Theo lịch tiết khí , Lập đông đánh dấu sự bắt đầu của mùa đông trên bán cầu Bắc. Thời điểm này, Trái đất ở vị trí xa hơn so với Mặt trời, ánh sáng và nhiệt lượng giảm, ngày ngắn hơn đêm. Vì thế, khí hậu bắt đầu trở lạnh, gió mùa đông bắc tràn về, mang theo hơi ẩm và cái rét đặc trưng.

Lập đông 2025 rơi vào ngày nào?

Ngày Lập đông là ngày đầu tiên của tiết Lập đông, sẽ rơi vào 7/11 hoặc 8/11 Dương lịch tùy theo từng năm, phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa năm nhuận và năm thường.

Năm 2025, ngày Lập đông rơi vào thứ Sáu ngày 7/11 Dương lịch (tức 18/9 Âm lịch). Tiết khí này sẽ kéo dài 14 ngày và kết thúc vào 21/11, nhường chỗ cho Tiểu tuyết khởi đầu vào ngày 22/11.

Theo quan niệm dân gian, nếu ngày Lập đông có mưa, mùa đông năm đó thường sẽ ấm áp hơn. Ngược lại, nếu bầu trời quang đãng, hanh khô, thì mùa đông có thể rất giá rét.

Đặc trưng thời tiết Lập đông

Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa và thuộc bán cầu Bắc, tiết Lập đông mang theo những thay đổi rõ rệt. Nhiệt độ giảm mạnh, nhiều khu vực xuất hiện sương mù, mưa phùn, bầu trời xám u ám, gió lạnh thổi về.

Một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, còn chịu tác động của các khối không khí lạnh từ phương Bắc. Điều này khiến lượng nước bốc hơi nhanh, đất đai khô cằn, đôi khi dẫn đến hạn hán cục bộ.

Lập đông cũng gắn với hiện tượng tự nhiên như cây cối bắt đầu rụng lá, nhiều loài động vật tìm nơi trú đông, và con người thì phải thích nghi với nhịp sống mùa lạnh.

Nhiều cụ già phải mặc áo rét, quàng thêm khăn ấm trong buổi sáng đầu đông. (Ảnh: Đắc Huy)

Ý nghĩa của Lập đông trong đời sống

Không chỉ là sự thay đổi khí hậu, Lập đông còn chứa đựng nhiều ý nghĩa văn hóa xã hội.

Trong nông nghiệp, đây là thời điểm người nông dân thu hoạch nốt vụ mùa thu, đồng thời chuẩn bị gieo trồng vụ đông xuân. Thời tiết mát mẻ và se lạnh rất thuận lợi cho rau màu như su hào, súp lơ, rau cải, hành, tỏi…

Trong đời sống tinh thần, Lập đông được xem là dịp con người nhìn lại một năm đã qua, chiêm nghiệm và lập kế hoạch cho những tháng cuối năm cũng như năm mới sắp đến. Ở nhiều nơi, người dân còn tổ chức lễ hội để chào đón mùa đông, cầu mong sự ấm áp và sung túc.

Đối với sức khỏe, cái lạnh đầu đông nhắc nhở mọi người chú ý giữ ấm cơ thể, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Đây cũng là mùa của những món ăn nóng hổi, mang tính “giữ nhiệt” như cháo, lẩu, canh hầm. Gừng, tỏi, quế, chè thảo mộc thường được ưa chuộng để tăng sức đề kháng.Những thói quen này vừa giúp bảo vệ sức khỏe, vừa tạo nên bản sắc văn hóa ẩm thực mùa đông ở nhiều vùng miền.

Ngày Lập đông đến như một lời nhắc mùa đông đã gõ cửa. Cái lạnh se sắt không chỉ làm con người thêm ý thức giữ gìn sức khỏe, mà còn tạo nên bầu không khí đặc trưng, từ những con đường ngập tràn lá vàng rơi, cho tới mâm cơm ấm cúng trong mỗi gia đình.

Khi những đợt gió lạnh đầu tiên ùa về, đó cũng là lúc chúng ta sắp bước qua những tháng ngày ấm áp của năm, để đón nhận mùa đông, mùa của sự gắn kết, của những khoảnh khắc sẻ chia và chuẩn bị cho một năm mới đang đến gần.