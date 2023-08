Lấy tỷ phú Dubai, người phụ nữ đưa ra lời khuyên gây tranh cãi

Với những video chia sẻ về cuộc hôn nhân xa hoa tràn ngập hạnh phúc của mình, Sofia Kralow đang sở hữu tài khoản TikTok với 115.700 người theo dõi. Trong hầu hết những bài đăng trên các trang mạng xã hội nói chung, Sofia luôn nhấn mạnh quan điểm "nói không" với đàn ông nghèo của mình.

"Tôi không bao giờ hẹn hò với những người đàn ông từng phá sản, hoặc không dư giả về mặt tài chính" - Sofia khẳng định.

Sofia Kralow

Cô gái trẻ người Nga còn cho biết thêm bản thân không hề cảm thấy bị tổn thương hay khi đọc những bình luận chỉ trích rằng cô là kiểu phụ nữ suy nghĩ thực dụng và chỉ thích "tiêu tiền của đàn ông".

"Có nhiều người nói họ không cần tiền của đàn ông để có thể sống một cuộc đời đủ đầy, hạnh phúc. Cũng có không ít cô gái cho rằng tôi là người chẳng có tư duy hay tài cán gì" - Sofia thuật lại một vài bình luận không mấy thiện cảm mà cô từng nhận được.

Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của Sofia với ông xã là tỷ phú người Dubai đã phần nào chứng minh cho "cái đúng" của cô khi cương quyết "nói không" với đàn ông nghèo. Sự dư giả về mặt tài chính cho phép Sofia và chồng tận hưởng những chuyến du lịch xa hoa nhất với chuyên cơ riêng cùng những chiếc xe sang hay những món đồ hiệu "đắt xắt ra miếng".

Sofia và ông xã là tỷ phú người Dubai

Sofia cũng không ngại chia sẻ hình ảnh bản thân đang... ngồi trên một đống tiền, hay chiếc "xế hộp" hạng sang mà ông xã đã dành tặng cho mình. Mặc kệ những lời chỉ trích hay những bình luận chê bai, ác ý, Sofia luôn nhấn mạnh rằng "phụ nữ không bao giờ nên hạ thấp những tiêu chuẩn khi chọn bạn trai hoặc chồng".

Cuộc sống như mơ của Sofia bên người chồng tỷ phú

Theo quan điểm của Sofia, khi một người phụ nữ có nhan sắc và có khả năng sống độc lập, mong muốn có một người bạn trai hoặc người chồng giàu có là hoàn toàn chính đáng, chẳng có gì phải xấu hổ hay cần giấu giếm.

"Choose a rich man, otherwise don't even waste your time" (Tạm dịch: Hãy chọn một người đàn ông giàu có, nếu không muốn lãng phí thì giờ), "Your daily reminder to never date a broken man" (Tạm dịch: Đừng bao giờ hẹn hò với đàn ông bị phá sản) là những nội dung mà Sofia chia sẻ trên tài khoản TikTok của mình, gần như mỗi ngày.

Dù chưa từng chia sẻ cụ thể về công việc hiện tại của bản thân, nhưng Sofia thường xuyên đăng những bức hình mà cô là người mẫu cho các thương hiệu thời trang. Ngoài ra, cô nàng cũng là sở hữu một website chuyên bán các dòng nước hoa cao cấp.