Lễ ăn hỏi của Diễm My 9X: Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc cùng dàn phù dâu đình đám hội ngộ

Sáng nay (16/12), lễ ăn hỏi giữa Diễm My 9X cùng bạn trai đã chính thức diễn ra tại nhà cô dâu dưới sự chứng kiến của người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

Ngay từ sáng sớm, dàn phù dâu toàn những gương mặt đình đám gồm: Ninh Dương Lan Ngọc, Diệu Nhi, Võ Hoàng Yến, Minh Tú, Đoàn Thiên Ân, Thùy Anh, Trang Hý, Ái Phương đều có mặt để chung vui cùng cô dâu Diễm My 9X.

Diễm My 9X cùng dàn phù dâu trước giờ diễn ra lễ ăn hỏi

Bên cạnh đó, dàn phù dâu đình đám nhất nhì Vbiz còn không quên đưa ra những thử thách khó nhằn cho chú rể. Trong một đoạn video được ghi lại, có thể thấy, ông xã tương lai của Diễm My 9X đang thực hiện màn thử thách ăn trái thanh long dưới sự hỗ trợ từ Diệu Nhi.

Ngoài ra, ngay trước khi nhà trai tới, cô dâu Diễm My 9X cùng dàn phù dâu đã có những phút giây tạo dáng hết sức hài hước dưới sự "đạo diễn" của Diệu Nhi. Trong loạt khoảnh khắc, có thể thấy, cô dâu Diễm My để tóc búi cao diện áo dài trắng kết hợp một chiếc khăn voan nhẹ nhàng, khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ xuất hiện giữa dàn phù dâu.

Diễm My 9X và dàn phù dâu tạo dáng dưới sự chỉ đạo của Diệu Nhi

Diệu Nhi cùng Võ Hoàng Yến làm phù dậu tại lễ ăn hỏi Diễm My 9X

Cô dâu Diễm My 9X cùng dàn phù dâu đình đám trong lễ ăn hỏi

Vào tháng 10/2016, Diễm My 9X và bạn trai xuất hiện cùng nhau trong sự kiện Liên hoan phim Australia. Được biết, vào thời điểm bắt đầu nói lời yêu, bạn trai của Diễm My vẫn đang theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Australia và Đại học RMIT. Sau vài năm hẹn hò, Diễm My 9X chính thức nhận lời cầu hôn của bạn trai vào cuối năm 2022 khi cả hai đang trên khinh khí cầu.