Hãy cứu Han So Hee khỏi Byeon Woo Seok!

Sau thành công bùng nổ của Lovely Runner, Byeon Woo Seok nhanh chóng trở thành cái tên phủ sóng khắp màn ảnh Hàn. Tuy nhiên chỉ chưa đầy một năm sau cú hit giúp anh đổi đời, nam diễn viên lại rơi vào làn sóng tranh cãi dữ dội vì diễn xuất gây thất vọng liên tiếp ở các dự án mới.

Đặc biệt, bộ phim được mong đợi bậc nhất thời gian gần đây là Perfect Crown dù đạt rating cực cao và dẫn đầu lượng xem trên Disney+ tại nhiều thị trường châu Á, vẫn không thể giúp Byeon Woo Seok thoát khỏi những lời chê bai. Trái lại, tranh cãi còn bùng nổ mạnh hơn khi anh đóng cặp cùng IU, một gương mặt được đánh giá cao về khả năng biểu đạt cảm xúc.

Trong phim, Byeon Woo Seok vào vai Đại quân Lee An, nhân vật mang nội tâm phức tạp, luôn phải che giấu cảm xúc thật phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh. Đây vốn là dạng vai đòi hỏi chiều sâu diễn xuất và khả năng kiểm soát biểu cảm tinh tế. Thế nhưng phản ứng của khán giả lại hoàn toàn trái ngược kỳ vọng.

Từ các diễn đàn Hàn Quốc cho tới mạng xã hội quốc tế, nam diễn viên bị chê biểu cảm cứng đơ, thoại thiếu lực, ánh mắt trống rỗng và gần như không tạo được cảm giác bùng nổ cảm xúc trong những phân đoạn quan trọng. Nhiều người thậm chí ví anh như “robot đang học cách biểu lộ cảm xúc”. Trên diễn đàn Theqoo, một bài đăng với tiêu đề “Diễn xuất của Byeon Woo Seok tệ đến mức tôi phải tắt TV” đã thu hút hơn 100.000 lượt xem cùng hàng nghìn bình luận tranh cãi.

Điều khiến công chúng thất vọng hơn là sự mất cân bằng rõ rệt khi anh diễn cùng IU. Không ít khán giả cho rằng nữ chính gần như phải “gồng gánh” toàn bộ cảm xúc của phim, trong khi bạn diễn lại quá nhạt nhòa. Nhiều ý kiến còn nhận xét Byeon Woo Seok đang mắc kẹt trong một kiểu diễn xuất quen thuộc từ Lovely Runner đến hiện tại: từ cách cười, nổi giận cho tới những cảnh đau buồn đều mang cảm giác lặp lại.

Giữa lúc tranh cãi về diễn xuất còn chưa hạ nhiệt, thông tin Byeon Woo Seok tiếp tục được chọn đóng live-action Solo Leveling của Netflix càng khiến cộng đồng mạng bùng nổ phản ứng trái chiều.

Dự án này vốn đã tạo hiệu ứng cực lớn từ khi mới rò rỉ thông tin chuyển thể bởi Solo Leveling là một trong những webtoon nổi tiếng nhất châu Á. Tuy nhiên, thay vì hào hứng với dàn cast, nhiều khán giả Hàn Quốc lại đồng loạt phản đối quyết định lựa chọn Byeon Woo Seok cho vai nam chính.

Không ít bình luận gay gắt xuất hiện trên X (Twitter), thậm chí có người còn tuyên bố: “Phải có luật cấm Byeon Woo Seok diễn xuất”. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng anh liên tục nhận dự án lớn dù năng lực chưa đủ thuyết phục, đồng thời đặt dấu hỏi về việc ngành giải trí Hàn Quốc đang thiếu hụt nam diễn viên đến mức cứ xoay quanh vài gương mặt quen thuộc.

Đáng chú ý hơn cả là việc Byeon Woo Seok sẽ đóng cặp cùng Han So Hee trong dự án này. Ngay sau khi thông tin casting được công bố, nhiều fan của Han So Hee đã bày tỏ sự lo lắng trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng nữ diễn viên có thể tiếp tục rơi vào tình huống phải “gánh phim” nếu bạn diễn không đủ sức tạo phản ứng hóa học hay chiều sâu cảm xúc cần thiết. Thậm chí nhiều fan của nữ diễn viên còn yêu cầu cô rút khỏi dự án và kêu gọi giải cứu cô khỏi Byeon Woo Seok. “ Han So Hee gánh nổi không? Hãy nhìn IU đi”, “Tôi nghĩ Han So Hee nên cân nhắc lại, bạn diễn này chẳng nâng cô ấy lên mà có khi còn dìm xuống”, “Hãy cứu Han So Hee, đừng để cổ đóng cùng Byeon Woo Seok”, “Dự án này nghe mùi toang mạnh ”.

Han So Hee vốn nổi tiếng với khả năng nhập vai cảm xúc mạnh, thần thái màn ảnh cuốn hút và phong độ ổn định qua nhiều tác phẩm nặng tâm lý. Chính vì vậy, việc cô kết hợp cùng một nam diễn viên đang bị nghi ngờ năng lực khiến nhiều khán giả lo rằng dự án đình đám này có thể mất cân bằng ngay từ phần diễn xuất.

Byeon Woo Seok hiện đứng trước áp lực lớn nhất sự nghiệp: chứng minh rằng thành công của anh không chỉ đến từ ngoại hình hay hiệu ứng bùng nổ nhất thời. Nếu tiếp tục gây thất vọng ở những dự án lớn sắp tới, làn sóng phản đối nhắm vào nam diễn viên có lẽ sẽ còn dữ dội hơn nữa.