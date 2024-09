Chiều tối ngày 12/9, thông tin với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Cốc Lầu (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) cho biết, chính quyền địa phương đã tiếp cận được 17 hộ dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu gồm 115 nhân khẩu dựng lán trại tránh lũ và sạt lở đất.



Lãnh đạo xã Cốc Lầu cho hay, thôn Kho Vàng là thôn rất xa trung tâm, có 17 hộ. Khi biết nguy cơ ảnh hưởng của cơn bão số 3 có thể gây nguy hiểm và sạt lở, đã vận động người dân chủ động tránh nạn.

Khi thấy trời mưa nhiều, nguy hiểm nên đã vận động 17 hộ dân di chuyển lên trên chỗ an toàn cách nhà khoảng 1km tìm chỗ an toàn, dựng bạt để ở tạm.

Đêm 10/9 mưa to thì trước đó ngày 9/9 người dân trong thôn đã chủ động lánh nạn trên đồi. Do thông tin mất liên lạc, đường đi vào khó khăn. Đến sáng 11/9, cán bộ công an xã, dân quân phải đi bộ mới tiếp cận được nơi người dân lánh nạn, mang thức ăn, nước uống lên.

Chỉ sau 1 ngày chính quyền địa phương đã tìm cách liên lạc, vì giao thông bê tông bị gãy, đi lại khó khăn từ xã đến nơi các hộ dân tránh lũ và sạt lở khoảng 15km và phải đi bộ đường rừng mất 2-3 giờ đồng hồ.

Chính quyền địa phương đã tiếp cận được 17 hộ dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu gồm 115 nhân khẩu dựng lán trại tránh lũ và sạt lở đất (Ảnh: Lãnh đạo xã cung cấp).

Về thông tin nghi mất tích sau vụ sạt lở đất, ông Tuấn khẳng định là "không phải". "Vì mất điện, mất sóng điện thoại không có cách nào để liên hệ được nhóm người dân ở trên đó, sau hơn một ngày, chỉ có một con đường duy nhất để tiếp cận điểm đó thì chúng tôi đã cử các lực lượng công an, dân quân để đến nơi các hộ dân đang tránh lũ, sạt lở", ông Tuấn nói.

Khi đến nơi, lực lượng chức năng thấy người dân chủ động cắm bạt để ở cho an toàn và thấy bà con tâm lý rất ổn định, trong 17 hộ có trưởng thôn cùng ở, các cháu nhỏ cũng tâm lý ổn định, vui vẻ.

Lực lượng tiếp cận được với người dân (Ảnh: Lãnh đạo xã cung cấp).

"Chính quyền đã vận động bà con ở lại trên đó và thời tiết 1-2 hôm tới không mưa và an toàn thì sẽ quay lại nhà", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết không phải các hộ dân này mất tích sau vụ sạt lở đất (Ảnh: Lãnh đạo xã cung cấp).

Trao đổi thêm với Người Đưa Tin , ông Nguyễn Quốc Nghi - Bí thư Đảng ủy xã Cốc Lầu cho biết, hiện tại thôn Kho Vàng đang nằm ở khu vực nguy hiểm, nguy cơ sạt lở đất cao.

Do đó, chính quyền địa phương sẽ triển khai các phương án khảo sát kỹ, sau đó mới để người dân trở về nhà, nhằm tránh những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nơi 115 người dân thôn Kho Vàng dựng lán để lánh nạn (Ảnh: Lãnh đạo xã cung cấp).