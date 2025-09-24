"Siêu phẩm bánh trung thu" đang khiến cư dân mạng trầm trồ không có hình tròn, vuông hay các tạo hình quen thuộc. Nó gây chú ý không phải vì có nhân quý hiếm xa xỉ như bào ngư, vi cá hay trang trí hoa văn cầu kỳ. Chiếc bánh này là một mô hình nghệ thuật tái hiện nguyên vẹn tiệm tạp hóa xưa, với từng gói bim bim, chai nước ngọt, giàn mướp, cây bàng, tấm bạt cũ... Tất cả chi tiết ấy đều được làm từ nguyên liệu bánh trung thu nhân đậu xanh.

Tác giả của chiếc bánh gây sốt này là Nguyễn Thị Thùy Dương (29 tuổi, sống tại phường Thanh Xuân, Hà Nội). Từ bỏ công việc ổn định trong ngành ngân hàng, Dương quyết định rẽ lối theo đuổi đam mê làm bánh, và niềm say mê ấy đã giúp cô tạo nên những tác phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ.

















Tái hiện “Chuyện 2000: Tiệm tạp hóa tuổi thơ” bằng những chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh.

Thùy Dương cho biết, cảm hứng cho chiếc bánh độc đáo này đến từ một lần trở về quê: “Năm nay, mình về thăm quê và đi ngang qua một tiệm tạp hóa cũ đã đóng cửa. Bất giác, ký ức tuổi thơ ùa về, khi còn nhỏ mình hay mơ ước có tiền để mua một chiếc bánh mì, một gói bim bim ở tiệm đó. Tiệm tạp hóa ngày ấy không chỉ là nơi bán đồ, mà còn là cả một bầu trời tuổi thơ với bao khát khao giản dị. Chính điều đó thôi thúc mình tái hiện bằng chính chất liệu bánh trung thu".

Dương đặt tên cho tác phẩm là “Chuyện 2000: Tiệm tạp hóa tuổi thơ”. Cái tên gợi nhớ quãng thời gian từ năm 2000–2005, khi cô còn là cô bé nhỏ tuổi ở quê. Đó là những ký ức trong trẻo, đẹp đẽ và khó quên nhất. 20 năm trôi qua, giấc mơ mở một tiệm tạp hóa của Dương đã thành sự thật nhưng theo cách rất riêng, tất cả đều được dựng từ bánh trung thu nhân đậu xanh.

Tiệm tạp hóa từ bánh của Dương có đủ mọi chi tiết thân thuộc, từ mốc lộ giới, ngôi nhà mái fibro xi măng, cửa sổ màu xanh huyền thoại, khăn trải bàn đến từng gói bim bim, lon coca, chai nước ngọt tí hon chỉ bằng đầu ngón tay.

Đặc biệt, những chi tiết khó làm, tưởng như “bất khả thi” như túi nylon, tấm kính cửa sổ hay giàn mướp xanh mướt cũng được cô khéo léo biến thành phiên bản ăn được, nhờ việc sử dụng gelatin để mô phỏng chất liệu trong suốt.

























Chiếc bánh tái hiện những chi tiết rất nhỏ như gói bim bim, lon coca, bánh kẹo... chỉ bằng đầu ngón tay.

Dương kể: “Làm bánh tạo hình không hề dễ. Vỏ bánh trung thu sau khi nướng có bề mặt sần, khác hẳn đất sét hay đường fondant. Khi nặn, chi tiết nhỏ rất dễ lệch hoặc không bám. Năm nay, mình thử thách bản thân ở nhiều chi tiết siêu nhỏ, phải thử nghiệm hàng chục lần mới có thể lên màu và tạo hình đúng ý. Chẳng hạn, để vẽ hoa văn trên gói bim bim hay logo trên lon nước ngọt, mình phải tỉ mỉ đến từng nét cọ".

Điều khiến cộng đồng mạng thích thú chính là sự “đời thường” của tác phẩm. Bánh không chỉ có cửa tiệm với mái nhà, bạt che, mà còn có cả giàn mướp, cây bàng, cây đu đủ trước sân, những hình ảnh quen thuộc ở làng quê Bắc Bộ. Trên quầy hàng là đủ món “có gì bán nấy”, từ trứng gà, bánh mì, bánh đa đến bim bim, nước ngọt, tất cả đều được tái hiện sống động.

“Để hoàn thiện, mình cùng 5 người bạn làm việc liên tục trong một tuần. Ba người chuyên nặn hình, hai người phụ trách pha màu thực phẩm. Tác phẩm phải được chia thành nhiều mảnh ghép mới vừa lò nướng. Cân nặng tổng thể khó đoán, chỉ biết rằng đây là một trong những sản phẩm kỳ công nhất mình từng thực hiện", Dương chia sẻ .

Với Thùy Dương, mỗi chiếc bánh không chỉ là sản phẩm ẩm thực, mà còn là sự kết hợp của kiên nhẫn, sáng tạo và kỹ thuật. Để kiểm soát độ nở của vỏ bánh, nặn chi tiết nhỏ mà không bị vỡ, cô phải luyện tập hàng trăm lần.

Quá trình làm nên chiếc bánh rất tỉ mỉ.

Để tạo nên chiếc bánh mì tý hon, Dương phải qua rất nhiều công đoạn.

“Bánh trung thu là chất liệu vừa khó vừa dễ. Dễ vì mình quen tay sau nhiều năm làm, khó vì chỉ cần một sai sót nhỏ trong khâu nướng hay nặn hình là chi tiết hỏng ngay. Nhưng chính sự thử thách đó lại khiến mình yêu nghề này hơn", Dương nói.

Giữa vô vàn xu hướng hiện đại, chiếc bánh trung thu “tiệm tạp hóa” của Thùy Dương trở thành điểm nhấn đặc biệt. Không chỉ gây ấn tượng bằng vẻ ngoài tinh xảo, tác phẩm còn chạm tới ký ức của cả một thế hệ. Ở đó, có những chiều hè chạy ra tiệm tạp hóa mua gói kẹo 200 đồng, có niềm háo hức cầm chiếc bánh mì nhỏ xíu, hay những lần đứng tần ngần ngắm lọ kẹo sắc màu mà chẳng đủ tiền mua.

Những ký ức giản dị ấy, qua bàn tay của một cô gái mê làm bánh, đã được “gói ghém” trong chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh. Có lẽ chính vì thế, chiếc bánh là chiếc “vé trở về tuổi thơ” cho bất cứ ai từng lớn lên bên cạnh một tiệm tạp hóa nhỏ.

Thùy Dương sáng tạo ra tác phẩm bánh trung thu mang đậm ký ức tuổi thơ.

Sau khi đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội, “chiếc bánh tiệm tạp hóa” nhanh chóng viral. Hàng nghìn bình luận khen ngợi, gọi đây là “siêu phẩm nghệ thuật” hay “tác phẩm tuổi thơ có thể ăn được”.

Điều khiến Thùy Dương xúc động nhất là chạm được tới cảm xúc của thế hệ 8x, 9x: “Mình rất vui khi có nhiều người chia sẻ cảm giác bồi hồi, nhớ lại tuổi thơ khi nhìn thấy chiếc bánh. Có những người còn kể rằng họ từng sống gần một tiệm tạp hóa tương tự, và bức ảnh gợi lại ký ức đã ngủ quên từ lâu. Đó là điều khiến mình hạnh phúc nhất".

Đây không phải lần đầu tiên Thùy Dương tạo ra bánh trung thu gây chú ý. Những năm qua, cô liên tục thử nghiệm làm bánh tạo hình, biến những chiếc bánh truyền thống thành tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Mùa Trung thu 2024, cô từng giới thiệu bộ bánh “Hồi ức” với hình ảnh làng quê Bắc Bộ. Trước đó, các sản phẩm bánh khác cũng lấy cảm hứng từ mâm cỗ cổ truyền, gà trống, chú bé chăn trâu, mái đình, cây đa... Tất cả đều được cộng đồng mạng đón nhận nồng nhiệt, xem như “làn gió mới” trong mùa Trung thu.

Bánh trung thu mang hình ảnh làng quê Bắc Bộ.













Bánh trung thu tái hiện những hình ảnh thân thương trong văn hóa Việt như gà trống, chú bé chăn trâu, mái đình, cây đa...

“Thay vì dừng lại ở khuôn tròn hay vuông truyền thống, mình muốn bánh trung thu có thêm câu chuyện, có linh hồn. Nó không chỉ để ăn, mà còn để ngắm, để nhớ về ký ức, văn hóa và truyền thống. Đó cũng là cách mình giữ gìn và lan tỏa nét đẹp Việt Nam", Dương bày tỏ.