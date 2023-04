Lão nông cứu 2 học sinh đuối nước: Day dứt vì không thể cứu hết các nạn nhân

Lão nông cứu 2 học sinh đuối nước

Sáng 20/4, tại vùng quê xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), râm ran câu chuyện ông Võ Kim Huệ dũng cảm cứu sống 2 cháu nhỏ bị đuối nước.

Ít ai có thể nghĩ rằng, người đàn ông có dáng người gầy gò, nhỏ thó lại có thể đủ sức giành lại 2 mạng người trước lưỡi hái tử thần mang tên “hà bá”. Hỏi ra mới hay, ông Huệ từng tham gia quân ngũ và huấn luyện tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) nên dạn dày kĩ năng bơi lặn.

Hướng ánh mắt về phía con kênh “dữ” cách nhà chưa đến 100m, ông Huệ kể, chiều hôm qua (19/4), khi vừa đi làm về, ông tranh thủ đưa 2 cháu nhỏ ra kênh tắm mát thì phát hiện nhóm 5 nam sinh rủ nhau đi tắm. “Như có linh tính mách bảo, tôi cứ dõi theo nhóm nam sinh này”, ông chia sẻ.

Vừa mặc áo phao xong cho 2 cháu, quay đầu lại, ông Huệ giật mình khi 1 em trong nhóm nam sinh kia đang chới với giữa dòng nước chảy xiết. Vị trí nhóm học sinh gặp nạn cách ông khoảng 150m.

Ông Huệ lập tức chạy ngược dòng và nhảy xuống ứng cứu nam sinh gặp nạn. Vừa bơi ông vừa hét lớn, nhắc những nam sinh trên bờ đừng nhảy xuống nữa.

Ông Huệ kể lại giây phút đối đầu "hà bá". (Ảnh: Trọng Tùng)

Khi ông Huệ bơi đến nơi thì nam sinh đang chới với và chìm dần, ông lặn xuống để giữ cho người nạn nhân nổi lên. “Do mực nước sâu và chảy xiết nên khoảng 20 phút sau tôi mới có thể làm chủ được tình hình. Khi đuối nước thường giãy giụa mạnh và tìm mọi cách để nổi lên nên lúc đấy tôi rất khó khăn để cứu nạn nhân”, ông Huệ nhớ lại giây phút giằng co với “hà bá”.

Khi ông Huệ đang vật lộn với con nước thì hai học sinh trong nhóm lại tiếp tục nhảy xuống và bị nước cuốn trôi. Ông Huệ tiếp tục nắm lấy áo của một nam sinh khác.

Ông Huệ kể tiếp, nhìn thấy nam sinh thứ 3 bị cuốn trôi cách ông khoảng 10m, ông rất muốn bơi ra cứu nhưng “lực bất tòng tâm” vì trong tay đang ôm hai cháu còn lại để đưa vào bờ.

Kênh N01A nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Trọng Tùng)

Sau khi đưa được hai nạn nhân lên bờ trong tình trạng tím tái, ông Huệ tiếp tục lao xuống nước nơi em học sinh còn lại vừa chìm xuống. Do dòng nước chảy xiết, lặn xuống hồi lâu, ông Huệ vẫn không tìm thấy nạn nhân. Mất sức ông đành quay lên bờ.

Lúc này, ông Huệ mới sực nhớ tới 2 đứa cháu của mình, vẫn đang trôi theo dòng nước. May mắn cả hai cháu được mặc áo phao cẩn thận nên chỉ trôi theo dòng nước và vướng vào mố cầu (dưới chân cầu – PV) cách đó 300m. “Nếu lúc đó dây áo phao của cháu gái bị tuột chắc tôi phải ân hận cả đời”, ông tâm sự.

“Thấy người gặp nạn, tôi chỉ nghĩ làm sao để cứu người nhanh nhất có thể, trái tim tôi không cho phép mình dừng lại. Cả đêm qua tôi không thể chợp mắt, trong đầu lúc nào cũng hiện lên nỗi ám ảnh, day dứt vì không thể cứu hết các cháu học sinh đuối nước”, ông Huệ chia sẻ với PV VTC News.

Ông Võ Kim Huệ mệt lả sau khi cứu sống 2 nạn nhân đuối nước. (Ảnh: Trọng Tùng)

Liên quan đến các nạn nhân vụ đuối nước, sáng 20/4, lãnh đạo Công an xã Cẩm Lạc cho biết, hiện các em học sinh được ông Huệ cứu sống đã ổn định sức khỏe, tuy nhiên tinh thần vẫn đang hoang mang. Sau khi tìm thấy thi thể em N., công an xã và chính quyền địa phương đã bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

“Trong cuộc họp với chính quyền vừa rồi, chúng tôi đã đề xuất khen thưởng hành động dũng cảm cứu người của ông Võ Kim Huệ ”, vị lãnh đạo Công an xã Cẩm Lạc thông tin thêm.