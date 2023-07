Las Vegas đâu chỉ cờ bạc thâu đêm

Tôi không thể ngủ lúc một hay hai giờ sáng. Đó dường như là điều thường thấy ở Las Vegas.



Đối với những ai lưu lại ở những khách sạn nằm sát lề đường, trong khu Downtown như tôi chẳng hạn, việc sử dụng đồ bịt tai là cần thiết để có thể nghỉ ngơi cho thoải mái. Tôi thì luôn mang theo đồ ngăn tiếng động đó, gọi là earplugs.

Nếu không muốn tham gia những hoạt động về đêm của Las Vegas, có thể tận hưởng những trải nghiệm khác. Thành phố này không chỉ nổi tiếng với các sòng bạc không biết đêm ngày và tiệc tùng thâu đêm, mà còn có nhiều thứ thú vị khác.

Bước vô khách sạn, thấy ngay sòng bài.

Trung tâm của trung tâm

Có thể dạo bước qua các khu phố đẹp và sang trọng của The Strip - nơi tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng cùng cửa hàng thời trang. Những biểu tượng nổi tiếng như tượng Liberty - Nữ thần Tự do - của New York trước cửa New York York Hotel & Casino hoặc đài phun nước Bellagio, tạo nên một không gian thú vị cùng với tháp Eiffel của Paris thu nhỏ.

Tháp Eiffel của Paris thu nhỏ

Cũng có thể xem những show diễn nghệ thuật với những màn trình diễn ấn tượng của nhiều nghệ sĩ khá tài ba, trong đó có cả ca sĩ Việt.

Không chỉ vậy, Las Vegas còn sở hữu các khu vui chơi giải trí khác mang lại cảm giác hồi hộp, đáng để trải nghiệm. Như tại các công viên giải trí kiểu Adventuredome, nơi bao gồm những trò chơi mạo hiểm nhưng vui nhộn.

Uống cà phê

Hủ tiếu, bún bò đều tô to, hai người Việt Nam qua ăn mới hết.

Las Vegas còn mang đến những trải nghiệm ẩm thực khó quên cho tôi. Có thể thưởng thức các món ăn ngon của nhiều nước, trong đó có bún bò, phở, hủ tiếu. Tô rất to! Vâng, đâu mà không có người Việt!

Mà chúng tôi thì đã xa TP HCM đến hơn 20 ngày rồi, thèm quá món ăn quen thuộc quê nhà...

Một nơi mua sắm

Thật ra, Las Vegas không chỉ là nơi thu hút người ta bằng cờ bạc cùng những hoạt động vui chơi giải trí. Đó còn là một điểm đến dành cho những người yêu thích mua sắm nữa.

Trong cửa hàng Nike ở Las Vegas Outlet.

Trong chuyến đi này, tôi đã gặp tại Las Vegas Outlet (được cho là một nơi bán sỉ), một cô gái gốc Việt bay từ Santa Ana của California tới đây để mua sắm nhân giảm giá mùa hè.

Vợ tôi chỉ mua một đôi giày Adidas làm kỷ niệm, cô ấy chơi đến 4 đôi. Theo lời cô ấy thì chưa hết đâu, cô còn loanh quanh để mua sắm thêm nhiều thứ nữa để khỏi bỏ công bay một tiếng rưỡi đồng hồ từ khu người Việt Santa Ana thuộc Little Saigon của California đến thành phố này.

Khu giải trí ở Las Vegas

Không dừng lại ở đó, Las Vegas còn là nơi tổ chức nhiều sự kiện và hội nghị quốc tế. Các triển lãm, hội chợ "hầu như ngày nào cũng có", theo lời cậu tôi, người đã sống ở đây gần 40 năm.

Trong những dịp như vậy có thế thấy và nghe những diễn giả hàng đầu, tìm hiểu về nhiều lĩnh vực như công nghệ, nghệ thuật, khoa học... Thường chúng thu hút người từ khắp nơi thế giới, vẫn theo lời cậu tôi.