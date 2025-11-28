Không khí sôi nổi của Green Voices tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hành trình Green Voices 2025 tiếp tục lan tỏa tinh thần chuyển đổi xanh khi dừng chân tại điểm trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, thu hút sự tham gia và cổ vũ của đông đảo sinh viên. Trong không gian hội trường chật kín, 10 đội thi lần lượt mang đến những bài hùng biện công phu, logic và giàu cảm hứng về chủ đề chuyển đổi xanh, phương tiện bền vững và trách nhiệm cá nhân với môi trường.

Green Voices 2025 nằm trong chuỗi “Hành trình giáo dục chuyển đổi xanh” do VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức, với VinFast là đối tác giáo dục chiến lược. Mỗi đội có 5 phút trình bày và trả lời phản biện, đòi hỏi khả năng lập luận sắc bén cùng phong thái thuyết trình tự tin.

Go Green – đội Quán quân gây ấn tượng mạnh mẽ nhất ngày thi

Trong số 10 bài thi được trình bày, Go Green đã trở thành tâm điểm của cả buổi sáng khi mang đến phần hùng biện thuyết phục ở mọi khía cạnh: nội dung sâu sắc, luận điểm chặt chẽ, dữ liệu rõ ràng và cách truyền đạt cuốn hút.

Không chỉ chinh phục trọn vẹn hội đồng giám khảo, đội còn nhận được sự cổ vũ vang dội từ sinh viên có mặt tại khán phòng nhờ phong thái tự tin và tinh thần mạnh mẽ hướng về lối sống xanh.

Kết quả chung cuộc:

Giải Nhất: Go Green Phần thi được đánh giá là toàn diện nhất, cân bằng giữa lý lẽ, cảm xúc và tính thực tiễn.

Giải Nhì: Green Pulse Gây ấn tượng với góc nhìn trẻ trung, logic và thông điệp gần gũi.

Hai giải Ấn tượng:

Eco Pioneers

Chem-Green

Chặng cuối đang đến gần – Chung kết dự báo sẽ nóng hơn bao giờ hết

Với việc Đại học Công nghiệp Hà Nội hoàn thành lượt thi của mình, Green Voices 2025 đã gần đi đến hồi kết. Tất cả đang hướng về vòng Chung cuộc toàn thành phố, nơi những gương mặt xuất sắc nhất sẽ gặp nhau và tạo nên một ngày tranh tài được dự đoán là gay cấn nhất mùa.

Đội Quán quân của từng điểm trường sẽ bước vào đêm Chung kết, tranh tài để tìm ra đội xuất sắc nhất Green Voices 2025 tại Hà Nội và có cơ hội nhận:

1 xe máy điện VinFast dành cho đội vô địch,

5 giải thưởng hấp dẫn dành cho các đội được bình chọn nhiều nhất.

Không khí đang nóng lên từng ngày, và Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa chứng minh rằng hành trình này hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn nữa ở chặng cuối cùng. Cùng chờ xem đội nào sẽ chinh phục đỉnh cao của Green Voices 2025.