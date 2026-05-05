Hình ảnh phản chiếu trong gương vô tình để lộ chuyện nam diễn viên Việt đang hẹn hò cô gái nóng bỏng?

B Trần từng là hot boy đình đám một thời và được biết đến với nhiều vai trò như diễn viên, MC, VJ... Mới đây, nam diễn viên sinh năm 1990 bất ngờ đăng tải một đoạn clip ngắn trên TikTok, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trong video, B Trần xuất hiện với bó hoa hồng đỏ trên tay, làm dấy lên nghi vấn đây là "hint" hẹn hò của nam diễn viên. Ngay dưới phần bình luận, netizen lập tức truy tìm danh tính cô gái được cho là nửa kia của anh.

Theo đó, một cô gái tên T.P từng đăng tải clip mặc trang phục nóng bỏng, đón sinh nhật trong không gian sang trọng, ôm bó hoa có kiểu dáng và cách gói giống hệt bó hoa xuất hiện trong video của B Trần. Đáng chú ý, cư dân mạng còn soi ra bóng dáng một nam giới trong gương phía sau, được cho là khá giống nam diễn viên sinh năm 1990.

Không chỉ vậy, khi netizen chia sẻ lại hình ảnh của cô gái này dưới phần bình luận, B Trần còn gây chú ý khi công khai "thả tim". Động thái này càng khiến dân tình bán tín bán nghi về mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai.

Cư dân mạng phát hiện ra cô gái tên T.P cũng đăng tải hình ảnh cầm bó hoa này. B Trần còn được cho là để lộ vóc dáng lấp ló qua gương. Ảnh: B Trần

Sở hữu khuôn mặt điển trai, chiều cao lý tưởng 1m80, B Trần là cái tên được nhiều netizen yêu mến. Về chuyện tình cảm, nam diễn viên từng có mối tình với Quỳnh Anh Shyn. Tháng 10/2012, B Trần và Quỳnh Anh Shyn lần đầu công khai tình cảm và nhanh chóng thu hút một lượng lớn sự quan tâm của dân tình. Cả hai cùng đóng chung một số dự án như 5S Online, phim sitcom,... Sau 3 năm yêu nhau, đến tháng 10/2015, cặp đôi tuyên bố "đường ai nấy đi" sau nhiều lần rạn nứt tình.

B Trần và Quỳnh Anh Shyn từng hẹn hò 3 năm rồi chia tay.

Sau khi chia tay Quỳnh Anh Shyn, anh nhiều lần vướng nghi vấn có mối quan hệ thân thiết vượt mức bạn bè với các mỹ nhân showbiz, khiến cư dân mạng tích cực "đẩy thuyền". Một trong những cái tên từng được ghép đôi nhiều nhất với B Trần là diễn viên Quỳnh Kool. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau qua các bộ ảnh, dự án phim và nhiều khoảnh khắc thân thiết ngoài đời. Tuy nhiên, mọi đồn đoán đến nay vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn.

B Trần là diễn viên Quỳnh Kool từng được khán giả đẩy thuyền vì quá đẹp đôi.