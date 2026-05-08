Lâu rồi mới có một diễn viên đẹp tới mức làm người ta phát khóc, đến từng sợi tóc cũng lấp lánh ánh sáng

Một cảnh quay buổi sáng, ánh nắng lọt qua ô cửa gỗ, những tia sáng xuyên qua bụi và không khí tạo thành từng vệt vàng hữu hình, người ta gọi đó là hiệu ứng Tyndall, thứ ánh sáng hay xuất hiện trong phim trường nhưng hiếm khi trông thật đến vậy.

Và Lý Lan Địch xuất hiện trong khung hình, tóc vương ánh vàng, mắt chưa kịp tỉnh hẳn.

Đoạn clip lan truyền chóng mặt trên Weibo, Douyin với hàng loạt bình luận kiểu: "Tóc cô ấy đang phát sáng à?" , "Cái đẹp này không phải người thật."

Đó là khoảnh khắc nhiều người bắt đầu để ý rằng Lý Lan Địch, diễn viên sinh năm 1999, hoạt động từ năm 10 tuổi đang bước vào giai đoạn chín muồi nhất của nhan sắc.

Viral vì nhan sắc, ở lại vì diễn xuất

Không phải lần đầu Lý Lan Địch được khen đẹp. Nhưng trong Khách Thập Luyến Ca , có gì đó khác. Không chỉ một cảnh mà gần như toàn bộ phim, ekip dường như biết cách đặt cô vào đúng ánh sáng, đúng bối cảnh để khuôn mặt đó tự nói chuyện. Buổi sáng sớm trong quán trọ cũ, giữa chợ bụi bặm, hay chỉ đơn giản là đứng nhìn ra con hẻm Khách Thập, khán giả nhận xét cô trông "tự nhiên đến mức đáng ngờ", đẹp không cần góc máy chiều chuộng, không cần ánh đèn studio.

Cảnh khóc dưới hoàng hôn của nhân vật Hạ Tư cũng được lan truyền rộng với nhận xét "cười trong nước mắt mà đẹp đến mức người xem không biết nên nhìn vào đâu." Một tài khoản Weibo viết: "Xem xong chỉ muốn ôm cô ấy một cái, không hiểu tại sao."

Dĩ nhiên không phải tất cả đều một chiều. Một bộ phận khán giả nhận xét Lý Lan Địch trong phim này trông "hơi sương sương, không đủ sắc bén cho nhân vật." Nhưng ngay cả những bình luận tiêu cực nhất cũng thường kết bằng một câu kiểu: "Thôi thì ít nhất còn có cô ấy mà nhìn."

Phim thì sao?

Khách Thập Luyến Ca phát sóng từ ngày 5/5/2026 trên CCTV-1 khung giờ vàng và iQIYI, gồm 8 tập. Phim do đạo diễn Tần Hải Yến chỉ đạo người từng được ghi nhận với Vạn Lý Quy Đồ quay toàn bộ tại thực địa Khách Thập, Tân Cương.

Nội dung xoay quanh Hạ Tư (Lý Lan Địch đóng), một cô gái trôi dạt ở Thượng Hải, sau khi mất việc và dự án nhà đất đổ vỡ, quyết định về quê. Tại Khách Thập, cô cùng hai người bạn thời thơ ấu và chàng trai Chu Hằng Chi (Quách Tuấn Thần đóng) cải tạo lại một quán trọ trăm năm tuổi. Phim thuộc dạng "chữa lành" nhẹ, chậm, thiên về cảm xúc hơn xung đột.

Tập đầu đạt rating 1.93%, dẫn đầu khung giờ vàng CCTV toàn quốc. Nhưng trên Douban, điểm số rớt về 5.1 chỉ sau chưa đầy 24 giờ. Đánh giá chia hai rõ rệt: người thích thì khen phim "ngắn gọn, không drama, xem xong muốn mua vé đi Khách Thập ngay"; người chê thì nói kịch bản mỏng, 8 tập nhét quá nhiều tuyến truyện, xử lý nào cũng hời hợt.

Điểm chung của cả hai phía là hầu hết đều không phàn nàn về Lý Lan Địch.

Lý Lan Địch tốt nghiệp Học viện Sân khấu Trung ương, nổi lên từ Xin chào, dĩ vãng (2017) và tích lũy đều đặn qua nhiều năm. Nhưng có một thứ không thể tích lũy được đó là khoảng thời gian một diễn viên đang ở đúng độ chín của nhan sắc lẫn trải nghiệm, trước khi cả hai thứ đó bắt đầu thay đổi.

Khách Thập Luyến Ca tình cờ ghi lại khoảnh khắc đó của Lý Lan Địch. Và đó có lẽ là lý do cái đẹp trong phim này trông khác không phải đẹp được làm ra, mà đẹp đúng lúc.