về, Đào phải tới bệnh viện thăm khám.

May mắn là có đội cascadeur hỗ trợ Đào ở những cảnh quay mà Đào không thể nào tự thực hiện được vì lý do an toàn của diễn viên. Bởi vì nếu mình thiếu kỹ thuật, kỹ năng thì sẽ không thể lường hết hậu quả, ảnh hưởng tới đoàn phim. Nói chung, quay "Vô diện sát nhân", Đào bầm dập chút xíu nhưng đóng được những cảnh ưng ý thì cũng xứng đáng.

Kế hoạch công việc của Phương Anh Đào trong thời gian tới thế nào? Ở tuổi 30, bạn có hài lòng với những gì mình đạt được trong sự nghiệp?

Sau hơn 1 năm nghỉ ngơi vì ca phẫu thuật, dạo gần đây, Đào cũng tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, mang tính chất khám phá, trải nghiệm hướng mình vào thiên nhiên. Khi khỏe, Đào muốn trở lại tất cả các đường đua mà mình bỏ lỡ để trải nghiệm những thứ mình chưa được trải nghiệm.

Trong năm nay, Đào có một phim sitcom nhưng kế hoạch chưa công bố nên không chia sẻ được nhiều. Sắp tới, Đào cũng tham gia 1, 2 dự án điện ảnh nữa, sẽ quay trong năm nay hoặc đầu năm sau, hứa hẹn sẽ là một Phương Anh Đào trưởng thành và táo bạo hơn so với những gì mọi người đã biết.

18 tuổi, Phương Anh Đào đã muốn kết hôn nhưng giờ thì lại muốn… từ từ. Lý do thật sự là gì?

Năm 18 tuổi khi quay phim "Mẹ Cha" là Đào đã muốn kết hôn rồi. Đào là cô gái thuộc về gia đình nhưng sau 2 mối tình thì ý nghĩ muốn kết hôn, muốn lập gia đình cứ rơi từ từ. Năm 20 tuổi, Đào lại nghĩ, 30 sẽ lấy chồng nhưng giờ 31 rồi vẫn không ai lấy (cười).

Hiện tại, Đào độc thân và có rất nhiều năng lượng cho công việc. Điều khiến Đào hài lòng và hạnh phúc nhất lúc này là ba mẹ, em trai khỏe mạnh, công việc của bản thân có nhiều hứa hẹn.

Việc dành hết thời gian cho công việc cũng giống như Đào đang theo đuổi một tình yêu rất lớn nên cảm thấy đầy đủ, không để lại khoảng trống vì thiếu tình yêu nam nữ như mọi người nghĩ.

Đào nghĩ, chắc cũng phải 3 năm, 5 năm nữa mới nghĩ tới chuyện kết hôn. Thật ra, kế hoạch hôn nhân không bao giờ chính xác, nó tùy vào duyên số nhưng chắc chắn, nếu có, Đào sẽ chia sẻ chứ không bao giờ giấu.

Có thông tin, Phương Anh Đào "phải lòng" Đen Vâu khi có dịp cộng tác cùng nhau. Xin hỏi, thông tin này đúng không?

(Cười) Đào làm với anh Đen vài lần rồi. Mọi người chơi chung với nhau. Anh Đen rủ Đào tham gia diễn xuất trong bài "Lối nhỏ" thôi nhưng lúc trên set quay, Đào hát và mọi người bảo, con bé hát được kìa. Anh Đen rủ hát và Đào đi thu âm. Nhẹ nhàng chứ không tính toán trước. Có lẽ vì ngẫu nhiên nên cho mình rất nhiều cảm xúc.

Anh Đen rất hiền, dễ thương, đời và thoải mái nhưng anh Đen cũng rất khó tính, để dò được ra-đa của anh thì cũng hơi khó. Nói chung, anh Đen là chàng trai ấm áp. Anh Đen rất gần gũi dễ thương cũng giống như những bài hát mà anh đã viết, nhiều tâm tư, tình cảm, mùi của cuộc sống rất nhiều. Con người của anh Đen cũng vậy.

Còn việc mọi người đồn Đào với anh Đen, nghe cũng mắc cười. Nếu mọi người thấy hai người đẹp đôi, dễ thương thì Đào cũng thấy vui. Vui vì hình ảnh của hai người đến gần với mọi người chứ thực ra, chỉ là đồng nghiệp chan hòa, vui vẻ với nhau thôi.

Đào chưa bao giờ quen ai trong ngành. Có lẽ duyên chưa tới nên chưa đồng cảm được với vài bạn làm việc gần mình. Chẳng hạn, nhìn lịch làm việc của Đào, 30-40 ngày, ngày nào cũng quay từ 6 giờ sáng tới đêm, thậm chí tới 5, 6h sáng hôm sau. Khi làm dự án nào, Đào tập trung hết cho công việc, ba mẹ còn phải gọi cho mình vì tới ăn ngủ, mình còn không đủ.

Vậy thì, người bên cạnh không đủ tin tưởng, không là hậu phương vững chắc cho mình thì không thể phát triển thành tình yêu được. Muốn phát triển thành tình yêu, người đó phải ủng hộ Đào 200%.

Cảm ơn Phương Anh Đào đã chia sẻ!