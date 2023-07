Ba địa danh Việt Nam bất ngờ lọt top di sản UNESCO ấn tượng nhất Đông Nam Á

Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vinh dự là địa danh đầu tiên của Việt Nam lọt top di sản UNESCO ấn tượng nhất Đông Nam Á.

Với hàng nghìn hòn đảo đá vôi được tạo hình khác nhau, Vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới lần đầu vào năm 1994 và lần 2 vào năm 2000.

Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Vùng di sản trên vịnh Hạ Long được thế giới công nhận có diện tích 434 km², bao gồm 775 đảo với nhiều hang động, bãi tắm. Theo thống kê của ban quản lý vịnh Hạ Long, trong tổng số 1.969 đảo của vịnh Hạ Long có đến 1.921 đảo đá với nhiều đảo có độ cao khoảng 200 m.

Vịnh Hạ Long nổi bật với hệ thống đảo đá và hang động tuyệt đẹp. Đảo ở Hạ Long có hai dạng là đảo đá vôi và đảo phiến thạch, tập trung ở hai vùng chính là vùng phía đông nam vịnh Bái Tử Long và vùng phía tây nam vịnh Hạ Long.

Hàng trăm đảo đá, mỗi đảo mang một hình dáng khác nhau hết sức sinh động: Hòn Đầu Người, hòn Rồng, hòn Lã Vọng, hòn Cánh Buồm, hòn Gà Chọi, hòn Lư Hương… Tiềm ẩn trong lòng các đảo đá ấy là những hang động tuyệt đẹp gắn với nhiều truyền thuyết thần kỳ như động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, hang Sửng Sốt, hang Trinh Nữ, động Tam Cung… Đó thực sự là những lâu đài của tạo hoá giữa chốn trần gian.

Từ xưa, Hạ Long đã được đại thi hào dân tộc Nguyễn Trãi mệnh danh là “kỳ quan đất dựng giữa trời cao”.

Phố cổ Hội An

Đại diện thứ hai của Việt Nam có mặt trong danh sách di sản UNESCO ấn tượng nhất Đông Nam Á là phố cổ Hội An (Quảng Nam).

Nét kiến trúc cổ kính dường như còn giữ nguyên vẹn trong từng mái nhà, trên từng con phố Hội An.

Hội An được công nhận là di tích văn hóa cấp quốc gia và khoanh vùng bảo vệ vào năm 1985. Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Bên cạnh đó nghệ thuật Bài Chòi miền Trung (thường được biểu diễn tại phố cổ Hội An) cũng được công nhận di sản phi vật thể đại diện nhân loại vào năm 2017.

Phố cổ Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Nam.

Với lối kiến trúc độc đáo, không gian ngôi nhà ở Hội An luôn thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng mặt trời, con người và thiên nhiên như hòa làm một.

Phố cổ Hội An giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ… đến các món ăn truyền thống, tâm hồn của người dân nơi đây.

Hội An nổi tiếng bởi vẻ đẹp kiến trúc truyền thống, hài hòa của những ngôi nhà, bức tường và cả những con đường. Cùng với bao biến cố thăng trầm của lịch sử, phố cổ Hội An vẫn luôn mang một nét đẹp riêng trong từng góc phố, từng mái nhà, và trên những con đường nhỏ. Đến đây, du khách có thể cảm nhận được sự ấm áp trong từng món ăn, từ nụ cười thân thiện, gần gũi của người dân.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Một địa điểm tuyệt đẹp nữa của Việt Nam lọt top di sản UNESCO ấn tượng nhất Đông Nam Á do tạp chí du lịch danh tiếng Wanderlust của Anh đã bình chọn là vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Vào năm 2003, UNESCO công nhận Vườn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí địa chất, địa mạo. Năm 2015, địa danh này tiếp tục được UNESCO công nhận lần thứ 2 là di sản thiên nhiên thế giới dựa theo tiêu chí đa dạng sinh học.

Hiện UBND tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với các cơ quan ở Trung ương để tổ chức các hoạt động hấp dẫn kỷ niệm 20 năm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (5/7/2003 - 5/7/2023).

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nằm ở vị trí Tây Bắc tỉnh Quảng Bình. Vườn cách trung tâm thành phố Đồng Hới, khoảng 40 km.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được ví như “chốn bồng lai tiên cảnh” hay “hoàng cung trong lòng đất” với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, đẹp như một bức tranh thủy mặc mà tạo hóa đã ban tặng cho người dân Quảng Bình.

Vườn có một hệ thống động thực vật phong phú, và đa dạng. Hệ thực vật đã thống kê được 193 họ, 906 chi. 2651 loài trong đó có 116 loài được ghi vào sách đỏ Việt Nam. Hệ động vật là 735 loài có xương sống; 132 loài thú; 338 loài chim; 96 loài bò sát; 45 loài lưỡng hệ. 124 loài cá nước ngọt trong đó có 91 loài được ghi vào sách đỏ; 72 loài cần được ưu tiên bảo vệ.

Thạch nhũ Động Phong Nha.

Hệ thống hang động tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng hình thành do những kiến tạo của địa chất xảy ra trong lòng dãy núi đá vôi Kẻ Bàng. Cụ thể, kiến tạo các-xtơ của Vườn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng được hình thành từ 400 triệu năm trước, từ thời kỳ Đại Cổ Sinh do đó đây là cát-xtơ cổ nhất ở châu Á.

Đặc trưng của vườn là hệ thống núi đá vôi khổng lồ, lớn nhất thế giới; với địa chất, địa mạo nổi bật, đa dạng. Nằm dưới tán lá rừng nhiệt đới, là một gia tài lớn về hệ thống động thực vật, và là “Vương Quốc Hang Động” trong lòng đất. Mỗi hang động đều mang trong mình nét đẹp riêng lung linh tuyệt đẹp.