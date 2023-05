Lập Facebook ảo lừa bán cây cảnh giá rẻ để chiếm đoạt tài sản

Chiều 4-5, tin từ Công an huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Vĩnh (SN 1995, ngụ thôn Đồng Chành, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Lê Văn Vĩnh tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được đơn trình báo của anh Hồ Văn Th. (SN 1992, ngụ thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà), về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức mua bán cây cảnh qua Facebook.

Vào cuộc điều tra, lực lượng phá án xác định Vĩnh chính là đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo nói trên nên đã tiến hành bắt giữ.

Bước đầu, Vĩnh khai nhận từ đầu năm 2023 đến nay, để tìm kiếm các "con mồi", Vĩnh đã dùng tài khoản Facebook đăng bán cây cảnh giá rẻ trên các hội nhóm. Khi "con mồi" dính bẫy, Vĩnh sẽ thống nhất giá bán và yêu cầu bị hại chuyển khoản tiền đặt cọc. Tuy nhiên, sau khi những người mua chuyển tiền cọc, Vĩnh ngay lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đó.

Một số Facebook do Vĩnh lập ra để lừa bán cây cảnh (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Bên cạnh đó, để che đậy hành vi phạm tội của mình cũng như tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Vĩnh đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều người khác nhau để nhận tiền. Dòng tiền được luân chuyển, cuối cùng đối tượng rút tiền tại các điểm rút chuyển tiền tự phát, không lưu giữ thông tin người rút tiền. Khi đã chiếm đoạt được tiền của các "con mồi", Vĩnh thường xuyên xóa tài khoản Facebook cũ, lập tài khoản Facebook mới giả các nhà vườn cây cảnh mới để tiếp tục hoạt động.

Với phương thức trên, Vĩnh đã chiếm đoạt của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền hơn 300 triệu đồng. Được biết, Vĩnh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.