Lan truyền clip người phụ nữ la hét về phía Son Ye Jin ở Baeksang để đòi lại mòn đồ để quên

Baeksang 2026 đã kết thúc cách đây vài ngày nhưng những dư âm của sự kiện tới nay vẫn còn nóng hổi trên nhiều diễn đàn trực tuyến. Tại lễ trao giải năm nay, Son Ye Jin đã tạo nên cơn địa chấn trên mặt trận truyền thông và trở thành gương mặt nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Tới sáng 14/5, tờ Koreaboo cho hay, 1 đoạn clip ghi lại cuộc gặp gỡ giữa nữ minh tinh họ Son và khán giả ở bên ngoài địa điểm tổ chức Baeksang đã được chia sẻ rộng rãi khắp cõi mạng.

Theo nội dung đoạn clip ghi lại, khi xe của Son Ye Jin chuẩn bị rời đi, 1 fan nữ người nước ngoài đã may mắn tiếp cận được nữ diễn viên xứ Hàn để gửi tặng cô túi quà. Tuy nhiên ngay sau đó, fan nữ này giật mình nhận ra bản thân đã mắc phải 1 sai lầm tai hại, đó là cô đã vô tình bỏ quên chiếc vé vào xem Baeksang ở bên trong túi quà vừa trao tặng cho Son Ye Jin.

Trong khoảnh khắc chiếc xe chở Son Ye Jin bắt đầu lăn bánh rời đi, fan nữ nói trên chỉ còn biết hoảng loạn hét lên về phía nữ minh tinh xứ Hàn: “Ôi không, chiếc vé của tôi! Nó ở trong túi rồi, ôi Chúa ơi”. Son Ye Jin đã nghe thấy tiếng gọi thất thanh của fan và nhanh chóng gửi trả người hâm mộ tấm vé vào cửa. Khi ấy, nữ diễn viên lập tức yêu cầu tài xế dừng lại, hạ kính cửa xe để trao trả chiếc vé cho chủ nhân của nó. Đoạn video kết thúc bằng hình ảnh mỹ nhân họ Son mỉm cười rạng rỡ vẫy tay chào tạm biệt người hâm mộ trước khi rời đi.

Đoạn clip ghi lại màn tương tác giữa Son Ye Jin với fan nữ đã trở nên viral trên khắp mạng xã hội và nhận về hàng triệu lượt xem chỉ tính riêng trên nền tảng mạng xã hội X. Nhiều khán giả không khỏi bật cười trước tình huống trớ trêu của bạn fan nữ nói trên, đồng thời dành lời khen ngợi cho sự tinh tế và chu đáo của nữ diễn viên Hạ Cánh Nơi Anh: “Không ngạc nhiên vì đó là Son Ye Jin mà. Cô ấy luôn quan sát và lắng nghe fan 1 cách chân thành nhất”, “Tình huống này vừa buồn cười vừa ấm lòng. Nếu là 1 số diễn viên khác có lẽ họ đã đi thẳng vì không nghe thấy gì rồi” ,...

Được biết, ở Baeksang mới kết thúc cách đây ít ngày, Son Ye Jin cùng đoàn làm phim No Other Choice đoạt giải Phim hay nhất, còn ông xã cô - tài tử Hyun Bin chính thức trở thành Thị đế với phim Made In Korea. Khi Hyun Bin được xướng tên cho danh hiệu Thị đế, máy quay đã bắt được biểu cảm cực đắt giá của Son Ye Jin. Cô dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc trọng đại của chồng với gương mặt không thể hạnh phúc và mãn nguyện hơn. Trong ánh mắt nữ diễn viên là cả “bầu trời” tình yêu, tự hào và ngưỡng mộ chồng. Không phụ lại bà xã, Hyun Bin cũng đã gửi lời tri ân trong bài phát biểu nhận giải: “Và trên tất cả, gửi đến vợ tôi Ye Jin, người ngồi đối diện tôi, và con trai yêu quý của chúng tôi... Anh yêu 2 mẹ con lắm”.

Son Ye Jin sinh năm 1982 ở Daegu, có tên thật là Son Eon Jin. Sở hữu gương mặt xinh đẹp thanh thoát, dịu dàng cùng chiều cao 165cm và khí chất thanh lịch, Son Ye Jin đã chinh phục công chúng từ những năm đầu sự nghiệp nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, sâu sắc, có thể chuyển hóa mượt mà giữa các vai diễn lãng mạn, kịch tính hay nội tâm phức tạp.

Son Ye Jin bắt đầu sự nghiệp vào năm 2000 và nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ những tác phẩm như Cổ Điển (The Classic), Hương Mùa Hè (Summer Scent) và 1 Thời Để Nhớ (A Moment to Remember). Những bộ phim này đã đưa cô trở thành biểu tượng thanh xuân trên toàn châu Á.

Tuy nhiên thay vì chỉ đóng khung trong hình tượng ngọc nữ, cô thử thách bản thân với nhiều vai diễn gai góc hơn trong Vợ Tôi Đã Kết Hôn (My Wife Got Married) hay phim hành động Hải Tặc (The Pirates). Năm 2019-2020, siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh (Crash Landing on You) đã tạo nên cơn sốt toàn cầu, khẳng định vị thế vững chắc của Son Ye Jin trong lòng khán giả quốc tế. Cô là 1 trong số ít nữ diễn viên đạt được “Grand Slam” về diễn xuất khi thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại cả 3 giải thưởng danh giá nhất Hàn Quốc bao gồm Baeksang Arts Awards, Blue Dragon Film Awards và Grand Bell Awards.

Không chỉ tiếp tục đạt được những cột mốc đáng ngưỡng mộ mới trong sự nghiệp, Son Ye Jin còn có cuộc hôn nhân trong mơ, nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng khắp châu Á với nam tài tử hạng S Hyun Bin. 2 nghệ sĩ nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Dù là ngôi sao hạng A, Hyun Bin và Son Ye Jin luôn giữ cho mình lối sống yên bình, 1 phần vì tầm nhìn sâu sắc về hạnh phúc. Son Ye Jin từng kể về việc phơi quần áo cho con, tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa - 1 hình ảnh rất đời thường, rất “gia đình”. Sau khi lập gia đình, cô giảm bớt công việc để dành thời gian chăm sóc con trai, cân bằng giữa sự nghiệp và thiên chức làm mẹ. Cặp đôi cũng rất kín tiếng về con cái: họ không công khai gương mặt con, giữ cho cuộc sống gia đình 1 phần riêng tư - như cách bảo vệ câu chuyện tình đẹp mà họ đã dệt nên.