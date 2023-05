Lật tẩy 'Lật mặt' của Lý Hải

Ra rạp dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh của đạo diễn Lý Hải hiện đang đứng đầu phòng vé với doanh thu ấn tượng, cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau hơn 3 ngày (theo số liệu từ Box Office Vietnam). Tác phẩm cũng lập kỷ lục là phim Việt có lượng vé đặt trước cao nhất (128.000 vé).

Bắt nguồn từ một bộ phim hài - hành động chất lượng trung bình khá, sau 8 năm, Lật Mặt trở thành thương hiệu phim điện ảnh thành công nhất và có thể giữ chân khán giả trong tất cả các phần dù mỗi tập đều sở hữu cốt truyện độc lập. Sau phần đầu tiên gây bất ngờ với 72 tỷ đồng, doanh thu của loạt phim tăng dần theo từng phần với các con số 80 tỷ đồng, 85 tỷ, 120 tỷ đồng. Lật Mặt 5: 48H (2021) gây tiếng vang với 150 tỷ đồng, được xem là phần phim đột phá của thương hiệu về chất lượng chuyên môn.

Lý Hải giao lưu với khán giả tại Hà Nội nhân dịp ra mắt Lật Mặt 6: Tấm vé định mệnh.

Người thành công thường tìm được lối đi riêng

Doanh thu của một bộ phim khi ra rạp tại Việt Nam phụ thuộc rất nhiều yếu tố, từ chất lượng nội dung, thời điểm phát hành cho đến khâu quảng cáo, truyền thông. Tuy nhiên, để một thương hiệu điện ảnh tồn tại thì chắc chắn điều đầu tiên phải kể đến niềm tin và tình cảm của khán giả cho nó. Công thức chung của các franchise điện ảnh trên thế giới là tạo ra những nhân vật hoặc các thế giới có sự gắn bó với khán giả, biến họ trở thành những người xem trung thành. Nhiều thương hiệu lớn như Marvel, Harry Potter hay The Lord of the Rings từng rất thành công trong khoản này.

Lật Mặt là trường hợp khá khác thường khi không có yếu tố đó vì mỗi tập là một câu chuyện riêng biệt, với những nhân vật hoàn toàn mới. Tuy nhiên, đạo diễn vẫn biết cách tạo ra tính cách riêng cho loạt phim, tạo sự đồng nhất trong các bộ phim. Lý Hải thường chọn kể câu chuyện về tầng lớp người lao động nghèo, chủ yếu lấy bối cảnh miền Nam. Các nhân vật chính thường là nhóm yếu thế trong xã hội hoặc rơi vào hoàn cảnh túng quẫn vì những lý do khách quan như người khuyết tật, võ sĩ hết thời, thợ đào đá quý… Hướng đi này giúp phim của anh có thị trường riêng và tạo ra những câu chuyện đủ thân thuộc để số đông có thể đồng cảm.

Dàn nhân vật chính trong Lật Mặt 6: Tấm vé định mệnh.

Các câu chuyện nam ca sĩ chọn hầu hết không thoát khỏi các mô-típ kịch bản quen thuộc nhưng luôn tạo cảm giác nguyên bản vì được lồng ghép khéo léo trong bối cảnh Việt Nam. Điều này phần nào đến từ việc Lý Hải nghiên cứu và hiểu khá kỹ về văn hóa, cuộc sống của con người vùng Tây Nam Bộ. Những hình ảnh đua xe lôi, vỏ lãi trong Lật Mặt 5: 48h hay làng nghề chiếu, đấu đá gà ở Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh… dễ dàng tạo cảm giác thân thuộc với người xem.

Phong cách của Lý Hải bỗng trở nên độc đáo trong thị trường điện ảnh có phần theo xu hướng học tập các tác phẩm quốc tế khá rập khuôn. Khi xem hầu hết các dự án phim Việt hiện nay, khán giả có thể dễ dàng liên tưởng tới các bộ phim Hàn, Mỹ, Trung Quốc… cùng thể loại. Một số chi tiết thực sự rất khó để Việt hóa một cách mượt mà khi lên màn ảnh, từ lời thoại cho đến cách ứng xử của nhân vật. Lật Mặt từng rơi vào chính cái bẫy này ở phần bốn Nhà Có Khách khi mang đậm phong cách kinh dị - hài của Thái Lan. Đây cũng là phần phim bị đa phần báo giới, khán giả chê là bước lùi về mặt nội dung dù vẫn ăn khách khi ra rạp nhờ yếu tố hài duyên dáng.

Lật Mặt 4 học tập phong cách kinh dị - hài của Thái Lan.

Kỹ năng làm phim và quy mô dự án tăng dần theo thời gian

Nếu theo dõi Lật Mặt từ phần đầu tiên, khán giả dễ dàng nhận ra trình độ làm phim của Lý Hải ngày một bài bản. Đến nay, thật gượng gạo nếu cứ gọi anh là tay ngang vì thực chất anh dành cực kỳ nhiều thời gian và tiền bạc cho sự nghiệp này. Dù còn nhiều hạn chế ở khía cạnh đạo diễn, nam ca sĩ cho thấy sự lão luyện trong khâu sản xuất. Giọng ca Liều Thuốc Cho Trái Tim luôn thích thực hiện các phân đoạn hành động kéo dài để tăng sự kịch tính hoặc đại cảnh với hàng trăm diễn viên để tạo độ hoành tráng. Những yếu tố này phần nào cũng giúp anh làm mờ đi những thiếu sót trong kịch bản và giúp nhịp phim hấp dẫn hơn.

Giờ đây, khi nhắc đến Lý Hải, người ta thường nghĩ ngay đến một nhà làm phim chịu chi và chịu chơi. Đáp lại sự ủng hộ của người hâm mộ, các phần gần đây của Lật Mặt ngày càng được đầu tư. Nếu chi phí hai tập đầu chỉ rơi vào khoảng 10 tỷ đồng, ba phần tiếp theo được nâng lên mức 17-18 tỷ. Khoản đầu tư cho Lật Mặt 6 hiện chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, đạo diễn cho biết chi nhiều tỷ đồng để phục dựng làng chiếu cổ Định Yên ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ekip xây dựng nhiều lò nhuộm lát, bãi sân phơi, phục dựng khung cảnh phiên chợ ngày và đêm. Đoàn phim mua hàng nghìn chiếc chiếu xếp quanh làng để phục vụ mục đích ghi hình.

Việc đầu tư bối cảnh không đóng góp quá rõ ràng vào đường dây câu chuyện phim nhưng giữ vai trò rất lớn trong việc tạo nên không khí của tác phẩm. Ở phần 6, khán giả chắc chắn không thể quên cảnh cháy xưởng chiếu rộng 500m2 được quay thật. Ban đầu, Lý Hải chỉ định đốt một thuyền chở chiếu để truyền tải thông nhưng sau đó nâng quy mô lớn hơn. Dù chỉ có thời lượng khoảng 1 phút trên màn ảnh, phân đoạn này góp phần tạo hiệu ứng mạnh cho người xem và góp phần quan trọng trong chuyển biến tâm lý của nhân vật chính Phương (Quốc Cường đóng).

Bối cảnh làng chiếu cổ trong Lật Mặt 6: Tấm vé định mệnh.



Sự tiến bộ trong chất lượng các phần phim sau một phần đến từ việc Lý Hải không quá tham lam và ôm đồm. Từ phần ba, anh rút dần không đóng chính và tập trung cho khâu sản xuất. Quyết định này giúp anh có thời gian tập trung hơn ở vai trò đạo diễn. Đồng thời, anh được chọn kịch bản đa dạng hơn vì thực chất khả năng diễn xuất của ca sĩ cũng khó có thể đảm nhận loạt vai chính đa dạng của cả sáu phần.

Đề cao giải trí, không đao to búa lớn

Dân trong nghề và khán giả thường nhận xét phim của Lý Hải không mạnh về khoản câu chuyện. Kịch bản series Lật Mặt dù được cải tiến qua từng tập nhưng hiện vẫn dừng ở mức chấp nhận được, chưa xuất sắc. Nhiều tình tiết vẫn còn có phần ngô nghê, thiếu hợp lý. Khâu xây dựng và phát triển tính cách nhân vật tồn tại nhiều hạn chế. Phần 6 được xem là dự án kịch bản phức tạp nhất trong thương hiệu, lồng ghép nhiều thể loại từ hài, giật gân, hành động và kinh dị. Tất cả vẫn được nhồi nhét một cách chưa thực sự uyển chuyển, dẫn đến mạch phim có nhiều đoạn khiến người xem lấn cấn, tạo cảm giác ôm đồm, khiên cưỡng.

Tuy nhiên, về tổng thể, các phần phim Lật Mặt đều có tính giải trí cao, đạt được kỳ vọng của đa phần người xem khi đến rạp. Series thường bị chê vì ngôn ngữ điện ảnh yếu, góc máy và cách quay dựng không giàu tính nghệ thuật. Khán giả của Lý Hải khi mua vé chắc chắn không ước được xem những tác phẩm giàu tính hàn lâm, có thể mang đi tranh giải tại các liên hoan quốc tế. Thay vào đó, họ thích sự dung dị, gần gũi toát lên từ bối cảnh, nhân vật. Kịch bản cũng không cố nhồi nhét nội dung đao to búa lớn, tập trung hướng tới khơi gợi cảm xúc thay vì muốn người xem phải vắt óc suy nghĩ.

Cảnh hành động ấn tượng trong Lật Mặt 5: 48h.



Dù thử nghiệm nhiều thể loại, Lý Hải vẫn luôn giữ yếu tố hài trong các bộ phim vì hiểu gu khán giả của anh. Tiếng cười của Lật Mặt đôi khi duyên dáng, lúc nhạt nhẽo nhưng hiếm khi gây phản cảm. Ở hai phần gần đây, hài kịch nhường lại đất cho các yếu tố hành động và giật gân, giúp phim của Lý Hải vì thế cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Bí quyết của Lý Hải khi xây dựng kịch bản là tập trung vào chính từ "Lật Mặt". Theo quan điểm của anh, một bộ phim hay phải có những nút thắt bất ngờ cho khán giả. Vì vậy, nhìn chung các tác phẩm của ca sĩ thường có nhiều "twist" để đánh đố người xem, tạo sự tò mò về phần kết. Phong cách làm phim này được thể hiện rõ ràng nhất trong phần sáu mới ra mắt, khi khán giả bị Lý Hải quay như chong chóng, không biết câu chuyện về chiếc vé số trăm tỷ sẽ đi về đâu.

Có thể nói, suốt sáu phần, Lý Hải chưa từng ngủ quên trên chiến thắng và luôn đem tới những món ăn mới để đền đáp lòng tin của người hâm mộ. Anh không ngừng tìm cách đổi mới nội dung, thể loại để tránh đi vào lối mòn. Dù chưa thực sự cho ra đời một tác phẩm xuất sắc, Lý Hải thực sự hiểu khán giả và đem đến những bộ phim chinh phục được nhóm người hâm mộ ngày càng đông đảo của mình.

Trong suốt hành trình đó, đạo diễn cũng xây dựng được hình ảnh là nhà làm phim chỉn chu, có tâm, không sử dụng chiêu trò để quảng bá phim. Anh viết trên trang cá nhân sau khi Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh ra rạp: "Hơn 30 năm trong nghề, Lý Hải không bao giờ dùng chiêu trò mà đi lên bằng chính đôi chân của mình nên mong mọi người hiểu cho Lý Hải. Hãy lan tỏa yêu thương và trao cho nhau những điều tốt đẹp, sống trên đời thương nhau còn không hết ai nỡ làm hại nhau. Xin đừng làm tổn thương nhau bằng những câu nói hay bằng những sự việc mà chưa có sự kiểm chứng rõ ràng. Thương nhau nhé các bạn ơi!". Bài viết viral và thu hút hơn 243 nghìn lượt thích trên Facebook chứng tỏ tình cảm và sự tin tưởng mà khán giả dành cho anh cũng như thương hiệu Lật Mặt là rất lớn.