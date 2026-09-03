Sau khi ly hôn, tôi đi biển cho khuây khỏa và chụp bộ ảnh đăng Facebook, không ngờ khi vừa đặt chân về nhà đã thấy mẹ bật khóc

Tôi vừa ly hôn được ít ngày thì bạn thân rủ đi biển. Cô ấy bảo tôi đừng ở nhà mãi rồi suy nghĩ linh tinh, coi như chuyến đi để thay đổi không khí, cũng là để tự thưởng cho mình sau quãng thời gian hôn nhân quá mệt mỏi.

Tôi đồng ý. Có một việc mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm, đó là mặc bikini. Suốt những năm sống với chồng, tôi gần như không bao giờ mặc những bộ đồ mà anh cho là quá hở. Chồng tôi khá bảo thủ, gia trưởng và thích kiểm soát. Mỗi lần tôi định mặc váy ngắn hay áo hở vai, anh đều khó chịu, nói phụ nữ có chồng rồi thì nên biết giữ ý. Bikini lại càng không bao giờ được nhắc tới.

Vậy mà lần này, đứng trước biển, cô bạn thân đưa cho tôi một bộ bikini rồi bảo cứ thử đi. Tôi nhìn mình trong gương khá lâu. Ban đầu hơi ngượng, nhưng rồi lại thấy buồn cười. Tôi đã 35 tuổi, đã từng làm vợ, làm mẹ, từng trải qua một cuộc hôn nhân không vui. Chẳng lẽ đến một bộ đồ mình thích cũng phải chờ người khác cho phép?

Tôi mặc. Bạn tôi chụp cho vài tấm ảnh. Ánh nắng, biển xanh, mái tóc rối vì gió khiến tôi bất ngờ vì mình trông khác hẳn ngày thường. Tôi chọn mấy tấm đẹp nhất đăng lên Facebook.

Ảnh minh họa

Bạn bè vào bình luận rất nhiều. Người khen tôi trẻ hơn tuổi, người bảo sau ly hôn nhìn tôi có sức sống hẳn lên. Có người còn trêu rằng cuối cùng tôi cũng biết tận hưởng cuộc sống.

Tôi đọc những lời ấy mà thấy vui.

Tôi không đăng ảnh để câu kéo ai, càng không có ý định tìm người yêu mới. Tôi chỉ đơn giản muốn lưu lại một ngày mà lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy mình được tự quyết định mình muốn mặc gì, muốn đi đâu và muốn sống thế nào.

Thế nhưng vừa từ biển về, tôi chưa kịp nghỉ ngơi thì mẹ đã gọi vào mắng. Bà vừa khóc vừa trách tôi vừa bỏ chồng đã vội vàng ăn mặc hở hang, đi biển chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Trong mắt bà, tôi đang quá vô tư, thậm chí còn có phần "tí tởn". Bà bảo hàng xóm, họ hàng nhìn thấy sẽ nghĩ con gái bà phải thế nào thì chồng mới bỏ.

Tôi ngồi im nghe mẹ nói mà nghẹn ngào.

Tôi không hiểu tại sao một người phụ nữ vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân mà mình từng chịu đựng lại không được phép vui vẻ. Tôi không ngoại tình, không làm điều gì sai trái. Tôi chỉ mặc một bộ bikini, chụp vài tấm ảnh bên biển và nhận ra mình vẫn còn có thể cười sau chừng đó sóng gió.

Có lẽ mẹ tôi vẫn cứ lo sợ miệng lưỡi thiên hạ, lo cho danh dự của tôi. Nhưng tôi muốn bà hiểu, ly hôn không có nghĩa là cuộc đời của tôi cũng phải dừng lại mà tôi cần phải rực rỡ, tỏa sáng hơn nữa.